Грузинские короткометражки. В поисках Наны

Мария Таланова, специально для Vласти Фото автора и Жанары Каримовой В сентябре прошлого года фоторедактор и журналист Vласти Жанара Каримова привезла из Грузии трогательную зарисовку про красивую женщину по имени Нана, случайно встреченную ею в одном из тбилисских парков. Фотографии и печальная история царственной Наны полюбилась читателям, а несколько ее портретов вошли в сборник «Vласть в фотографиях», выпущенных издательским домом к пятилетию. Мария Таланова, друг Vласти, ценительница грузинской истории и культуры, в очередной из своих визитов в Сакартвело, согласилась передать героине очерка распечатанные фотографии – компьютера у Наны нет. Но в отсутствии точного адреса поиски затянулись на девять месяцев и три поездки… Грузинские короткометражки. Один день с Наной Грузинские короткометражки. Один день с Наной Фотографии, тем не менее, я не вернула – знала, что будет возможность попытаться вновь. Так и получилось. В канун нового года я вновь полетела в Тбилиси с посылкой для Наны – к фотографиям прибавились шоколад и кофе. Погода, по традиции, пыталась мне помешать дождем и пробирающим насквозь тбилисским ветром, но времени было совсем мало, и нужно было попытаться. Лишь теперь я осознала сложность задачи – у меня не было ни адреса, ни телефона Наны, только метка на карте – ее любимый уютный сквер на Меликишвили возле Либерти банка. Мы с Ольгой, моим верным другом, отправились туда, но на месте оказались совершенно сбиты с толку – не было красивых граффити, на фоне которых Жанара сфотографировала Нану впервые полгода назад — другие скамейки, другие деревья. Обойдя сквер вдоль и поперек, мы перебрались в Верийский парк напротив и, на всякий случай, обошли и его. Опросили всех местных дедушек, облюбовавших лавочки, собрали с них все конфеты, которыми они нас непрестанно угощали, не получив, однако, никаких известий о Нане. Мы даже посетили одну из социальных столовых в этом районе – в материале Жанара упоминала о том, что Нана обедает в таком месте. Но смотрительница решительно отвергла наши предположения: «У меня 380 человек, и ее среди них нет!», - сурово отчеканила женщина.



Пришлось признать поражение. Битва была проиграна и в этот раз. Но битва – все-таки не война.

В глубине души у меня всегда жила уверенность, что я найду Нану, поэтому я продолжила поиски, оказавшись в Тбилиси в следующий раз. На этот раз мы с Жанарой провели подготовительную работу, и выяснили, что метка на карте была неверной – на Меликишвили было два Либерти банка, это и запутало Жанару, когда она отправляла мне карту. Теперь в моем арсенале были точные координаты – зимой мы совсем немного не дошли до нужного места – а также посылка, которая пополнилась в этот раз еще и альбомом Vласти с фотографиями Наны на первых страницах.

Мы оказались на месте – приметы совпали. Только Наны там не было. Зато были люди, которых мы решили о ней расспрашивать. Продавец напитков и женщина, торгующая овощами, вроде бы узнали Нану по фотографии, но из-за трудностей перевода у нас не получилось, как следует, понять друг друга. Уровень моего грузинского еще не позволил изъясниться доступно, а они по-русски говорили не очень хорошо. Я знала, что Нана живет где-то неподалеку, но в какой стороне от сквера, понятия не имела. На одной из фотографий она кормила голубей возле своего дома, и мы попытались отыскать его, прогулявшись вверх по улице, огибающей сквер. Безрезультатно. В любом другом 3-миллионнике – это как искать иголку в стоге сена. Но именно в Тбилиси мириться с очередной неудачей не хотелось, к тому же я чувствовала, что Нана где-то рядом. Эта вера жила во мне и не угасала. Мы решили обязательно сходить в сквер еще раз перед отъездом.

