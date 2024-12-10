Естественно, книга «91-23. О популярной музыке независимого Казахстана» от Фонда имени Батырхана Шукенова — это не просто книга о музыке. Это коллективное вспоминание, попытка пережить через звук то, что слова объяснить уже не могут. Музыка — это камертон, с помощью которого мы поверяем реальность, сверяемся с прошлым и смотрим в будущее.

Книга демонстрирует, что музыка может быть больше, чем просто развлечение. Музыка – суть времени. Музыка – машина времени. Музыка и есть – Время.

Чтение «91-23» сопоставимо с изучением сложной партитуры, где каждая нота— это голос, инструмент, стиль, боль. Авторы постарались систематизировать коллективный опыт, рожденный в разных уголках страны, и превратить в мозаичное повествование, проникнутое уважением к региональным особенностям, вроде шымкентского рэпа или актобинского панк-движения.

Не читая нотаций, книга умудряется оставаться личной: её страницы словно приглашают читателя пройтись по музыкальному маршруту Казахстана вместе с теми, кто стоял у истоков и наблюдал трансформации изнутри.