Фестиваль «Откровение» под угрозой закрытия из-за убытков

С 1 по 13 февраля в Алматы прошел четвертый международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение». Перед открытием фестиваля его организатор Ольга Султанова вместе с коллегами собрала такую же пресс-конференцию, чтобы рассказать о программе фестиваля, тогда зал был наполовину полон. В понедельник на пресс-конференцию пришел только один человек. Поэтому Султанова, продюсер и директор фестиваля «Откровение», начала пресс-конференцию именно так: «Для нашей онлайн трансляции и единственного журналиста издания Vласть Жанары Каримовой, которая пришла поддержать фестиваль, спасибо большое, - выдержав небольшую паузу, Ольга продолжила. - За 13 дней было показано 13 спектаклей: 8 казахстанских и 5 гостевых. К нам приехало 19 наблюдателей из 9 стран мира, 5 человек приехало поучаствовать в образовательной программе и 42 гостя. Итого за 13 дней Казахстан посетило 66 человек, было проведено 14 мероприятий: лаборатории, мастер-классы, воркшопы. Мастер-классы посетило 87 человек, лабораторию инклюзивного театра - 56 человек, лабораторию совместно с ARTBAT FEST - 40 человек. Зрителей на казахстанских спектаклях было 664, гостевую программу увидели 1354 человека. Итого фестиваль посетило 2018 зрителей».

По словам Султановой, фестиваль показал хорошие творческие результаты и плохие финансовые. У «Откровения» большие планы с фондом «Сорос-Казахстан» по развитию инклюзивного театра в Казахстане. С 3 по 11 февраля при финансовой поддержке фонда в рамках фестиваля прошла лаборатория социального и инклюзивного театра «Действие буквально». Его курировали театральный деятель Борис Павлович из Санкт-Петербурга и художник Ксения Перетрухина из Москвы.

«К сожалению, повод встречи – это финансовый минус фестиваля, который составил 9,7 млн. тенге. Из которых на 5 млн. 890 тысяч - непроданные билеты, 3 млн. 807 тысяч - это чистый минус, который мы не смогли найти в качестве спонсорской поддержки. Минус случился, наверное, вкупе, это не один фактор и не одна причина, - говорит директор фестиваля. - Более 800 анкет оставили зрители фестиваля, многие среди пожеланий оставляли – «больше рекламы». Да, у нас не было наружной рекламы, но нас поддерживали. На открытие фестиваля пришло 40 СМИ, а сегодня только одно, но очень важное для нас. Нас поддерживали партнеры, были сюжеты по телевидению. Если мы не соберем эту сумму как-то, то следующего фестиваля не будет. Стало очень тяжело тянуть эту махину, которая, как творческий ребенок, растет очень интенсивно и на следующий год должен быть еще больше. Желание у театров получать знания растет, это нужно делать, театральное комьюнити разрастется внутри фестиваля. Очень много зарубежных гостей интересуются казахстанской программой и интересуются следующей. Но я понимаю, что не смогу этого сделать, если не закрою долги. Мы собрались с театрами и определили шаги для привлечения денежных средств».

Как рассказала Султанова, для сбора средств в фонд фестиваля стартует «Откровение challenge» - участники опубликуют в сети ролики со своими откровениями, пожертвуют 970 тенге и бросят вызов троим будущим участникам. Чтобы собрать нужную сумму, количество участников челленджа должно составить 10 тысяч человек.

«Это не такой большой охват в нашем городе, - считает Султанова. – Я приложу все усилия, чтобы найти спонсоров и партнеров, договориться с государством о поддержке фестиваля. Я попробую. Я обещаю, что я займусь следующим фестивалем, он будет больше и насыщеннее».

Также 23 февраля в баре Дача пройдет вечеринка с аукционом в поддержку фестиваля. А позже, когда организаторы найдут площадку, будет организовано музыкально-театральное действо, где театры покажут отрывки своих спектаклей.

Кроме этого, театральные команды ARTиШОК и «Дом Q» объявили о благотворительных показах своих репертуарных спектаклей на собственных площадках, средства от которых также будут направлены в фонд театра.

