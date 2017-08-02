Светлана Ромашкина, Vласть, фотографии Жанары Каримовой 27-летний Талгат Ахметов — командир воздушного судна Airbus A320, и одновременно заместитель менеджера по подготовке летного персонала флота Airbus-320. Он вырос в семье авиаторов: отец — летчик, а мама – авиационный метеоролог. После школы Талгат поступил в Академию гражданской авиации, а на третьем курсе взял академический отпуск, чтобы участвовать в программе ab-initio, которая была инициирована «Эйр Астаной» в 2008 году. Компании не хватало квалифицированных пилотов, поэтому она решила оплачивать подготовку летчиков. После тестирования кадеты направляются в одну из двух школ: это или Atlantic Flight Training Academy (AFTA), что находится в ирландском городе Корк или Flight Training Europe (FTE) в испанском Хересе. Подготовка длится 16-18 месяцев, обучение одного кадета стоит $100 тысяч. «Эйр Астана» вносит полную предоплату, половину суммы кадет должен будет возместить во время работы в авиакомпании. При этом «Эйр Астана» не требует от студентов никаких финансовых гарантий.

Талгат Ахметов попал в эту программу в числе первых: «Это был большой шанс, и его нельзя было упускать. И тогда, и сейчас нет аналогов программы ab-initio – нигде нет такого, чтобы сразу по окончанию обучения у тебя была работа. В нашей первой группе было около 20 человек. Мы учились полтора года в США, у нас была школа во Флориде, это место идеально подходит для летной начальной подготовки: Флорида плоская, нет гор, и в основном там стоит хорошая погода, не считая гроз. В США сама индустрия подготовки пилотов поставлена на большой поток, это реально большой бизнес, там очень много летных школ. Как только проходишь курс, ты начинаешь летать на лайнерах и набирать опыт». По этой программе обучения у «Эйр Астаны» уже есть 9 командиров. Все они однокурсники Талгата. В программе ab-initio могут участвовать казахстанцы в возрасте от 18 до 34 лет, при этом важно владение английским языком и знаниями в области физики и математики. Талгат перечисляет, какие качества важны для будущего пилота: целеустремленность, внимательность, сосредоточенность, способность быстро обучаться, самокритика – для того, чтобы становиться лучше: «Приходится сталкиваться с разными сложностями и нужно быть к этому готовым. Те, кто не готов, часто разворачиваются и уходят. В случае с ab-initio никто в нашей группе не ушел, потому что был очень сложный отбор, он отсеял многих. И те, кто его прошел, и окончил программу, сейчас становятся первыми пилотами. Они не остановились на достигнутом— на том, что стали кадетами или вторыми пилотами, нет, они продолжили работать». После программы ab-initio Талгат вернулся в Академию гражданской авиации и окончил ее: «Высшее образование всегда приветствуется и самому приятно, когда оно есть. Сама по себе программа ab-initio не означает, что у тебя есть высшее образование. В международной программе нет такого, что пилот имеет высшее образование, просто есть экзамены, которые сдаются в Европе на лицензию коммерческого пилота». Отличие подготовки пилотов ab-initio и Академии гражданской авиации заключается в методах преподавания и практических заданиях — в первом случае их больше. После получения образования Талгат стал вторым пилотом, а через шесть лет — командиром экипажа. С самого начала своей карьеры он пилотирует самолеты семейства Airbus A320. Сейчас он летает и параллельно работает инструктором.

