«Хочется вернуть этому месту историческую ценность»

Жанара Каримова, Vласть Фотографии автора Иллюстрация Ольги Халецкой Алматинский театр АРТиШОК приступил к ремонту помещения, в которое больше десятилетия работал популярный ночной клуб. Место, хорошо знакомое алматинцам старше 30-ти. Вскоре сюда оно сможет вернуться - на этот раз чтобы посмотреть театральные постановки. Актриса и управляющий директор театра Анастасия Тарасова рассказала, что за 16 лет работы АRТиШОК вырос во всех смыслах и новая большая сцена для него – это уже необходимость.

Мы никогда не жаловались, что вот мы бедные и несчастные, сидим в подвале, мы всегда были очень благодарны тому, что у нас есть это место. Это наша площадка, которая все нам дала, но есть объективные обстоятельства. Группа выросла и творчески, и масштабно. За 16 лет мы эту маленькую сцену вывернули наизнанку, сыграли на потолке, в гримерке, в реквизиторском цехе, фойе и везде-везде. Конечно, нам хочется больше пространства, на это есть много причин. Все больше зрителей хотят попасть в театр, но сейчас там только 65 мест. К нам хотят приехать большие театры и привезти постановку, но мы не можем их поместить на сцену 6 на 6 метров. Нам очень уютно в подвале, но уже становится тесно и скучно. Мы как театр сейчас просто перегорим через 2 года. Не будет театра, если мы там останемся. Поэтому есть такая необходимость, сколько бы она не стоила и чтобы не случилось. Чтобы нас самих продолжал питать театр, нам нужно больше места. История уродства от «ARTиШОК»: красота, заброшенные цеха и зеленый фургончик История уродства от «ARTиШОК»: красота, заброшенные цеха и зеленый фургончик

Он сказал: «Мы тоже выросли, здесь тусовались. Ночной клуб – это клево, но сейчас мы все большие дяди и мы понимаем, что было бы прекрасно сделать для города что-то ценное и этим ценным может быть театр». Это будет наша большая сцена. Мы будем функционировать на двух площадках, оставляем название АРТиШОК. Малая сцена и большая сцена по классическому театральному принципу. Те спектакли, которые заточены на камерный формат, они останутся на малой сцене, те, что возможно перенести, мы перенесем. Новые постановки мы будем создавать на обе площадки, но эта будет в приоритете, потому что нам нужно будет прокачивать, раскручивать место, чтобы зрители об этом узнавали. Мы сейчас лезем в очередную авантюру, прекрасную авантюру. Мы сейчас рассчитываем на 150 человек (мест в новом театре - V), у этой площадки есть возможность и больше вместить зрителей. Но пока для нас вот такая планка, почти в 3 раза увеличивается наш зрительный зал. В ARTиШОКе сейчас 65 мест. А сцена увеличивается в 2 раза. Честно, я свое директорство называю очень интуитивным. Потому что я не бухгалтер и не экономист, я могу написать бизнесөплан, как надо было бы, но мы все ужаснемся и перестанем работать. Я предпочитаю действовать вот так, потому что можно испугаться этих цифр. Там действительно миллионы. Но сейчас это просто вызов. У нас нет другого выхода. Я думаю, у нас есть хороший ресурс его попробовать.

Ремонт сейчас уже идет, своими силами и силами наших ребят. Я буду пробовать привлечь строительные компании, которые возможно заинтересуются поучаствовать в таком социальном проекте для своего продвижения. Меня пригласили выступать на PR-форум, где все смогут меня услышать. Я буду уверена, что я сделала максимум, чтобы донести до всех информацию. Сделать эту информацию заманчивой. А уж как рынок отреагирует, мы посмотрим. Хочет ли бизнес поддерживать абсолютно нормальный перспективный театральный проект, который сам на плаву прекрасно держится, учитывая, что ему есть куда расти. Фестиваль «Откровение» под угрозой закрытия из-за убытков Фестиваль «Откровение» под угрозой закрытия из-за убытков Когда мы начали работать над спектаклем на большой площадке, поняли, что нет этой площадки. Куда проситься? Это чаще всего какие-то государственные организации, где нас не ждут, не любят, не лояльны, не готовы поддерживать. Персонал не готов, как и менеджмент, администрация. Произошел естественный ход вещей. Нет в Алматы площадки, центра, куда бы ты пришел как резидент. Ждать его еще очень долго, когда Целинный построят. Только самим реально делать. Я верю в то, что неравнодушных людей много, они подключатся финансово или по продвижению.