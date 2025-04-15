«Вы не привлечете молодёжь просто книгами»

В мае 2018 года в Алматы открылась обновленная Городская юношеская библиотека им. Жамбыла, в народе еще известная как «зеленка» - из-за обилия растений. Это был эксперимент - в случае успеха, власти города обещали масштабировать перестройку библиотек. Проект оказался успешным и «Жамбылка» теперь работает круглосуточно. Сейчас перезапускают библиотеки в Западно-Казахстанской области.
Власть поговорила с Камилой Лукпановой, директором Almaty Tourism Bureau и основательницей фонда TANA, занимающегося созданием полезных общественных пространств о том, как трансформируются не только библиотеки, но и профессия библиотекаря.
Давайте начнём вообще с того, почему вам пришла идея заняться библиотеками.
Я с детства люблю читать книги, я родом из Уральска и после дедушки у нас осталась огромная библиотека, ну и в принципе, присутствие книг в доме обязательно.
В студенчестве я училась в университетах, где были шикарные библиотеки, что здесь — в КИМЭПе, что в The University of Warwick, — в их шестиэтажной библиотеке мы проводили 70 процентов нашего времени. Я была поражена тем, насколько там всё автоматизировано. У нас была одна карточка, которая работала на территории всего кампуса, с ее помощью можно было брать книги, напитки, оплачивать ксерокопию. И, конечно, сама атмосфера. В библиотеке университета шум был разделён по этажам: на трех этажах можно разговаривать, а выше уже нельзя. На самом последнем обычно сидели докторанты и там стояла абсолютная тишина.
Я вдохновилась и эта мысль осталась в голове, и когда я начала работать в государственных проектах, то по завершению Универсиады, у тогдашнего акима Бауыржана Байбека была идея построить новую библиотеку. Мы обсуждали это, и сказали: «А зачем строить, у нас столько библиотек, оставшихся как наследие Советского Союза. Они все, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии, но было бы здорово их возродить».
Понадобилось время, чтобы убедить в этом, но Байбек умел слышать, если ты приводил правильные аргументы и факты.
Мне сказали: «Хорошо, давай попробуем. Выбери библиотеку, сделаете нормально — ок, нет — посмотрим».
И на свой риск мы выбрали одну из крупнейших библиотек в централизованной библиотечной системе. Библиотеки де-юре относятся к городу, то есть к акимату. Так, например, с Юношеской библиотекой. В централизованной библиотечной системе на тот момент было 25 библиотек, сейчас уже гораздо больше. А есть ещё библиотеки, которые относятся к министерству культуры, например, Национальная библиотека на проспекте Абая.
Мы выбрали среди городских библиотек именно эту (мы записываем интервью с Юношеской библиотеке - прим. В), здесь порядка тысячи квадратных метров на одном этаже, внизу ещё есть подвал, там книжный фонд. Я много раз проходила мимо и замечала, что вид у библиотеки был очень плохой.
Я собрала команду из дизайнеров, проектировщиков и операционного менеджера, всё просчитали, и акимат нашел спонсора. Это был Фонд поддержки стратегии президента 2050.
Все было сделано на спонсорские деньги, до сих пор ни о каких коммерческих действиях мы не говорим, потому что это абсолютно общественная деятельность.
Мы разделили библиотеку на зоны: если вы заметили, там, чем громче, там и соответствующие материалы, здесь, например, кафель, дальше ламинат-паркет, в тихой зоне — ковролин, поглощающий звук. То есть, сделано слева направо, от громкого к тихому.
И мы придумали открыть в библиотеке кофейню. Нам говорили, что это невозможно. Трудность в том, что до сих пор библиотеки считаются коммунальными государственными учреждениями, то есть они не имеют права зарабатывать, всё должно быть бесплатно, потому что всё это на госденьги.
Но тогда нашли механизм каких-то аукционов, и кофейня работала, она была очень доступная по ценам, но, к сожалению, сейчас ее закрыли.
Реакция на некоторые изменения была негативная?
Жильцы дома были уверены, что здесь будет торговый центр, ресторан. Нас чуть ли не проклинали. Потом студенты и вообще посетители думали, что это место станет платным, как коворкинг.
Плюс мы провели здесь бесплатный wi-fi, и первое время сотрудники говорили: «Камила, что ты придумала, зачем сюда приходят с компьютерами»? Я отвечала: «А с чем они должны приходить? Как молодёжь сейчас привлекать? Вы не привлечете просто книгами, нужно делать это красивой картинкой, комфортным пространством, здесь должно быть инстаграмно, должен быть бесплатный интернет и должно быть приятно находиться с единомышленниками».
