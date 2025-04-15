«Вы не привлечете молодёжь просто книгами»

Я так понимаю, что сейчас библиотекарей готовят по старинке, а вы говорите о том, что они больше комьюнити менеджеры. Что дополнительно нужно для образования? Вообще интересна трансформация этой профессии.

Я считаю, что в будущем это комьюнити менеджер. Понятное дело, что он должен быть академически очень подкованным, понимать, как пользоваться книжным фондом. Но как у всех гуманитарных профессий должны быть soft skills, навыки переговоров. Они должны побуждать посетителей возвращаться сюда вновь и вновь. Если человек открыл читательский билет, пришел один раз за книгой, этого недостаточно. Нужно сделать так, чтобы он приходил постоянно. Не только за книгами, но и за атмосферой. А это в первую очередь зависит от сотрудников.

Поэтому к учебной программе, которая есть у библиотекарей, я бы добавила как раз-таки навыки переговоров. По проекту в Западном Казахстане мы с 17 по 19 февраля привозили из Уральска сюда, в Алматы, 27 человек. Два дня был тренинг как раз на эту тему. И это настолько меняет их мышление, что оказывается можно так работать. Наши тренеры дали конкретные техники, как общаться с разными поколениями, особенно с Z. Они поехали наполненные, чтобы потом там, на месте, проводить свои тренинги.

Я считаю, что нужно укреплять статус библиотек в приграничных регионах, тем самым интеллектуально укреплять наше население там. И особенно сельские - я считаю, что у детей должны быть красивые пространства, где можно читать. Сейчас наконец-то наш родной казахский язык стал популярным настолько, что вопрос укрепления издательств на казахском языке должен быть скорее закрыт изобилием сильных и современных по контенту предложений.

Мы с фондом Қазақстан Халқына, помимо мебели, обновляем книжный фонд, в каждой библиотеке у нас минимум 800 книг, 90% на казахском языке, и там такие книги, как «Гарри Поттер», биография Стива Джобса, «Семь навыков высокоэффективных лидеров» и т.д, и всё это на казахском, то есть это современная литература.