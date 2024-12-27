«Каждая книга дождется своего покупателя»

Алматинка Ксения Роменская-Шахворостова продолжает дело своего отца, который в 2001 году в подземном переходе на Абылай-хана-Гоголя на 35 квадратных метрах открыл букинистический магазин. В 2018 году, после 17 лет работы, оттуда пришлось спешно съезжать - началась реконструкция переходов и из них убирали всю торговлю. О закрытии магазина Игорю Роменскому сообщили за сутки, ему пришлось срочно «эвакуировать» книги и искать новое место.
«До сих пор считаю, что локация в подземном переходе была выбрана очень удачно. Там всегда кипела жизнь: было много разных магазинчиков, а людской поток не прекращался. Для нас это стало настоящей трагедией и шоком. До сих пор помню, как продавцы других магазинов собрались вместе и долго не могли поверить в то, что за один день нас лишат главного источника дохода. Мы буквально вымолили пару дополнительных дней, чтобы успеть собрать книги. Мы работали без сна, упаковывая книги. Это было настоящее испытание», - вспоминает Ксения Роменская-Шахворостова.
Мы сидим в подвале жилого дома на пересечении улиц Толе би и Назарбаева. Сюда букинист переехал 6 лет назад. На 60 кв. метрах хранятся около 10 тысяч книг. Вход со двора. При этом на Толе би нет никаких вывесок. Случайный человек это место не найдет. Люди сюда приходят специально, узнают о нем благодаря интернету и сарафанному радио.
В кризисном для магазина 2018 году Ксения поняла, что отцу нужна помощь и начала активно заниматься букинистом, хотя до последнего не видела себя в этом бизнесе:
«Из-за переезда я окунулась в дело и вошла в раж, наверное, на каком-то генетическом уровне захотелось этим всем заниматься, искренне, по-настоящему. Я с детства, как и отец, люблю книги».
Подходящее помещение искали несколько месяцев, пока не остановились на этом подвале. Когда-то здесь был солярий, а потом продавали электронные сигареты.
«Это было довольно смелое решение - взять в аренду помещение, скрытое от глаз прохожих. Много кто нас отговаривал, утверждая, что это слишком рискованно и экономически нецелесообразно. Но мы интуитивно почувствовали, что это место нам подходит», - рассказывает Роменская-Шахворостова.
После переезда Ксения пыталась как-то обозначить присутствие книжного магазина - выставляла на проспекте Толе би указатель, но пришли из акимата и пригрозили штрафом. Развешивала в районе подземного перехода объявления о том, что букинист переехал, но бумажки срывали. Не все старые клиенты вернулись в букинист, но зато благодаря развитию интернета и соцсетей появились новые - и это молодежь.
«Стало очевидно - без рекламы в интернете мы не справимся. И в этот момент я решила, что пришла пора взять на себя часть ответственности за бизнес и активно участвовать в его развитии вместе с отцом. В том же 2018 году я создала аккаунт в Instagram и впервые начала работать в этой сфере. Это был мой первый опыт в digital-пространстве, и, признаться, я сильно нервничала», - вспоминает Ксения, которая по образованию экономист.
Из нововведений она ввела продажи онлайн. Благодаря этому удалось привлечь покупателей не только из Алматы, но и из других регионов Казахстана и из зарубежья
Книги поступают сюда через несколько каналов. Есть собственный склад, где хранится множество изданий, включая дублирующиеся книги: «За 23 года работы мы сформировали свою отработанную базу поставщиков. Раньше мы активно выкупали книги у населения, но сейчас покупку книг приостановили из-за того, что в магазине переизбыток товара».
По словам Ксении основная часть аудитории букиниста - это женщины, что, в целом, соответствует мировой статистике: женщины читают больше мужчин. Средний возраст: от 20 до 35 лет.
Она отмечает, что сейчас возрождаются секонд-хенд магазины, антиквариат и, конечно, букинисты:
«В последние годы наблюдается тренд на возвращение к прошлому, и многие люди стали ценить старые вещи, включая книги. Если еще пять лет назад было трудно представить, что кто-то подарит б/у книгу, то сейчас это воспринимается как вполне нормальный и даже стильный выбор. Букинистический бизнес переживает своеобразный ренессанс. Я помню, как шесть лет назад, перед тем как создать аккаунт в Instagram, искала букинистов в интернете, и нашла лишь несколько заброшенных аккаунтов. Сейчас ситуация изменилась: появилось много новых предпринимателей, которые активно развивают онлайн-продажи. Недавно открылся букинистический магазин в Астане».
Мы встречаемся утром в понедельник, но в магазине уже оживленно. Ксения объясняет, что в работе букинистов есть сезонные колебания: летом обычно затишье, а вот осенью продажи начинают активно расти.
«Это вполне объяснимо: с наступлением холодного времени года люди проводят больше времени дома и, соответственно, уделяют больше внимания чтению. Осенью также начинается новый учебный год, и студенты, школьники часто ищут книги для учебы. Кроме того, с приближением зимних праздников растет спрос на подарочные издания, что также сказывается на продажах», - объясняет Роменская-Шахворостова.
