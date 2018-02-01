Рак. Право на жизнь

Ежегодно от онкологии в Казахстане умирает 15 тысяч человек. По итогам 2016 года на учете в онкологических организациях состояло 163 080 больных. Также в стране много молодых пациентов, рак молодеет. Несмотря на это, у нас не принято рассказывать о болезни или о том, как ее удалось побороть. Этим материалом мы хотим показать, что рак победим, а поддержка людей важна и нужна.

Айсезым Бейбит, 3 года Диагноз: опухоль Вилмса (нефробластома) Рассказывает бабушка Айсезым Дина Диханбаева: Она начала болеть в феврале, была вялой, не играла. Я сказала ее родителям, что нужно показать девочку врачам. Позже внучка начала жаловаться на боль в животе. В мае я приехала из командировки и узнала, что они так и не обратились к врачам. Очень разозлилась на них и в тот же день на такси поехала с внучкой в свою поликлинику №23, не смотря на то, что лил сильный дождь. Там врач сказала, что техника не работает и анализы сразу взять не получится. Я заплакала, взяла внучку на руки и опять в такси — в медицинский центр «Тау Сункар». Сделали УЗИ, я чуть не упала, когда увидела что там на мониторе. Врачи собрались, пытались определить где опухоль. Поняв, что это почка и нужно срочно что-то предпринять, вызвали нам скорую. Нас отвезли в 12 больницу, где заведующий врач специально приехал посмотреть Айсезым. Он направил нас в Научный центр педиатрии и детской хирургии.

Я хоть всю жизнь и работала в онкодиспансере медсестрой, все равно жутко испугалась. Родная кровинка моя ведь. В больнице врач велел быстрее встать в очередь на операцию и собрать все документы для портала. Оказалось, что эта гадость коснулась и левой почки. За два дня мы собрали все документы и легли. В день защиты детей, 1 июня, начали делать химию. После химиотерапии Айсезым отказывалась есть и пить. Как она так выжила, не знаю. В центре внучка была атаманшей, всем приказывала. Медсестра заходит, она ей говорит: «Сама себе укол делай, мне не надо». Все вокруг смеялись. Духом она не падала, заходила в другие палаты, играла с девочками. Утром во время обхода вставала и говорила: «подъем, мамаши», а вечером наоборот: «отбой, мамаши». Сейчас все скучают по ней, звонят. Айсезым тоже скучает, просится к подругам. После курса химиотерапии ей сделали первую операцию. Удалили правую почку. Обе операции делал Бахрам Жумадуллаев, я ему так благодарна. Он стольким детям помог и помогает. 8 месяцев мы получали химиотерапию. Все это время я была рядом, потому что ее мама была с грудничковым ребенком.

Когда удаляют взрослым почку, то они 10 дней лежат без сил. Внучка в реанимации пролежала только два дня, потом ее перевели в палату. Она тут же попросила свои тапочки, чтобы поиграть с подругами. Три дня по палатам обход не делала и соскучилась. В больнице мне говорили, что Айсезым похожа на меня характером — такая же боевая. Недавно у нее нормализовалось питание, сейчас стоит на учете — если в течение пяти лет все будет хорошо, то ее снимут с него. С одной почкой миллионы людей живут, надеюсь, что и мы также будем. Я сама слежу за ней, не доверяю родителям пока. Смотрю, чтобы она не простудилась, гадость не ела. Ее маме велела смотреть за сыном, а сама слежу за Айсезым. Мы вместе прошли через все эти трудности и стали еще ближе друг другу. Совет всем родителям: если вам кажется, что ребенок вялый, значит что-то болит. Надо сразу в больницу, чтобы не запустить. Нельзя запускать ситуацию, иначе можно потерять малыша.

