Из подвала на большую сцену

Жанара Каримова, Vласть Фотографии автора Иллюстрация Ольги Халецкой За несколько дней до пресс-конференции актеры театра репетировали и додумывали план прогулки от старого помещения театра на Кунаева 49/68 до нового здания Артишока. Художественный руководитель и режиссёр Галина Пьянова советовала ребятам всю дорогу держать быстрый темп и придумывать забавные истории, так или иначе связанные с театром АRТиШОК.

День Х. В небольшом холле театра собрались журналисты, операторы, фотографы и блогеры. Для некоторых главная новость алматинского театра не станет сюрпризом, но для большинства, ожидающих, что пресс-конференция пройдет в подвальном помещение, просьба выйти стала неожиданностью.

Актер Айдос Рысхан обращается к собравшимся: «Давайте сделаем паузу и оглянемся назад, посмотрим на входную дверь нашего театра. Здесь есть театр, он тут был и будет. Хотелось это отметить. Пока назовем так - малая сцена театра АРТиШОК».

Уже у шлагбаума на въезде во двор, где расположено помещение театра, мегафон берет актриса Мунира Думан: «А здесь я хочу попросить вас остановиться. Сейчас, к сожалению, нашим зрителям очень сложно найти наш театр. Тут раньше была надпись и указатель, но все закрасили и наши зрители начинают блуждать. Но мы не останавливаемся и вновь сделаем указатели».

В ходе прогулки актеры менялись и каждый рассказывал о местах, где проходили их репетиции или придумывались постановки. «Здравствуйте друзья, буквально 10 шагов осталось, - перехватил Куантай Абдимади. – А слева одна из достопримечательностей города - (ресторан) KFC, тут Чингиз Капин не ест, потому что он худеет. Вот и остановка, обратите внимание, запомните номера автобусов, которые помогут вам добираться до театра АRТиШОК. Уверены, что скоро остановка будет носить имя Большой сцены Артишока».

У остановки толпу журналистов перехватывает актриса Виктория Мухамеджанова и доводит до дверей знакомого многим здания. Кто-то из пришедших тихо спрашивает: «Это DaFreak?» Но ему никто не отвечает, Виктория громко стучит по двери, оттуда идёт дым, из-за него выглядывает Чингиз Капин.

«Я должен сделать кое-что, - говорит Чингиз, выходя. Он отрывает таблички со временем работы бывшего ночного клуба и клеит свою табличку. – Здесь будет большая сцена театра АRТиШОК. Дорогие друзья, прошу пройти за мной. Мы находимся в фойе театра. Мы только что вылезли из-под земли, словно кроты. Этот крот встречает вас здесь. А в той стороне будет офис, там уже работает один наш герой за компьютером».

Журналистам предложили надеть каски, поскольку сейчас идет стройка. «АRТиШОК уже большой, - говорит Чингиз, проходя в новый гардероб театра. – Друзья, обратите внимание - мраморный пол. Помните, как в «Прямо по Толе би» в ресторане Арайлым. Такой пол нам достался в наследство от DaFreak. Мы поднимаемся на второй этаж, где вас встречает наше фойе, здесь будет расположен бар».

Далее Чингиз ведет людей дальше, в другие помещения, среди них - помещение для хранения реквизита. «Самая классная новость! Ал, енди біздің театрмызда, - смеется актер. – Теперь в нашем театре АРТиШОК больше никогда не будет очереди в туалет, потому что на первом этаже их целых 8, на втором целых 4. Добро пожаловать! Сейчас мы зайдем в зону, где находится большая сцена, но прежде мы посмотрим на гримерку».

«Я прошу пройти за мной сразу на балкон. Проходим, проходим. Это гримерка, - радостно восклицает Чингиз. – Здесь можно танцевать Пробу!»



После небольшой моно-постановки Чингиза журналисты возвращаются в центральное помещение, где когда-то проходили вечеринки, а сегодня презентуют театр. «Сейчас я хочу показать небольшой видеоролик о том, как мы здесь живем уже в течение месяца», - начинает актриса и управляющий директор театра Анастасия Тарасова.