Основная задача в букинистическом бизнесе - предоставлять широкий ассортимент книг для клиентов, но при этом здесь встречаются и редкие издания. Например, была книга 1929 года на казахском языке, напечатанная на латинице, первое издание «АЗиЯ» Олжаса Сулейменова, то самое, которое было изъято из продажи, к тому же с его дарственной подписью. Еще одна интересная книга - это дореволюционное издание эзотерического жанра «Медиумические материализации» 1891 года.
Цена на издания складывается от популярности книги, тиража, сохранности. Спросом пользуются книги по точным наукам. Потому что перевыпуска такой литературы нет, и много посетителей жалуются на то, что современные учебники уступают старым изданиям.
Оцифрованного каталога здесь нет - на данный момент это невозможно, в магазине работают два человека, пока остается надеяться на память и на то, что книги найдутся на тематических полках.
Кроме книг, здесь можно найти пластинки - Игорь Роменский начал продавать винил в 2007 году, когда это было еще нишевое направление. Ксения отмечает, что ее отец больше занимался этим для удовольствия, а не для выгоды. «Сегодня ситуация кардинально изменилась. Винил снова в моде, и мы продаем его наравне с книгами. Это стало полноценным направлением в нашем бизнесе, и спрос на виниловые пластинки продолжает расти».
Ксения ставит пластинку Чайковского и звуки «Щелкунчика» создают в подвале, заполненном книгами, праздничное настроение. Гостей ждет небольшой диван и ваза с конфетами. Кажется, что сюда идеально впишется небольшой кофейный аппарат.
«Я понимаю, что это довольно логично, потому что книги и кофе очень хорошо сочетаются, да и просто аромат кофе в книжном магазине - сразу плюс 5 баллов, но здесь нет места, и нужно будет определённые налоги выплачивать, разрешение получать», - размышляет Ксения.
Зашел мужчина, поздоровался, сразу положил сумку на диван и исчез среди книжных полок. Адильжан Авалиев - историк, тюрколог и лингвист, приходит сюда 2-3 раза в месяц, ищет информацию, связанную с историей, культурой, литературой тюркских народов.
«К сожалению, редко удается что-то найти. Я нахожу все, что мне нужно, в основном благодаря Вайлдберриз и Озону, на которых есть букинистические магазины России и ближнего зарубежья. Раз в год я езжу в Узбекистан и в Кыргызстан, в их букинистических магазинах много литературы, которая непосредственно связана с моей специализацией. Современных книг на эту тему выпускается мало. В основном ищу издания советского периода и начала девяностых годов, к сожалению, найти их сложно», - рассказывает Авалиев.
Он отмечает, что регулярно посещает в два алматинских букиниста - еще один находится в районе Зеленого базара. А в этот букинист он ходил еще когда он располагался в подземном переходе, правда, потом ему пришлось искать, куда он переехал.
Ерасыл Орыспай учится в казахстанско-российском медицинском университете на судмедэксперта. Сегодня утром он зашел проверить - нет ли обновлений по его «профилю»: «Прихожу сюда часто, ищу литературу по судебно-медицинской экспертизе, токсикологической химии. Сейчас ищу про отравление, праздник начинается, люди умирают, непонятно, чем они травятся. Хочу все это изучить, понять».
В этот букинист Орыспай наведывается раз в неделю, объясняет, что новые книги сейчас стоят дорого, при этом и изданий по необходимой ему тематике мало:
Ерасыл показывает справочник, в котором рассказывается о происхождении лекарственных средств: «Вот такую же книгу я купил здесь давно и изучил. Бывает, что люди умирают, применяя валидол и спирт, дыхательный центр сразу же поражается. Казалось бы, валидол - безобидный препарат. Парацетамол с алкоголем может привести к поражению печени. Мне, как будущему судмедэксперту, важно все это знать».
Студентка Полина Родионова учится в Алматинском государственном колледже сервиса и технологий. Сюда она пришла впервые: решила сделать подарки на Новый год, забила в поисковик слово «книжный» и он выдал этот адрес. Она шла в книжный магазин, но обнаружила, что это букинист, в котором есть интересные книги для коллекционеров. Полина искала Ремарка, но здесь его изданий нет. Ксения Роменская-Шахворостова отмечает, что романы Ремарка всегда популярны, это не веяние последних лет, связанное с войной.
Но вот что точно уже не в моде - это стеллаж с когда-то популярными детективами Донцовой и Марининой. Они стоят на верхних полках, напоминая о времени, когда все запоями читали такую литературу.
«Сейчас это такой немножко мертвый груз», - замечает Роменская-Шахворостова. Но при этом она верит, что каждая книга дождется своего покупателя - нужно только время.
«У нас есть не только художественные произведения, но и узкопрофильные издания, которые могут требовать больше времени, чтобы найти своего покупателя. Например, недавно мы продали большую партию технических книг по строительству, которые отправили в Атырау. Посылка весила больше 50 кг, и эти книги остались с того времени, когда мы работали в старом магазине. Интересно наблюдать за тем, как каждая книга, даже самая специфическая, рано или поздно находит своего читателя».
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