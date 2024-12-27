«Каждая книга дождется своего покупателя»

Мы сидим в подвале жилого дома на пересечении улиц Толе би и Назарбаева. Сюда букинист переехал 6 лет назад. На 60 кв. метрах хранятся около 10 тысяч книг. Вход со двора. При этом на Толе би нет никаких вывесок. Случайный человек это место не найдет. Люди сюда приходят специально, узнают о нем благодаря интернету и сарафанному радио.

В кризисном для магазина 2018 году Ксения поняла, что отцу нужна помощь и начала активно заниматься букинистом, хотя до последнего не видела себя в этом бизнесе:

«Из-за переезда я окунулась в дело и вошла в раж, наверное, на каком-то генетическом уровне захотелось этим всем заниматься, искренне, по-настоящему. Я с детства, как и отец, люблю книги».