13 библиотек мира

В 1971 году 97 писателей отправили письма к публичному открытию библиотеки в Трое, городе на востоке штата Нью-Йорк. Среди них был и писатель-фантаст Айзек Азимов, который написал: «Это не просто библиотека. Это космический корабль, который доставит вас в самые дальние уголки Вселенной, машина времени, которая приведет вас в далекое прошлое и в далекое будущее, учитель, который знает больше, чем любой человек, друг, который будет развлекать вас и утешать вас и, прежде всего, шлюз, в лучшую и счастливую и полезную жизнь». По данным Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций и Учреждений, в мире насчитывается около 560 тысяч библиотек, из которых более 20 имеют фонд, превышающий 14 миллионов единиц хранения. Vласть сделала подборку библиотек, которые стоит посетить при возможности или хотя бы изучить на фотографиях. Английский фотограф Уильям Прайс и историк Джеймс Кэмпбелл создали книгу The Library: A World History о самых красивых библиотеках разных стран и эпох.

Несколько библиотек, снятых Прайсом, украшены фресками итальянско-австрийского художника эпохи барокко Бартоломео Альтомонте. В библиотеке монастыря Cвятого Флориана в Австрии изображена фреска «Брачный союз Добродетели и Мудрости, заключенный с помощью Религии и учений Августина». Монастырь Cвятого Флориана — один из старейших и крупнейших в Австрии. В библиотеке, построенной в 1750 году, собрано 130 тысяч книг и средневековых рукописей. Также тут был обнаружен Флорианский псалтырь, библейская книга Ветхого Завета, которая ныне находится в Национальной библиотеке в Варшаве.

Библиотека аббатства Адмонт в Австрии построена архитектором Йозефом Хубером и также расписана Бартоломео Альтомонте. Официально книгохранилище открылось в 1776-м году. Это одна из крупнейших монастырских библиотек – ее длина 72 метра. Свет поступает из 48 окон и отражается от бело-золотых стен. Тут насчитывает более 1400 рукописей.

В одном из старейших и крупнейших колледжей Кембриджского университета была придумана система отсеков, где читатели могли уединиться. Queens' College был основан в 1448 году королевой Маргаритой Анжуйской. Старая библиотека содержит коллекцию 50 тысяч книг и рукописей, датируемых 12-19 веками.

Библиотека Конгресса считается крупнейшей в мире, она обслуживает правительственные органы, исследовательские учреждения, научных работников, частные фирмы и промышленные компании и школы. Она была основана 24 апреля 1800 года, когда президент США Джон Адамс подписал закон о переносе столицы государства из Филадельфии в Вашингтон. В войне 1814 года Вашингтон был практически выжжен англичанами. После восстановления бывший президент Америки Томас Джефферсон предложил Конгрессу приобрести его личное собрание из 6 487 томов на разных языках, которое он собирал более полувека. В 1851 году библиотека пережила очередной пожар, была потеряна часть книг, купленных у Джефферсона и приблизительно 2/3 всех книг фонда. Спустя год из госбюджета выделили 168 тысяч долларов на восстановление библиотеки. Библиотека расположена в трёх зданиях на Капитолийском холме и в депозитарии в сельской местности штата Вирджиния. Все здания библиотеки на Капитолийском холме соединены подземными переходами. В библиотеке есть 18 читальных залов на 1460 читательских мест.

Центральная городская библиотека города Выборга построена в 1933—1935 годах по проекту финского архитектора Алвара Аалто. Здание стало переходной работой архитектора от неоклассицизма к модернизму. Аалто создал акустический потолок лекционного зала, который обрушился в послевоенные годы, когда здание библиотеки пустовало. Позже потолок был восстановлен по оригинальным чертежам. Также архитектор с помощью воронкообразных светильников разработал систему бестеневого освещения библиотеки. После торжественного открытия в 1935 году библиотека просуществовала в своём первозданном виде до 1939 года. В1940 году финский Выборг заняли советские войска. Библиотека была укомплектована шведской, финской, немецкой литературой, но после войны оказалась пустой и поменяла свой статус, став филиалом Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. В 1944 году Выборг вошёл в состав Советского Союза, а библиотека на долгое время оказалась заброшенной. Зданию требовалась реконструкция. В 1954 году появились деньги на ремонт, но отсутствие у реставраторов оригинальных чертежей и необходимых материалов не позволило восстановить это здание в его исходном виде.

