Валерий Володин, автор фотографий Чингиз Гумаров
Казахстан — это большой оркестр, что настраивает свои инструменты уже больше 30 лет. Но талантливого дирижёра у нас, к сожалению, нет, и годной партитуры тоже. Есть только звуки — разрозненные, порой чуждые друг другу, иногда какофоничные, но неизменно наши. Мы собираем их, как старые пластинки, и пытаемся понять: кто мы такие?
Но это — не просто звуки. Это попытка выстроить гармонию в хаосе. Музыка становится нашим камертоном. Мы слушаем её, чтобы понять, всё ли в порядке с миром, с нами, со страной.
Естественно, книга «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана» от Фонда имени Батырхана Шукенова — это не просто книга о музыке. Это коллективное вспоминание, попытка пережить через звук то, что слова объяснить уже не могут. Музыка — это камертон, с помощью которого мы поверяем реальность, сверяемся с прошлым и смотрим в будущее.
Книга демонстрирует, что музыка может быть больше, чем просто развлечение. Музыка – суть времени. Музыка – машина времени. Музыка и есть – Время.
Чтение «91-23» сопоставимо с изучением сложной партитуры, где каждая нота— это голос, инструмент, стиль, боль. Авторы постарались систематизировать коллективный опыт, рожденный в разных уголках страны, и превратить в мозаичное повествование, проникнутое уважением к региональным особенностям, вроде шымкентского рэпа или актобинского панк-движения.
Не читая нотаций, книга умудряется оставаться личной: её страницы словно приглашают читателя пройтись по музыкальному маршруту Казахстана вместе с теми, кто стоял у истоков и наблюдал трансформации изнутри.
Главное достоинство книги — соборность и коллективность создания. Весь свет казахстанской музыкальной журналистики плюс Әділ Айжарық и Александр Медведев хоть и представляют разные вкусы и поколения, но всё же наполняют текст как глубинно-личным, так и точными аналитическими наблюдениями. Их тексты — это не только свидетельства духа времени, но и признание в любви к культурному феномену, который они исследуют.
Музыка становится в книге метафорой освобождения. От советской стандартизации к полифонии независимости: казахстанская поп-культура ищет свой голос в потоке глобализации, находит его в уличной поэзии рэпа, тишине инди-сцены и размахе национальных фестивалей. Это деколонизация через творчество, отказ от готовых шаблонов ради создания собственного языка — музыкального, культурного и социального. В книге можно уловить нотки злости. Злости на то, как мало мы помним о себе, что мы так лениво фиксируем свои культурные достижения.
Авторы предлагают размышлять о том, как Казахстан, находясь между глобальным и локальным, создает свой уникальный культурный код. Рок-группы, рэп-исполнители, той-артисты и независимые музыканты — все они становятся частью этого разговора о том, кто мы.
Особый акцент сделан на вопросе языка — не только как средства коммуникации, но и как инструмента выражения. В книге звучит двуязычие: казахский и русский сосуществуют, как два пласта одной истории. Это рефлексия над реальностью страны, где выбор языка — это и вопрос идентичности, и диалог с историей.
Главный лейтмотив книги — это поиск ответа на вопрос «Кто мы?» Казахстанский или казахский народ, нация, отдельные творцы — все они через музыку стремятся определить свое место в мире. Книга не предлагает окончательных ответов, но предоставляет пространство для диалога. Это не просто архив, а живая ткань воспоминаний и рефлексии, способная вдохновить новые поколения на изучение своего наследия.
Фонд имени Батырхана Шукенова, взявший на себя сохранение нематериального наследия, создал бесценный ресурс для будущих поколений, напоминая, что каждая нота, каждый аккорд несут в себе отпечаток времени, которое никогда не повторится.
И, если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Казахстан звучит так, а не иначе — откройте эту книгу. Только будьте готовы, что она не ответит вам. Она задаст ещё больше вопросов.
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