Аспандияр Алимбаев, 7 лет Диагноз: Опухоль головного мозга (зрелая тератома) Рассказывает мама Аспандияра Ляззат Кисалиева: До пяти лет он даже гриппом не болел, ходил в садик, как обычный ребенок. Внезапно у него начала болеть голова. Это длилось два дня, мы подумали, что это грипп. Давали таблетки, но ему становилось хуже. Мы живем в Талгаре, вызвали скорую, нас повезли в Детскую городскую клиническую больницу №1. Там он лежал несколько дней, позже начал держать голову на плече. Я ему говорю: «Ты почему так голову держишь? Держи ее прямо!». А он отвечает: «Мамочка, я же ее прямо держу». Но при этом видно, что ему сложно, просто старается не показывать, что ему больно. Уже глаза закатываются, криво смотрит, начало в глазах двоиться. Сначала поставили диагноз «менингит», но менингита не было, начали лечить от ОРВИ, пролежали там неделю. Ему становилось хуже, даже глаза начали косить. В этой же больнице сделали МРТ, тогда уже поставили онкологию головного мозга. 10 дней длился этот период. Когда поставили диагноз, у меня было чувство, что такого не может быть, думала, что если я потеряю Аспандияра, то уйду вместе с ним. Очень поддержали в этот момент младший сын и муж.

Потом нас отвезли в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу. Там собрали квоту. Через десять дней уже были в Астане, в первый же день сделали шунтирование. МРТ показало опухоль головного мозга в сложном месте. После шунтирования ему стало лучше, через 10 дней оперировали – открыли голову – они сказали, что это либо аневризма, либо опухоль – точно не знали. Место закрытое, непонятно. Потом они сделали ангиографию – аневризмы нет, может опухоль. Сказали поехать домой и ждать два месяца, если все будет нормально, сделать МРТ. Мы приехали домой, но ему с каждым днем становилось хуже. Через неделю он уже не мог ходить и кушать. Опять мы поехали в региональную больницу, собрали квоту, но выпали на праздники. Так потеряли 15 дней. Поехали снова в Астану, там ему поставили зонд и катетер, он не мог самостоятельно кушать. Еще раз сделали операцию, опухоль была уже размером в 6 см. 20 процентов опухоли убрали, больше не смогли. Нас перевели в НИИ педиатрии в отделении онкологии в Баганашиле, сказали сделать лучевую терапию. Заверили, что все будет нормально. Две недели сын лежал в реанимации в коме. Аспандияр не открывал глаза, просто лежал. Заведующая больницы написала в Россию, там тоже отказались делать операцию. Я нашла в интернете лучшего хирурга в мире — в Израиле, связалась с ним, они просили у нас 200 тысяч долларов. Мы искали эти деньги, но сумма оказалась слишком большой. В поисках вышли на Аружан Саин. Я не верила, что она действительно просто помогает, но сходила в фонд «ДОМ». Нас тепло встретили, попросили оставить контакты и документы, подтверждающие, что в Казахстане не могут сделать необходимую операцию. Мы просили эти документы в нейрохирургическом центре Астаны, но нам отказали, чтобы не потерять репутацию. Нам везде отказывали. В итоге нам все-таки помогли получить необходимые документы в региональной больнице. Все врачи пусть это услышат: если не можете сами лечить, то не мешайте другим это делать. В фонде нам нашли турецкого хирурга Нежата Акалана, готового оперировать. Больница довезла нас до аэропорта, потому что Аспандияр был в коме. Через два дня после приезда в Стамбул Аспандияра оперировали. Все эти дни у него были закрыты глаза. После операции прошло восемь часов, я зашла, а он уже открыл глаза. Врачи в Стамбуле убрали опухоль, тогда она была уже 8 см – доброкачественная, слава Богу. 10 дней мы пролежали там, приехали домой. Рекомендации по дальнейшему лечению дает клиника Стамбула. Два раза ездили туда – врач говорит, что все нормально. С каждым днем лучше.