Актер театра ARTиШОК Чингиз Капан заметил, что разочарован происходящим вокруг фестиваля.

«Я имею отличное настроение после фестиваля «Откровение» и хочу жить дальше в этой стране. Мне бы хотелось сказать, что грустно становится, когда понимаешь, что сегодня мероприятие, направленное на развитие культуры города, находится в таком положении. И мне, как казахстанскому актеру, становится неинтересно жить в Алматы. На данный момент есть вещи, которые важны и их необходимо поддержать. Благодаря фестивалю я познакомился со многими актерами, режиссерами, у меня появились надежды на совместные проекты. И жалко, если ничего не случится. Я хочу уехать из страны, ребят. И жалко, что в зале сидят всего 2 человека (журналист Vласти и представитель пресс-клуба)».

Театральный критик Ольга Малыша в свою очередь отметила, что показ спектаклей – это лишь та часть фестиваля, которую видят зрители: «Это самая верхушка фестиваля, которую видит публика, а на самом деле фестиваль - более объемное событие. Это образовательные программы, мастер-классы от специалистов международного уровня. Когда мы объявляли о старте фестиваля, у нас был полный зал, когда мы говорим о том, что у нас есть проблемы, реагируют слабо, хотя именно сейчас нужна поддержка СМИ и огласка. Но мы все равно осуществим наши планы, которые придумали театральным сообществом».

Как позже добавила Ольга Султанова, наименьшее количество билетов по цене 14 тысяч были проданы в ГАТОБе на «Балет Москва». Из 783 мест было продано 321. 462 билета – это разница в 4,5 миллиона тенге. Полная продажа у фестиваля была на казахстанских показах и благотворительном спектакле «Don’t leave me» театра «NCA. Small theatre», цена которого составила 1000 тенге.

«На спектакли мы не продаем полные залы, потому что всегда есть состав наблюдателей, в этом году их было 25 человек и плюс по 2 человека с каждого театра. Около 35-40 мест закрыты для театров и гостей. Информационные партнеры посещали, те аккредитованные СМИ получали допуск на 2 спектакля казахстанского шоу кейса и на 2-3 гостевой программы. Но всегда все решается по факту, очень много тех, кто просился на все спектакли, если места были, мы сажали. Мы никому не отказывали, - рассказывает Ольга. К этому моменту в зале пресс-клуба появляется еще один журналист. - Мы частично рассчитались с партнерами, у нас остались долги по внешней логистике: по аренде залов, по проживанию, перелетам, по дополнительному оборудованию, плюс всегда есть непредвиденные расходы».

На вопрос Vласти о том, насколько целесообразно было продавать билеты на казахстанские спектакли по 1000 тенге, если они в принципе раскупаются вне фестиваля, Султанова отметила, что «это ценовая политика фестиваля», которая действовала с самого начала.

«Фестиваль – это идеологическая концепция, фестиваль – это праздник. У него есть аудитория, люди, которые покупают билеты на все. Чтобы люди могли себе позволить посмотреть хорошие спектакли за минимальную цену, мы сделали ее. Она не менялась 4 года, я не хочу ее менять. Это прекрасно, всегда появляются новые зрители у театров, которые покупают билеты именно за 1200 тенге. Низкая ценовая политика провоцирует продажи. В 2014 году мы делали фестиваль по заказу управления культуры, когда все финансировалось, нам просто выделялись деньги. Билеты стоили 2-3 тысячи. Я не вижу смысла поднимать стоимость билетов. Театр должен быть доступным. В этом году я насколько могла сделать цены низкими, сделала. В прошлом году у фестиваля тоже был минус, спасибо Британскому совету, который плюс к своему гранту на фестиваль дал еще деньги и мы смогли тихо этот минус в 2,5 млн. закрыть», - сказала продюсер «Откровения».

Реквизиты для перечисления средств, а также текущие данные по сбору можно найти на странице директора фестиваля Ольги Султановой в Facebook.