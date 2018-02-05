Даяна Тажимуратова, проект Alma-Ata Photo: «Это ностальгия, чтобы мотивировать, а не разочаровать»

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото Данияра Мусирова Несколько недель назад появился Instagram-аккаунт Alma-Ata Photo, в котором публикуются архивные фотографии с запечатленной на них хроникой прошлого столетия: архитектура, пейзажи, быт и, конечно, люди. Vласть встретилась с идейным вдохновителем фотопроекта Даяной Тажимуратовой, чтобы поговорить о городской принадлежности и выяснить, что приводит молодежь в социальные проекты, существующие исключительно на пассионарности их авторов.

22-летняя алматинка Даяна Тажимуратова учится в Казахстанско-немецком университете, на факультете экономических наук и сейчас работает над дипломным проектом. В свободное время она фотографирует алматинские городские пейзажи. Несмотря на то, что она родилась в этом городе, алматинкой она стала считать себя недавно: — Дедушка был жутким фанатом Алматы, он родился здесь, прожил долгую жизнь. К сожалению, он ушел, но оставил очень много интересных книг, которые связаны с историей Алматы еще со времен форта Верного. Когда я училась в старших классах, мечтала, как и многие, уехать учиться за границу и там остаться. Не получилось, я осталась здесь и жила у апашки с аташкой. Аташка начал делиться со мной вещами, которыми он никогда ни с кем не делился — он был жуткий затворник (улыбается). Хоть я родилась здесь, я не считала себя до того момента настоящей алматинкой. Пока он не показал мне как красив наш город; пока не рассказал, какая это улица, какое это здание и каково его предназначение. Мы жили на Тулебайке, и он показывал мне из окна здание отеля «Тянь-Шань», где в прошлом находился геологический научно-исследовательский институт, который отправлял экспедиции по всему Казахстану. Он сам геолог, работал в этом институте, поэтому ему и всем сотрудникам выдали квартиры неподалеку. У него сохранились все альбомы и фотографии из экспедиций. И когда ты видишь все эти лица, слушаешь истории о городе, видишь эти здания, которые сейчас превратились в отели, бутики или винные лавки, то проникаешься любовью. Особенно, когда узнаешь об этом из уст людей, которые прожили здесь больше, чем ты. Мысли об этом легко посеять, как зерно. Это может сделать такой человек, как аташка, или спецпроект о городе.

Однажды увлечение фотографией, рисунком и архитектурой привели Даяну на сайт Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей, где с 2016 года выкладываются оцифрованные фотографии, короткие звукозаписи: — Искала фотографии женских национальных костюмов, таких, какие носили в сельской местности, чтобы подчеркнуть детали и сделать одну тематическую картину — я немного рисую. Во время поисков я наткнулась на сайт архива, а после нашла короткий репортаж о том, что архив приобрел оборудование для оцифровки кинодокументов в Full HD и теперь переносит материалы на онлайн-платформу. Сама платформа весьма примитивна — она за 2007 год, в ней сложно ориентироваться и искать что-то. Несмотря на наличие аннотации и названия некоторых материалов, самих материалов нет. Например, из более 22 тысяч фото примерно 70% вообще отсутствует, то есть они еще не оцифрованы.

На сайте недавно было новое поступление фотографий архитектурных памятников Казахстана с подписью о том, чтобы люди не боялись приходить в архив, сдавать какие-то свои фото или видео, которые могут быть культурно значимы

Так у Даяны появилась идея оформлять и публиковать некоторые фотографии в своем аккаунте в Instagram. Архивных фотографий было так много, что со временем они грозили поглотить личную страницу. Девушка поняла, что лучше не смешивать личные фотографии со старой хроникой, и завела отдельную страницу со своей концепцией. Так появился проект Alma-Ata Photo. Со временем к нему присоединились подруги Даяны – Дария Оразбаева и Айгерим Танатар. Их друзья начали размещать ссылку на аккаунт с рекомендацией подписаться у себя на страницах. За неделю на аккаунт Alma-Ata Photo подписалось более 100 человек: — Я – идейный вдохновитель проекта. У каждой фотографии есть аннотация, поэтому я часто отправляю текст на редакцию Дарие – она работает с текстами и может их редактировать. Ее очень заинтересовал проект, как и Айгерим. Айгерим взяла на себя вопросы менеджмента, организацию встреч с архивом. Сейчас я разрабатываю предложение архиву, составляю медиаплан, план стейкхолдеров, которые могут нас поддержать. Мы бы хотели издать книгу об архиве, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Мы хотим показать его огромные возможности.