В 1961 году библиотека вновь открылась, но изменила своё название на «Центральную городскую библиотеку имени Крупской». В годы перестройки финансирование библиотеки практически прекратилось, но благодаря открытию нескольких филиалов петербургских вузов, круг читателей значительно расширился. В библиотеке пришлось ввести платный абонемент, но со временем надобность в нём отпала, и она вновь стала свободной для посещения. С 1994 года по 2010 год международный проект комплексной реставрации финансировался как с российской стороны, так и из международных источников. В 1998 году библиотека приобрела своё современное название — «Центральная городская библиотека Алвара Аалто в Выборге». В ноябре 2013 года, после завершения реставрации, библиотека была торжественно открыта в присутствии официальных лиц России и Финляндии.

Фотограф Фрэнк Бобот шесть лет работал над серией House of Books, где тоже собраны красивейшие библиотеки мира. Например, крупнейшая библиотека средней школы в мире в Академии Филлипса в Эксетере. Она спроектирована американским архитектором Луисом Каном и была открыта в 1971 году. Здание признано шедевром американской архитектуры XX века, а Кан за проект библиотеки получил премию Американского института архитектуры.

Главная библиотека Калифорнийского университета Гейзеля находится в Сан-Диего. Она открыла свои двери вначале 1970-х и стала символом университета. Долгие годы библиотека называлась просто Центральной библиотекой, однако в 1995 году, после реконструкции, получила имя Библиотеки Гейзеля, в честь писателя, который на протяжении многих лет содействовал формированию и развитию библиотечного фонда. Вход украсила инсталляция художника-концептуалиста Джона Балдессари под названием Read/Write/Think/Dream, изображающая студентов в полный рост над своеобразным фундаментом из книг, ручек и карандашей.

Парк библиотеки Испании (Parque Biblioteca España) - это библиотечный парк, расположенный в районе Санто-Доминго Савио в Медельине, Колумбия. Его помогло построить Правительство Испании. Три здания библиотеки выглядят как черные камни. В 2008 году библиотечный парк получил награду за лучшую архитектуру года в Иберо-американской архитектуре и городской биеннале дизайна (IAUB) в Лиссабоне. Библиотека была спроектирована колумбийским архитектором Джанкарло Маццанти. Проект был завершен в 2007 году. Площадь застройки составила 5 500 кв.м, а общая площадь - 3,727 кв.м. Стоимость строительства библиотеки составляет около 4 миллионов долларов.

Амстердамская публичная библиотека была основана в 1919 году. Старое здание находилось на Кейзерсграхт, в 2007 году было построено современное здание. Стоимость проекта составила 80 миллионов евро. Здание было спроектировано Джо Коэненом, бывшим государственным архитектором Нидерландов. Площадь книгохранилища составляет 28 500 м². Она является крупнейшей общественной библиотекой в Европе. Через год после открытия нового здания, число посетителей достигло 1 млн 600 тысяч человек. Библиотека является самым посещаемым учреждением культуры в Амстердаме.

В 2015 году в китайской провинции Хэбэй архитектурное бюро Vector Architects создало библиотеку на берегу моря. В самом центре Seashore Library находится читальный зал с видом на Желтое море. Также в библиотеке есть помещение для медитации, комната для занятий, бар и зона отдыха. Авторы проекта исследовали взаимосвязь человека и природы. В хорошую погоду жалюзи на окнах первого этажа убираются, и помещение зрительно соединяется с морем. Архитекторам удалось сохранить состояние тишины и покоя, несмотря на расположение в самом центре курортного района в Восточном Китае.

Библиотека Сады Марагаля (Joan Maragall) в Барселоне выполнена студией BCQ Arquitectura. Архитекторам было необходимо организовать библиотеку на небольшой площади в исторической части города, оставив существующий сад. Так появилось здание, организованное уровнем ниже, и красивый городской парк на его крыше. Парк создавали специально для размещения резиденции испанских королей в Барселоне ещё в конце 19 века. Ныне в садах останавливается королевская семья в ходе своих визитов в Барселону. В такие дни сад закрыт для посещения. В остальное же время он работает по выходным с 10 до 15 часов.

Hyundai Card Travel Library спроектирована студией Wonderwall в Сеуле. По задумке архитекторов, такой массив книг демонстрирует объём накопленной информации и опыта человечества. Библиотека построена специально для путешественников, здесь представлено огромное количество книг на разных языках. В кафе на первом этаже расположены различные стулья, собранные со всего мира, тоже намекающие на культурное разнообразие.

Городская библиотека Сейняйоки в Финляндии спроектирована и построена Алваром Аалто в 1965 году. Позже в 2008 году была придумана концепция расширения и усовершенствования библиотеки, однако воплотить ее удалось только в 2013 году. Студия JKMM Architects разработала проект, в котором новое и старое здания сливаются воедино, образуя комплекс общей площадью 4,430 кв. метров. Проект под названием «Клевер» (Clover) стал призером конкурса проектов, так как предложил такое архитектурное решения, которое стало своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Очертания комплекса меняются в зависимости от того из какой точки его обозревать.