…Затаив дыхание, мы подходили к уже хорошо знакомому месту, и сердце билось чуть громче обычного. Наны вновь не было. Хотелось плакать от бессилия, но я сказала себе, что сделаю все, что можно – опрошу всех, кто был в сквере, и уже тогда, если ничего не выйдет, можно признать провал… Именно с этой минуты началось волшебство! Оля приметила в палатке с напитками мужчину лет пятидесяти, и я, не мешкая, направилась к нему. Подошла, представилась, показала фотографию Наны, поведала историю ее поисков. - Сосо, - с улыбкой пожал мне руку мужчина, - нет, к сожалению, Нану я не знаю. Разочарованно вздохнув, я уж было собралась опять пристать с расспросами к продавцу, как вдруг Сосо твердо произнес. Словно решился на что-то: - Пошли! - Куда? – захлопала я глазами от удивления. - Как куда? – возмутился Сосо, - сейчас найдем твою Нану. На мои протесты о том, что я не могу отнимать его время и вешать на него свои проблемы, он не обратил ни малейшего внимания, взял меня за руку и повел наружу. Сначала мы показали фото деду, гулявшему с внуком в сквере. Нану он никогда не видел. Потом отправились к уже знакомому лотку с овощами. Три бойкие продавщицы сразу же начали что-то наперебой объяснять Сосо по-грузински, размахивая руками и показывая на меня. В сердце шевельнулась надежда. - Нана была здесь сегодня утром, - деловито сообщил мне мой новый друг. Камень упал с плеч – значит, жива-здорова. - Она живет вон там, - махнул Сосо рукой в сторону проспекта Меликишвили, - Идем! И мы пошли, взявшись за руки, словно закадычные друзья, с человеком, которого я видела впервые в жизни. Судя по фотографии, дом Наны был очень старым, и вряд ли мог выходить на проспект, так что мы принялись заглядывать во дворы – ничего. И тут Сосо потянул меня в турагентство с красиво оформленной витриной. - Не думаю, что она зашла бы в такое место, - малодушно усомнилась я. - Идем, - отрезал Сосо и уверенно вошел внутрь. Девушка из агентства, к моему изумлению, сразу узнала Нану: - Да-да, я ее видела. Она стояла возле магазина «Никара» и курила. Это за углом.

Свернув с шумного Меликишвили на маленькую круто убегающую вниз улочку, мы почти сразу увидели магазин и второй любимый сквер Наны. Сердце уже почти готово было выпрыгнуть из груди от предчувствия скорой встречи. Сосо забежал во двор напротив магазина. Я зашла следом и обомлела. Нашли! Я не верила глазам. Тот самый двор. Черная решетка на окне. Старый деревянный козырек. Только голубей не было. И Наны… Не могу точно описать, что я почувствовала в тот момент. Радость. Слезы. Волнение. Тревогу – вдруг ее не окажется дома. Один миг. И я бросилась к двери, позабыв обо всем на свете. - Нана! Нана! – заорала я на весь квартал и забарабанила в дверь. А через секунду на пороге появилась она – словно только что сошла с уже ставших родными фотографий – миниатюрная, изящная, печальная и красивая. Мы нашли ее! Чувства прорвались наружу, и я кинулась ей на шею, словно встретила близкого человека после долгой разлуки. Начала все объяснять. Путано, горячо и сбивчиво. Когда Нана немного пришла в себя от такого неожиданного сюрприза, она полезла в сумочку и достала бережно завернутый в бумагу подарок Жанары – изящное зеркальце в деревянном чехле. - Мне очень нравится. Я всегда ношу его с собой, - так искренне сказала она, что я с большим трудом удержалась от того, чтобы разрыдаться на месте. … Нам было не наговориться. Сосо, как настоящий мужчина, ушел тихо, не прощаясь. Он все понял. Вечером я ему позвонила и долго благодарила, тяжело подбирая слова, потому что без него ничего бы не получилось. А он скромно сказал: «Ну, что ты, что ты! Мне было совсем не трудно». Грузия…

Мы еще долго сидели с Олей у Наны, пили кофе, который она нам сварила – с пенкой, ели самые вкусные в мире конфеты, смотрели старые черно-белые фотографии и слушали. Она вновь, теперь уже нам, рассказывала о своей трудной, но настоящей жизни – похоронила почти всех близких. Муж погиб в Цхинвале. Детей родить они не успели. Кто знает, как по-иному могла бы сложиться ее жизнь, если бы у них с мужем было больше времени, если бы не произошли те страшные события. Я смотрела на нее и не переставала удивляться силе характера этой маленькой хрупкой женщины. Без всякого пафоса и трагизма она рассказывала о себе – просто и страшно, ничуть не выглядела побежденной, только едва заметная горечь сожаления проскальзывала иногда во взгляде. Нана вышла проводить нас, и мы никак не могли расстаться. Тбилисский ливень помешал прогулке, но я пообещала ей, что мы еще встретимся. Светофор никак не включался зеленым, словно не желая разлучать нас. - До встречи! Берегите себя! – сказала я ей на прощание. А она еще долго смотрела нам вслед и махала рукой с легкой печальной улыбкой на лице.