В 2021 году Центрально-Азиатский фонд системных исследований с Impact Hub Almaty проводили исследования и выяснилось, что даже если человек первые 5-6 посещений не берет книгу в руки, а приходит заниматься со своими учебниками или компьютером, то на 6-7 раз в любом случае его что-то заинтересует и он возьмет книгу.
Сопротивление сотрудников было?
Было. Нам понадобилось, наверное, года три, чтобы поменять мышление. Первое, что мы сделали, изменили режим работы. Зачем работать с 9 до 18.00, когда все на работе или на учёбе? Мы сделали режим с 8 до 20.00, а затем библиотека стала круглосуточной.
Минимум в день сюда приходит 400 человек, максимум - тысяча. До реконструкции было 20 человек в неделю.
После этого руководство города решило, что нужно продолжать дальше. Этот проект один из немногих, что продолжаются. И следующий аким Бакытжан Сагинтаев, и сегодняшний аким Ерболат Досаев поддержали идею модернизации и даже новые библиотеки открываются, потому что виден большой спрос.
Но ведь мало сделать просто современный ремонт?
Наш проект делится на три части, первая —техническая реновация, то есть это ремонт, но этого мало, потому что нужно наполнение. Ты можешь сделать красивую картинку, но если нет души, то это не сработает.
Вторая часть — это ментальная реновация, это работа с сотрудниками, это большой пласт, где мы проводим обучение, очень много партнёров привлекаем, проводим различные мастер-классы, телемосты делали с Казанью, чтобы показать, что профессия библиотекаря расширяется.
Вы не просто библиотекарь, вы коммьюнити-менеджер, который вдохновляет посетителей, направляет, придумывает что-то классное и управляет этим настроением и атмосферой у себя на работе.
И третье — это культурное программирование, я его так называю, это кружки, различные секции, интересные мероприятия, здесь очень много english club, математических уголков, секций.
И это очень важно, потому что люди потом будут использовать библиотеки как третье место. Есть теория, что у человека в жизни есть три места, первое — это дом, второе — это учёба или работа, третье — обязательно должно быть какое-то место, которое ваша, так скажем, отдушина. У всех людей по-разному, у кого-то это фитнес-зал, у кого-то какие-то общественные центры, в данном случае это библиотеки, и мы это очень чётко видим, особенно по подросткам и молодёжи.
Как люди узнавали про это место?
В первую очередь сработало сарафанное радио среди студентов. Не у всех есть лишние деньги, чтобы прийти в кофейню и позаниматься там. Снимать место в коворкинг центре тоже накладно.
В формате, в котором раньше работали библиотеки, ты не мог здесь себя чувствовать свободно, а сейчас - да.
Кроме сарафанного радио, пошёл бум в instagram, потому что у нас очень красивый интерьер, появились селфи, хэштеги.
А какой второй был объект?
Это были подряд пять небольших библиотек, которые мы выбрали в разных районах Алматы. Они все мои любимые, но я вам очень советую съездить, например, в библиотеку №20 на улице Шарипова. Ее площадь 70 квадратов, мы её сделали в стиле Гарри Поттера, на входе вас встречает люстра из книги. Мне очень нравится детская библиотека №33, она оформлена в стиле Starbucks, находится на Толе би-Ауэзова. Мы там надстроили второй этаж, потому что потолки были высокие.
Потом был Creative hub в Алатауском районе. Вообще я его называю коммьюнити центром, не считаю его в чистом виде креативным хабом, это блестящий пример того, что необходимо новым районам. На тот момент в Алатауском районе, да и сейчас, не было нормальных торговых центров. До того, как заниматься библиотеками, я была замдиректора Универсиады, и эти объекты я очень хорошо знаю, они сдавались социально уязвимым категориям людей, многодетным семьям и там действительно ничего не было. В этом креативном хабе мы даже предусмотрели детскую площадку, потому что в районе очень много детей. Этот центр тоже круглосуточный и там бум.
После этого мы делали проект по модернизации школьных стадионов, комьюнити центры, а сейчас к нам обратился крупнейший фонд страны Қазақстан Халқына и предложил расширить проект и пойти в республику. Я попросила начать с моей родины - с Западно-Казахстанской области. Там были отобраны 25 сельских библиотек. Идея, концепция и курирование проекта - это мы, общественный фонд Tana, ремонтные работы за акиматом области, оснащение - за фондом Қазақстан Халқына.
Мы уже открыли 14 из 25 библиотек, это небольшие библиотеки, их общая площадь порядка 9 тысяч квадратов. Но самая большая проблема, когда ты едешь в регионы, это наши необъятные расстояния. Например, самая дальняя библиотека, которую мы отобрали, находится в 630 км от Уральска, прямо на границе с Российской Федерацией.