«Я немного волнуюсь. Мы бы хотели рассказать, как мы пришли к этой идее и необходимости в другом пространстве. У Артишока все 16 лет была своя площадка, и вы все ее прекрасно знаете, - говорит Тарасова. - Это площадка, благодаря которой состоялся театр, который стал нам всем домом. Благодаря ему, мы все сформировались, как люди, как личности. У этой истории очень интересное место. Наш подвал появился у нас благодаря тому, что в 2001 году меценат дал нам денег на покупку этого подвала. Помещение всегда было нашей собственностью и это всегда было нашим основным якорем. Это давало нам возможность не только развиваться самим, но и поддерживать другие театры. Мы всегда были открыты коллективам, проектам, у которых не было своего места. Мы знаем, что это важно - иметь базу, место, где ты можешь расти, развиваться и что-то творить, делать для города. Все эти 16 лет мы насыщали это маленькое место. У меня такое ощущение, что мы вывернули его уже наизнанку, мы сделали с ним все возможное. В этом сезоне мы поняли, что если мы не будем работать дальше над поиском нового места, большой площадки, то мы можем просто перегореть как театр. Случился такой момент, когда мы вышли на поклон после спектакля «Уят», и получилось так, что артистам не хватало места. Нас настолько стало много, что это стало абсолютной очевидностью. В прошлом году, когда мы делали отчетную пресс-конференцию в конце сезона, мы говорили о том, что мы будем искать новое место. Этим мы и занимались».



Маленькое пространство ощущали и зрители, которые приходили к нам. Нам бы конечно хотелось дать людям больше пространства, больше ощущения

«Извините, я почему-то ужасно волнуюсь, - Настю поддерживают аплодисментами. – Уже второй год мы перестали вмещать всех зрителей, которые хотели купить билет. Конечно, это прекрасно иметь имидж театра, в который не достать билеты. Но мы поняли: если смотреть на театр как на бизнес, мы уперлись в стенку и нам некуда расти, а потенциал очень большой, несмотря на то, что театру 15 лет. В Алматы такие люди, мы очень любим комфорт. Нам нужно, чтобы было удобно. И приходить в тот театр, где тебе неудобно… мы очень часто сталкивались с такими отзывами, что тесно, «мне человек дышит в спину», «коленки подпирает», хотя, например, в Европе или Питере театры такого формата существует абсолютно на равноправных условиях и не должны ни перед кем оправдываться. А мы очень часто сталкивались с таким фидбеком, что у нас не очень комфортно. Какие-то вещи случаются совершенно неожиданно. Последний дождь нас потряс. Все это имеет глобальную историю. Когда мы готовились к пресс-конференции, мы думали: «Алма-Ата – бывшая культурная столица Казахстана». Слово «бывшая» становится настолько глобальным, оно перебарывает все. Мы настолько «бывшая», что это лезет из всех дыр и щелей. И когда пошел последний дождь, не самый катастрофический, у нас затопило площадь перед Планетой электроники и сам магазин, соответственно у нас все полилось по стенам. И я понимаю, что все, что происходит в городе глобально, оно влияет на частном уровне, на нас всех. Наверное, наше желание делать театр - это сознательный вызов, мы все понимаем, что наша сила в том, что мы не зависим от желания или нежелания властей работать с нами. Давать или не давать деньги. Наше желание сейчас очень сильно и горячо. Инициировать этот проект, рассказать о нем людям. Я верю, что в Алматы есть очень много неравнодушных людей. Порой я сама не могу решиться на шаг в чью-то поддержку, когда во мне нуждаются, но если мне предложат, я пойду и сделаю».