С тех пор прошло полтора года, сын сейчас ходит в обычную школу. Хотим, чтобы он социализировался среди сверстников. Ему каждое МРТ делали под наркозом, примерно 10 раз, даже больше. Поэтому у Аспандияра сейчас плохо с памятью, но она постепенно возвращается. Через год – три уже станет обычным ребенком и полностью реабилитируется, — так говорят врачи. А вообще уже почти все нормально, только речь поставим. Зубы начали расти, слава Богу. Аспандияр скромный ребенок, на отца похож. Все знает, но молчит. Однажды мы сидели, он мне сказал: «У меня была операция». Мы думали, что он ничего не помнит, но он все знает, просто ничего не говорит. Его братишка Акмадияр знает, что он болел. Просил помощи у Аллаха, поддерживал Аспандияра и сейчас тоже всегда защищает его, хоть и младше на 3 года. Спасибо всему Казахстану, всем людям, которые нам помогли. Особенно мы благодарим больницу в ГРЭСе, Аружан Саин, я склоняю голову перед ней, ее командой. Air Astana нам тоже помогла, когда мы полетели на второе обследование, они взяли на себя наши расходы по перелету туда и обратно. Всем огромное спасибо! У нас нет претензий к казахстанским врачам, казахстанской медицине. Единственное, просим, чтобы давали эту справку, что не могут сами вылечить ребенка. Если у них не получается помочь, пусть создадут все условия, чтобы можно было обратиться к зарубежным врачам. У нас в Казахстане дают квоты, но они долгие. Нужно ускорить процесс получения квоты, ведь речь идет о жизни человека. Я хочу сказать всем родителям: не отчаивайтесь, в любой ситуации есть выход. Нельзя сдаваться, бросать все. С божьей помощью решение всегда найдется. У всего есть две стороны: и хорошая, и плохая. Не сдавайтесь! Нельзя все бросать, надо двигаться дальше, надо бежать, если нужно. Только тогда все будет хорошо. Муж и жена должны поддерживать друг друга. Если не будет поддержки, то женщина одна не справится с этим.

Аружан Токан, 15 лет Диагноз: лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) Рассказывает Аружан: Я заболела в третьем классе, сначала на шее появился маленький шарик. В больнице сказали, что это простая болячка. Мы подумали: «Ну, ладно», - и вернулись домой. Но после приема лекарств она увеличилась, и мы снова пошли в больницу. Нам сказали, что это туберкулез. Начали лечить от него, а потом прооперировали. После операции нам сказали, что это онкология. Когда я об этом узнала, мне было плохо. Я не хотела лежать в этой больнице, принимать лучевую и химиотерапию. Я очень испугалась, расплакалась. Переживала, что не смогу ходить в школу. Конечно, рядом со мной была мама и именно оказала мне большую поддержку. Сестренки тоже заботились обо мне и очень помогли. Я думаю, что всегда надо стараться победить эту болезнь. Многие родители, попав в такую ситуацию, плачут вместе с детьми, я это сама видела. Разные ситуации были. Важно узнать больше о болезни и быть волевым человеком, нужно верить в себя. И очень важно, чтобы рядом были люди, которые поддержат и будут заботиться.

Рассказывает мама Аружан Гулим Абит: Конечно, ни одна мать не хочет, чтобы ее ребенок попал в такую ситуацию. Это очень сильно сказалось на ней. Аружан было очень сложно согласиться на то, чтобы ей остригли длинные волосы. У меня тогда очень сердце болело, и впоследствии у меня самой начались проблемы. Но с другой стороны, чтобы совсем не сломиться, я пыталась не раскисать и играла своего рода клоуна для дочери. Смешила ее, веселила. Хоть я внешне и выглядела веселой, внутри я рыдала. Я приносила ей новые красивые заколки и говорила, что когда волосы вырастут, мы их будем надевать. Чтобы пройти тот этап менее болезненно, мы старались весело проводить время с другими детьми и их родителями. Нам также помогали наши родственники. В такие моменты очень многое упирается в деньги. Например, чтобы просто повысить ее настроение, нужны были деньги на подарки. Вот в этой ситуации нам помогли родственники. Но самое главное, я очень благодарна за все Богу. Дочь постоянно рисовала Золушку, потом… что еще? Аружан: Солнце. Говорят, что ребенок рисует свои мечты и фантазии. Поэтому, когда я рисовала, я мечтала, что быстро вылечусь и буду счастливой. Мы с мамой делали рисунки из бисера, рисовали на двп. Это все мы делали по рекомендации учителей для скорейшего выздоровления. Когда я работала с бисером, на каждый бисер я загадывала желание: «хочу выздороветь», «хочу играть и ходить в школу, как другие дети».