Перспектива у проекта большая, мы нацелены на то, чтобы дать импульс возрождению, модернизации библиотек по всему Казахстану. Но мы - не единственные, мы призываем всех, кому небезразличны темы книг, библиотек, заняться также этим проектом, мы готовы предоставить наш опыт, наши знания, дизайн-проекты, потому что в Казахстане порядка 4 тысяч библиотек, — я имею в виду и сельские тоже. В одной Западно-Казахстанской области более 250 библиотек.
Понятное дело, что библиотеки не могут остаться в том классическом виде, когда должно быть тихо и только книга. Мнения разделяются, я помню, года три назад какой-то депутат в Астане говорил, вообще зачем библиотеки, давайте закрывать их, или кто-то говорил, зачем вы превращаете это в какой-то балаган?
Но я не знаю, зачем так говорят, когда есть уже столько успешных примеров перезапуска библиотек. Блестящий пример, который я всегда привожу коллегам - это Казань. Вообще я восхищена реконструкцией города и той урбанистической волной и бумом, которые переживает столица Татарстана.
А началось все как раз с модернизации национальной библиотеки по принципу торгового центра. Любой человек, даже без читательского билета может зайти, но есть ограничения. Дойдя до определенной зоны, ты должен зарегистрироваться. Но благодаря тому, что визит холл настолько привлекательный, у тебя тут же появляется желание открыть читательский билет и любопытство заставляет тебя пройти внутрь и побыть там. Но при этом сохранилась абсолютно вся библиотечная функция. То же самое мы преследуем и здесь, мы не придумываем велосипед, эта практика идет из Европы, особенно из Финляндии, Нидерландов, там всё это возрождали. Мы называем это общественными центрами с сохранением библиотечных функций.
Сколько библиотек вам удалось модернизировать в Алматы?
Мы модернизировали 9, остальное акимат уже делает сам. Мы консультируем и направляем по дизайн-проекту или на основе наших дружеских отношений, я просто приезжаю и советую, стоит ли этот объект брать или не стоит.
Акимат это уже делает за свой счет.
Если эту библиотеку посещают в основном студенты, то кто ходит в небольшие?
Местные жители. Библиотеки делятся по контенту книг, если это детская библиотека, то приходят мамы с детками. Мы еще делали библиотеку «Алмалы» на улице Мауленова, 43, в ЖК Elif Tower. Туда приходят мамочки с детьми, потому что там классный книжный детский фонд, яркий дизайн.
Есть небольшая библиотека на Достык-Кабанбай батыра, прямо на углу, туда ходят в основном пенсионеры, мы даже запускали там секции, как правильно пользоваться компьютером. Там в основном периодика, и вы каждый день можете увидеть с утра пенсионеров. То есть каждая библиотека подстроена под определенного посетителя.
Есть ли библиотеки, которые вы мечтаете реконструировать?
Я до сих пор мечтаю о детской библиотеке им. Бегалина, но мы не смогли ею заняться, потому что прошло совсем немного времени с момента капитального ремонта. Бегалинка — легендарный объект, ну и конечно, мы мечтаем о Национальной библиотеке.
Я сейчас глубоко изучаю урбанистику, будучи студентом в Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), но не как архитектор, я сразу говорю — я не архитектор, не инженер, я просто стратег и идеолог. И сейчас на учебе большое внимание обращаю на то, как пространство влияет на мышление. Я всегда вспоминаю, не знаю, либо я сама придумала, либо где-то услышала, про «эффект Смагулова», который открыл MEGA Alma-Ata. Я помню, это был мой первый курс, 2006 год.
Это был красивый торговый центр, в который мы все боялись заходить. Помню, как я и мои родственники, когда приезжали в Алматы, пугались этих открывающихся дверей, потому что мы видели их в первый раз в жизни. В MEGA было так красиво, так со вкусом сделано, и это же повлияло на наше мышление, люди поняли, что оказывается, мы можем находиться в красивом пространстве. Эту тему я сейчас очень глубоко изучаю.
Первые комьюнити-центры jana klub были открыты 16 декабря прошлого года в селах Дарьинск и Переметное Западно-Казахстанской области и в 7 вечера они не могут закончить рабочий день, потому что там очередь. Мы сделали кружки по домбре и там тоже очереди, хотя, казалось бы, такой же кружок есть в доме культуры. И мы спрашиваем: ребята, почему вы туда не ходите, они говорят: ну там скучно, а здесь прикольно.