«Мы хотим предложить людям включиться в проект. Я верю, что мы найдем поддержку, только тогда когда мы начнем стройку, - продолжает рассказывать Анастасия. - Только когда мы начнем делать театр. Чаще все спрашивают: «О, вы нашли спонсора?» Нет, мы не нашли, но он никогда и не найдется, если будешь его теоретически искать. Нужно начать делать, тогда найдутся люди, которые будут так же вовлечены, как ты». Также Анастасия рассказала о небольших историях театра, связанных с жизнью в жилом доме: «Это театр, который находится между подъездом и мусоропроводом. Иногда к нам приходят сантехники, в любой момент могут ворваться председатель КСК или дети, которые забегают в театр и играют в прятки. Мы это все очень любим и ценим, мы достаточно адаптированы. Мы не ищем себе идеальных условий, мы даже разрешаем проводить собрание КСК у нас. Но почему-то нашу вывеску закрашивают и это обидно».

«Туалет, да. – В этот момент собравшиеся громко засмеялись. – Это тоже реальность, с которой мы живем, они очень дороги нам. Единственный в Артишоке туалет, в который ходят одновременно и артисты, и зрители, поэтому скапливается очередь. Мы приспособили каждый наш уголок супер функционально. Имея вот такой опыт, я не сомневаюсь, что мы сможем реализоваться на большей площади. Есть какие-то вещи, которые мы давно не можем позволить себе в Артишоке, - продолжает Настя. - Каждый нормальный актер мечтает помыться после спектакля, но там нет места, приходится мыть голову в раковине. У меня есть личное ощущение, которое я поймала какое-то время назад, что мне надоело вот так тесно сидеть, тесно работать, мыть голову в раковине. Это все круто, но я думаю, что мы уже выросли. Мы достойный театр и мы можем достойно работать и не тратить свою энергию на тесноту.

Приходится прикидываться концептуальным, потому что нет окон, бытовых вещей, о которых мы очень искренне мечтаем. Когда у театра маленькое пространство, художественно сложно воплощать идеи. Театр должен расти художественно и для себя, и для зрителя. Мы всегда думаем о том, чем мы будем удивлять зрителя на следующий сезон. Удивлять зрителя и удивляться самим. И когда ресурс площадки ограничен, очень сложно вертеться, что-то изобретать. Мы поняли, что - все! Особенно в этом году: мы выпустили 4 постановки, мы просто исчерпали пространство. Нам самим хочется большой сцены».

Продолжить пресс-конференцию решила режиссёр Галина Пьянова: «В сентябре-октябре место откроется и полноценно назовется театром Артишок Большой сценой. И мы пригласим вас сюда на премьеру. Эта площадка позволит нам делать спектакли. Я не буду говорить - большого масштаба, потому что это еще не большой. Но больше того, что мы делали раньше. В нашей труппе 18 актеров и это очень здорово, очень хочется, чтобы все 18 актеров выходили на сцену. Плюс еще приглашенные артисты, которые работают с нами. Мы иногда доходим до 24 артистов в спектакле, вы этого не ощущаете, потому что они распределены в спектакле таким образом, что вы видите на сцене 5-7 человек максимум. А когда мы выходим на поклон это уже очень смешно, мы просто не можем все вместе выйти на поклон. Очень хочется, чтобы в какой-то момент на сцену вышли все 24 артиста и сделали нечто такое, чтобы в зале люди засмеялись, заплакали, пережили нечто настоящее».

Пьянова также подчеркнула, что площадка будет радостью не только для театра АRТиШОК, но и я для других театров, желающих приехать с гастролями в Алматы, или театральных фестивалей, таких как «Откровение». «Вчера я выложила пост, и мне уже пришло письмо от Центра современной драматургии из Екатеринбурга, хотя я сама хотела обращаться к ним, потому что у них есть несколько потрясающих спектаклей, которые хочется показать в Алматы, - рассказывает Пьянова. - Показать не только нашим зрителям, но и коллегам. Чтобы они понимали другие театры и возможности развития и сотрудничества. Теперь дело за малым – сделать здесь ремонт».

