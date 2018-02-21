Радикально свободный рынок: как работают криптовалютные фонды в Казахстане

Баннеров, кричащих о высокодоходных инвестициях в криптовалюту, все больше в крупных городах Казахстана. Пока регуляторы и участники финансового сектора продолжают наблюдать и обдумывать варианты реакции на криптовалюты, в каждом населённом пункте появляется сразу несколько офисов под эгидой так называемых криптовалютных фондов. Отсутствие лицензии от Национального банка не мешает им привлекать деньги у населения, обещая взамен фантастическую доходность от 1000% до 3000%. Однако эксперты, изучающие рынок криптовалют, убеждены, что за подобными обещаниями скрываются лишь мошеннические схемы. А отсутствие государственного контроля играет им только на руку.

В основе проблемы лежит статус самих криптовалют, объясняет директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана Константин Пак. Изначально они задумывались как безопасное, быстрое и дешёвое платёжное средство. Но спустя 10 лет существования криптовалюты так и не смогли получить правовую легитимность. Основной сферой их применения остаются специализированные биржи, устройство которых сильно отличается от зарегулированных государствами фондовых рынков. Чаще всего они представляют собой программное обеспечение, которое контролируют небольшие группы частных лиц без каких-либо юридических оформлений и указаний на место регистрации.



«Есть ряд инвестиционных фондов – мелких и приватных, – которые как-то покупают эти криптовалюты по запросам клиентов. Но пакетных предложений на этом рынке до сих пор не существует. Серьёзные финансовые игроки в этом не участвуют, потому что никакой ответственности по таким операциям добиться нельзя. Юридически такие фонды в подавляющем большинстве стран не выглядят вообще никак. То есть, если вы купили криптовалюту и отправили её куда бы то ни было, у принимающей стороны нет никаких обязательств перед вами», - говорит он.

Всё это, по словам Пака, создаёт критические риски полной потери своих денег. Гипотетически, какие-то добросовестные люди могут заниматься инвестициями в криптовалюты, но определить степень их честности никак нельзя. «В трейдинге есть правило, что риск при торговле акциями или валютой должен составлять 1 к 3. Если вы собираетесь заработать 30%, то должны быть готовы потерять 10%, и это нормальный риск. В криптовалютах же риск потери составляет 100%. Рынок сейчас находится на той стадии, когда завтра мы можем проснуться, а криптовалют и связанных с ними инвестиционных фондов больше нет».

История криптовалютных финансовых пирамид в Казахстане, вероятнее всего, началась в 2015 году. В этот период руководитель некоммерческой ассоциации Asia Blockchain Теймур Тмуслим начал внимательно наблюдать за появлением проекта Questra World, выстроившего обширную сеть по сбору средств с населения. В течение двух лет они открывали по 2-3 отделения практически в каждом населённом пункте Казахстана. И, согласно его расчётам, за 2,5 года работы организации удалось собрать с населения порядка $70 млн.