Если вернуться к Национальной библиотеке в Алматы — это уникальное здание. Архитектор Владимир Ищенко мечтал, что посетители будут сидеть в открытых двориках и читать книги, и ни разу, по-моему, этого не было.
Мы очень рады тому, что буквально на днях директором библиотеки назначили Газизу Нургалиеву, которая была директором здесь, в «Жамбылке», когда мы делали реконструкцию. И благодаря ее поддержке, тому, что она поверила в эту идею, у нас все получилось. Мы все никак с ней не встретимся, но я уверена, что с её приходом там стопроцентно будет что-то классное.
Что там необходимо сделать?
Там ничего глобального делать не нужно, просто необходимо внутри вдохнуть новую жизнь, свежие идеи и дать открытый доступ всем. Потому что я не думаю, что жители, проходящие мимо библиотеки, знают, что туда можно просто зайти.
Но было много команд, кто и pro bono (без оплаты - В.) хотели проект подарить, чтобы по нему была реконструкция. Мы пока напрямую не предлагали свои идеи, но мы очень мечтаем об этом объекте.
В Астане, к сожалению, не знаю, что можно с Национальной академической библиотекой сделать, потому что сам объект очень тяжелый, на мой взгляд, с огромным количеством лестниц.
Вообще это интересно, Национальная библиотека в Алматы была построена в 60-е годы, в Астане - не так давно, но алматинское здание выглядит намного современнее и человечнее.
Психология пространства вообще очень интересная тема для изучения. Вот, к примеру, как вы думаете, почему в Астане библиотека продолжила как будто советский намек на то, что это что-то монументальное, недосягаемое? Чем больше ты идешь вверх по ступеням, тем понимаешь, что там что-то закрытое, строгое..
Вы меняете пространства, но что касается сотрудников библиотек?
В дальнейшем я хотела бы заняться лобби библиотекарей, потому что профессия ещё не такая популярная, к сожалению, абитуриентов очень мало. Всё еще зависит от зарплат, они очень небольшие, но опять же, благодаря тому, что мы меняли режим работы, всё это оплачивается, тариф увеличили.
Эта модернизация хорошо повлияла даже на зарплаты. Я верю, что библиотекари станут креативными. Но нам стоило больших усилий, чтобы в гардеробе женщина элементарно улыбнулась... Я очень часто захожу в библиотеки как тайный посетитель, говорю: ну, просто улыбнитесь, дети пришли, это их первый контакт здесь, от вас все зависит.
В Алматы и на западе мне везет — сотрудники открыты к тому, чтобы перенимать опыт. Не знаю ещё, что будет на юге, но надеюсь, что будет так же, потому что эти изменения неизбежны.
Я так понимаю, что сейчас библиотекарей готовят по старинке, а вы говорите о том, что они больше комьюнити менеджеры. Что дополнительно нужно для образования? Вообще интересна трансформация этой профессии.
Я считаю, что в будущем это комьюнити менеджер. Понятное дело, что он должен быть академически очень подкованным, понимать, как пользоваться книжным фондом. Но как у всех гуманитарных профессий должны быть soft skills, навыки переговоров. Они должны побуждать посетителей возвращаться сюда вновь и вновь. Если человек открыл читательский билет, пришел один раз за книгой, этого недостаточно. Нужно сделать так, чтобы он приходил постоянно. Не только за книгами, но и за атмосферой. А это в первую очередь зависит от сотрудников.
Поэтому к учебной программе, которая есть у библиотекарей, я бы добавила как раз-таки навыки переговоров. По проекту в Западном Казахстане мы с 17 по 19 февраля привозили из Уральска сюда, в Алматы, 27 человек. Два дня был тренинг как раз на эту тему. И это настолько меняет их мышление, что оказывается можно так работать. Наши тренеры дали конкретные техники, как общаться с разными поколениями, особенно с Z. Они поехали наполненные, чтобы потом там, на месте, проводить свои тренинги.
Я считаю, что нужно укреплять статус библиотек в приграничных регионах, тем самым интеллектуально укреплять наше население там. И особенно сельские - я считаю, что у детей должны быть красивые пространства, где можно читать. Сейчас наконец-то наш родной казахский язык стал популярным настолько, что вопрос укрепления издательств на казахском языке должен быть скорее закрыт изобилием сильных и современных по контенту предложений.
Мы с фондом Қазақстан Халқына, помимо мебели, обновляем книжный фонд, в каждой библиотеке у нас минимум 800 книг, 90% на казахском языке, и там такие книги, как «Гарри Поттер», биография Стива Джобса, «Семь навыков высокоэффективных лидеров» и т.д, и всё это на казахском, то есть это современная литература.
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