Основная задача проекта – привлечь внимание к архиву и его материалам, чтобы вдохновить жителей приносить свои фотографии, чтобы таким образом сохранить как можно больше воспоминаний о городе и его жителях для будущих поколений: — Этот проект глубоко запал мне в душу, отчасти из-за ценностей, которые разбросаны мелкими деталями по всему городу. Это весьма краткосрочный, как я его понимаю, проект. Он направлен на одну цель — дальнейшую популяризацию архива и его пополнения. На основе этого можно предложить архиву издание тематического сборника с использованием документов <...> Недавно я узнала, что дом-музей Мухтара Ауээзова хранит в своих закрытых архивах огромное количество набросков к театральным постановкам, которые делал художник Канафия Тельжанов — они с Мухтаром Ауэзовым были друзьями и вместе работали над постановками в театре оперы и балета. Доступ к этим наброскам обычным людям, конечно же, закрыт. Но нам не нужны оригиналы, их можно отсканировать и выложить в открытый доступ.

#даженезнаюкакойхэштегбы A post shared by Визуальная Ретроспектива (@alma_ata_photo) on Jan 23, 2018 at 7:40am PST

Рост социальных и просветительских проектов, который переживает сообщество Алматы в последнее время, вдохновляет других, убеждена Даяна: — Сама культура вокруг: выставки, лекции, спецпроекты медиа, журналы — это вдохновляет. Как говорил аташка — невозможно не любить этот город. У него очень много книг про Алматы и одна из них — маленький путеводитель, изданный в восьмидесятых годах. В нем написано, что любой город развивается благодаря его жителям; что его облик — это результат труда, который жители вложили в этот город. В Алматы результат их труда настолько очевиден, что невозможно не придавать ему значения, хочется внести собственный вклад в его сохранение, хотя бы начать с того, чтобы рассказать историю о городе, которая, может быть, уже забыта или пылится в архивах. «Сегодня есть много команд, которые занимаются социальными проблемами. В детстве я вообще на это не обращала внимания, потому что в детстве ты просто живёшь, ты просто играешь на улице с друзьями» С фотобазой архива начала нулевых и до наших дней дела обстоят несколько иначе. В этот период объектив камер несколько сместился: — В новых фотографиях — фотографиях двухтысячных годов, которые выкладывает архив, нет художественно качественного контента. Есть цифровые фотографии, их не так много, но они есть. Просто, на мой вкус, они не являются эстетически приятными. Это фотографии, не знаю, ну, университета «Туран», футбольных матчей, студентов 2011 года. Очень много фотографий с празднований Наурызва. Именно города как такового того периода буквально 2-3 фотографии. К этому периоду относятся детские воспоминания Даяны. Девушка уверена, что и у него есть свое место в фотовоспоминаниях о городе, как переходного звена в истории Алматы: — У меня есть воспоминания о том времени. Например, кинотеатр «Алатау». Я очень скучаю по нему: мы там проводили очень много времени в детстве. Помню искали на Тулебайке монеты по 10 тенге, чтобы купить билет на сеанс, который тогда стоил 100 тенге. Вообще, если брать начало 21 века — 2000-2010, я бы сказала, что это Алма-Ата в руинах — пошарпанные улицы, старые фонари, которыми давным давно не занимались. После 2010 года началась постепенная работа. Но даже у того времени, которое я помню по играм на улице, есть своя значимость.

Одна из книг дедушки Даяны – путеводитель «Их именами улицы назвали». В ближайшее время девушки планируют публиковать в аккаунте отрывки из путеводителя: — Здесь полностью вся хронология Алматы, например, есть даже дата и день прибытия самого первого поезда на вокзал, численность первого полка, который заселял форт Верный. В книге мы нашли информацию о сквере на Дзержинского-Калинина (ныне Наурызбай батыра и Кабанбай батыра – V). После второго сильного землетрясения 1910 года, которое практически разрушило город Верный, пострадало много зданий, среди них – детский приют. Его первыми начали реконструировать после землетрясения. Оказывается, воспитанники приюта засадили весь этот сосновый сквер.