Следующая после командира ступень по карьерной лестнице — инструктор. Талгат начал работать инструктором по летной подготовке полтора месяца назад. «Я готовился к этому, требовал от себя больше, чем нужно, и в какой-то момент мне позвонили и сказали, что есть такая возможность, что планируется большое расширение флота Airbus, соответственно, требуются кадры для подготовки персонала. Объемы растут и открылись позиции для инструкторов». Сейчас во флоте «Эйр Астаны» 14 самолетов Airbus A320, в среднем нужно 6-8 экипажей на один самолет. В целом же в авиакомпании 414 пилотов и 31 самолет. Это 205 экипажей. Все пилоты «Эйр Астаны» два раза в год подтверждают свою квалификацию на летном тренажере, несколько лет назад был куплен виртуальный тренажер EVPT, на котором можно отработать не только процедуры, но и внештатные ситуации, которые могут произойти на самолетах семейства самолетов Airbus A320. Тимур показывает нам аппарат EVPT, занимающий целую комнату. В тренажере, как и в самом самолете, привычный штурвал заменен сайдстиком — боковой ручкой управления. Визуальная система обзора — 150 градусов — за нее отвечают три больших экрана. «В нашей работе очень много процедур, которые мы должны выполнять, например, подготовка кабины к взлету. Летчик все это делает по памяти, и для того, чтобы сэкономить время на дорогостоящих машинах, которые нужно фрахтовать, этот тренажер позволяет практиковать все действия. Все кнопки сохранены, их можно нажать и все включается».

Этот тренажер позволяет отработать большинство сценариев, которые могут произойти в воздухе. За EVPT постоянно следят — это означает регулярное обновление программ. К примеру, если происходят какие-то новшества с самолетом, обновляется и виртуальный тренажер. В среднем подобные обновления происходят 5-6 раз в год. Если этого не делать, то тренажер просто превратится в дорогую игрушку. «85% авиакатастроф связаны с человеческим фактором, поэтому мы делаем упор на подготовку пилотов, — рассказывает Талгат Ахметов. — Проблема человеческого фактора заключается не в технических умениях и знаниях, а именно в психологии. Почему человек совершает ошибку? Надо смотреть на природу возможностей человека. Мы делаем ошибки не потому, что мы плохие люди, а из-за того, что мы люди. У нас очень много тренингов, очень много подготовки, есть обязательные экзамены, есть дополнительные. Раз в три месяца мы проходим какой-нибудь тренинг, касающийся летной подготовки. Этот тренажер используется для каждого пилота как минимум раз в полгода. Бывает, что летчика отправляют в тренинг центры в других странах, где мы арендуем тренажеры. Помимо этого у нас много другой подготовки: английский язык, работа в экипаже, аварийно-спасательный тренинг. Можно сказать, что раз в два месяца мы постоянно что-то сдаем».

На этом виртуальном тренажере EVPT можно задать любой аэродром и любую погоду. Талгат выбирает и загружает аэропорт Алматы: «Алматы — мой родной порт, и в нем есть свои особенности, которые лучше знать, когда ты здесь взлетаешь и садишься. Из-за того, что у нас горы, часто создаются температурные инверсии, особенно это заметно зимой, когда над городом висит смог, эта инверсия происходит из-за неравномерного прогрева в горных районах, получается, что температура воздуха на высоте выше, чем у земли. Допустим, на высоте скажем 500-600 метров, температура может быть плюс 5, а у земли она минус 10. Из-за таких инверсий создаются условия сдвига ветра. Их нужно учитывать, когда ты заходишь на посадку. Если правильно все не рассчитать, может так получиться, что самолет будет не готов к посадке и придется уходить на второй круг». Отказ двигателя самый частный отказ в индустрии — это обязательное упражнение, по нему пилоты проходят тренинги каждые полгода, и к этой внештатной ситуации летчики готовы. Кроме того, есть стандартные упражнения, которые отрабатываются и проверяются каждые полгода. Директором тренинга пишется программа, и, как правило, тренинг отвечает реалиям жизни. Например, не так давно у одной из казахстанских авиакомпаний произошла посадка без выпущенного шасси, и теперь это отрабатывается здесь пилотами «Эйр Астаны». «Каждый пилот теоретически знает все отказы, которые могут произойти в самолете, но пилот не может за две-три сессии, каждая из которых длится 4 часа, отработать всё. Но в течение трех лет прорабатываются все виды отказов», — рассказывает Талгат.