«Возвращаясь к разговорам о поиске площадки, - вновь взяла слово Анастасия. - Это было очень непросто, в течение 6 месяцев мы своими силами пытались найти места в центре города и не только, которые потенциально могли бы стать нашей новой площадкой. Было сложной найти место, которое бы соответствовало очень многим профессиональным запросам, потому что театр сейчас можно сделать где угодно. Хоть в забреженном фонтане, подвале, гараже, но мы хотели достаточно профессионально оснащённую площадку. В Алматы есть очень интересные места, но все они нам не подошли. Например, мы ходили в кинотеатр Арман, где есть прекрасное заброшенное крыло со стороны Кок-Тобе, но там колонны и нет коммуникаций. Мы ходили в гостиницу Алматы, там есть внутри двор ресторана Иссык, очень театральное помещение, но оно без крыши и у него нет смежных пространств, это было бы нереально дорого (строить их). Мы пытались узнать о помещениях рядом с нашим театром по Гоголя между Тулебаева и Кунаева, но там нереальные запросы по цене за аренду. Совершенно неожиданно в нашей голове появилось DaFreak. Идея того, что в бывшем здании клуба DaFreak может быть театральное пространство витала давно, но почему-то она выпала из моей головы. Мы, очень быстро собравшись, прибежали к Данияру Сулейменову, он здесь с нами».

Настя зовет Данияра также сказать пару слов, он, немного стесняясь, вышел к выступающим. «Данияр является нашим хорошим другом и партнером, - говорит Настя. – Неделька поддерживала наш проект «История уродства». И когда я прибежала к нему и сказала, что мы хотим в это пространство, он сказал: «Да». Помнишь, мы с тобой обсуждали какая интересная трансформация происходит у DaFreak, и все мы, кто имеет отношение к этому месту, удивительно трансформируемся». «Да вообще супер, - отвечает Данияр Сулейменов, со-основатель клуба DaFreak, бара Чукотка и кафе Неделька. – DaFreak мы 2 раза сдавали в аренду другим клубам, но у них ничего не получилось. Мы вели переговоры в активной фазе, тоже ребята хотели под клуб взять помещение. В этот момент Настя позвонила и попросила о встрече. Мы встретились в 12 часов дня и в 7 часов вечера мы уже договорились. Мы сами придумали проект DaFreak, сами настроили. Я арт-директором работал. Это была не просто какая-то дискотека. Это был настоящий алматинский клуб электронной музыки. Мы привозили ди-джеев из Британии, все они, когда видели наше пространство, людей, были приятно удивлены. DaFreak проработал 10 лет, и когда я поговорил с Настей, понял, что именно эта трансформация идеальна».

По мнению первых партнеров театрального переезда Тогжан Аубакировой из архитектурно-проектной компании AHR Architects, место стало стопроцентным попаданием. «DaFreak хранит нашу общую историю,- говорит Аубакирова. - Мы погрузились в театральную тему, стало обидно, что у нас в городе нет достойных площадок. Все, что мы сделали на данный момент - это идея и примерное представление того, что мы хотели бы здесь видеть. Конечно, очень многое мы будем придумывать с ребятами в процессе, потому что мы не знаем, что там за стеной. Возможно, мы откроем поверхности, которые захотим оставить. Как Настя сказала: «если не будет денег, будем думать как делать все своими руками». Это самая интересная и сложная задача - оформить пространство доступными методами и средствами».

Над видением зрительного зала работали главный художник театра Антон Болкунов и технический директор Ярослав Корчевский. «Речь идет не совсем о зрительном зале, - рассказывает Болкунов. - У нас не будет сцены-коробки, окошка, как принято. Это будет современный театр – большой вытянутый блэкбокс. Технически нам нужно проложить 2 длинные магистрали, кегли четырехгрунтовые и между ними сделать софитные линии. Это множество конструкций, на которые вешается свет, приборы. Лесенки по бокам – это так называемые башни, фронтальный свет, который вешается сбоку и прямо. Мы думаем сделать их именно лесенками, чтобы можно было залезть и повесить свет или использовать во время спектакля, лазать по ним, что-то крепить. Зрительный зал планируется из модульных станков метр на два, у которого можно поставить ножки любого размера. В общей сложности у нас будет от 135 мест. Посмотрим в процессе, как это будет комфортно зрителю и, может быть, увеличим. Станки модульные и их можно будет поставить как угодно, мы планируем делать так, чтобы под определенные спектакли можно было поставить станки иначе и играть в длину».