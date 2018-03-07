Динара Игеликова смогла из маленькой кондитерской вырастить крупное производство кондитерских изделий. 10 лет назад она осталась одна с двумя детьми и нужно было срочно найти работу. Она попробовала свои силы в разных сферах - занималась продажей сотовых телефонов, руководила магазином детской одежды - пока ее подруга не посоветовала ей производить восточно-казахстанские баурсаки, которые Динара вкусно готовила. Так зародился ее кондитерский бизнес «Асату». А с 2017 года она также развивает бренд «Кандирия» — премиум-кондитерскую, в которой можно купить свежие торты и пирожные, приготовленные из натуральных ингредиентов.

Предприниматель рассказала свою историю становления бизнеса. В 2008 году моя подруга подсказала мне открыть маленькую кондитерскую. Она сказала: «У тебя вкусные “баурсачки”. Попробуй их производить, дальше - больше, ты раскрутишься». Я начала с этих “баурсачков” - это такие наши национальные восточно-казахстанские баурсаки, их часто называют найманские баурсаки. Они хрустящие, без дрожжевые и в Алматы их никто на тот момент не производил. Мы сняли небольшую комнату в районе Малой Станицы, примерно 20 квадратов, я пригласила свою родственницу, наняла двоих людей и мы начали производство: готовили, упаковывали вручную и сами развозили по магазинам. У моей маленькой кондитерской не было больших бюджетов, но благодаря уникальности продукта нам было несложно убедить крупные торговые сети, что это настоящая находка, национальный продукт, изготовленный по старинному рецепту наших апашек, к тому же способный долго храниться. В то время мы были первооткрывателями в массовом производстве этого продукта, продажи наши быстро росли, клиенты сами начали искать нас и заказывать нам хрустящие баурсаки. Но на одном продукте далеко не уйдешь, нужно было развиваться и мы стали задаваться вопросом, как мы можем расширить свой ассортимент.

Так мы добавили печенье, кексы, затем пироги и тортики. Постепенно мы расширялись и в 2012 году я подумала, что могу позволить себе арендовать цех побольше. Мы уже тогда начали активно работать со всеми сетями Магнум и другими крупными супермаркетами. Решающим этапом развития моего бизнеса стал неожиданный звонок менеджера фонда «Даму». Мне предложили взять кредит на расширение бизнеса. Я конечно хотела иметь свой собственный цех и уже устала тратить большие деньги на аренду. Под этот кредит мы взяли помещение, оборудовали его по всем требованиям. Я решила отталкиваться от запросов обычного потребителя, взяла для примера себя. Для обычного потребителя важен качественный продукт, знакомый нам с детства, например, торт наполеон, медовик или зебра. Любовь к ним передается из поколения в поколение, эта продукция не надоедает и всегда любима покупателями. Но для успешности бизнеса было важно не просто производить качественные и вкусные кондитерские изделия по доступной цене, но и выстроить рабочий процесс. На это ушло около года, я смогла подобрать хорошую профессиональную команду, а также понять, что улучшать и систематизировать.

Мы стараемся, чтобы наша продукция была доступной и при этом готовилась исключительно из натуральных продуктов, была вкусной. Вся продукция прошла лабораторные испытания, мы также прошли сертификацию «Халал». Мы доставляем продукцию практически по всему Казахстану. Все больше стали производить и продавать оптом. Два года назад мы поняли, кто наши постоянные покупатели. Основная аудитория - это люди от 35 до 45 лет, они проводят много времени на работе и стараются есть дома. Я подумала что предложить людям моложе 35 лет. Для них мы запустили еще один проект, но уже под другим брендом - «Кандирия». Взяли небольшую кофейню в аренду. Там развиваем направление в сегменте классом выше - тортики, пирожные. В «Кандирии» популярны такие торты, как «Красный бархат», «Молочная девочка», «Вупи пай». Покупателям нравится, что они не приторные, легкие, не жирные.

Для «Кандирии» стараемся часто готовить что-то новое - разрабатываем уникальные рецепты. Находим, пробуем, если нравится, то выставляем в продажу. Видим какие-то новинки, опять пробуем, доводим до совершенства и запускаем. Самое приятное в работе — слышать отзывы, хотя специально я никогда ни о чем не выспрашиваю. Многие довольны, пишут, звонят: «У вас так вкусно, всё свежее. Молодцы, цена хорошая». А другие критикуют. Но мы стараемся угодить своим клиентам, всегда выслушиваем, никогда не отказываем. Бывает, что рассказывают о покупке просроченного или испорченного товара в магазинах. Но пока мы не можем проконтролировать все магазины на соблюдение всех условий хранения и даты продажи продукции. Конечно, мы стараемся реагировать на каждое обращение - просто делаем обмен на свежую продукцию. Мы всегда очень лояльны к нашим клиентам. Часто проводим мероприятия с тайными покупателями. Даже я, видя нашу продукцию в каком-нибудь магазине, интересуюсь и задаю вопросы продавцам. В основном опыт везде положительный.