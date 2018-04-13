Навыки вне времени: как британские вузы обучают будущих профессионалов

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото из архива героя В 2006 году Марат Раимханов поступил на магистратуру Лондонской школы экономики по программе «Болашак», через два года получил степень магистра государственного управления, а спустя 11 лет стал лауреатом премии Study UK Alumni Awards 2017-2018, как один из лучших специалистов среди выпускников британских вузов в Казахстане. В разговоре с Vластью, молодой человек поделился своей историей и рассказал об опыте учебы в Великобритании.

Марат учился в усть-каменогорской гимназии с углубленным изучением английского языка, поэтому так или иначе Великобритания окружала его уже с первого класса:

— В Британии я мечтал учиться с самого детства. В школе я учил английский язык с первого класса. Хорошо помню, что наш кабинет был посвящен ему, на стенах висели фотографии Трафальгарской площади, Биг Бена. Я учился погружённый в эту атмосферу. Практически каждый день мы изучали английские праздники, традиции и обычаи. Все школьные годы перед глазами стояла именно Великобритания, как страна, в которую мне очень хотелось поехать учиться. Когда выиграл стипендию, сразу указал великобританские вузы. Я выбрал несколько университетов: Лондонскую Школу экономики, Университет Йорка, Университет Уорик и Университет Манчестер. Выслал свои данные, ото всех мне пришло приглашение на учебу. Выбрать среди лучших вузов Великобритании только один было сложно, изучив учебные программы, Марат остановился на двух университетах – Уорик и Лондонской Школе экономики: — В Университете Уорик мне очень понравился кампус – он несколько раз признавался лучшим в Великобритании и Европе. Кампус находится недалеко от тихой деревушки, в живописных местах, рядом есть озера и луга. С другой стороны Лондон – центр экономической, политической и культурной жизни страны.

Посоветовавшись с близкими и выпускниками британских вузов, молодой человек сделал выбор в пользу Лондона и ни разу об этом не пожалел: — Во-первых, Лондонская Школа экономики входит в десятку лучших вузов Британии, и именно по специальностям государственное управление, экономика и политические науки. Во-вторых, Лондонская школа экономики создавалась для имперских управленцев Британской империи. По сей день у вуза очень сильный преподавательский состав. У него богатая история, свои традиции. У самого Лондона богатейшая культура, это центр притяжения огромного количества людей со всего мира. Именно здесь зародилась моя страсть к посещению выставок, концертов классической музыки. Я не жалею, что выбрал этот город и Лондонскую Школу экономики. У меня были друзья, которые поступили в Университет Уорик, они практически каждые выходные приезжали в Лондон. На вопрос о том, что ему дало обучение в Великобритании, как будущему специалисту, Марат незамедлительно называет системность мышления: — В образовании, которое я получил в Великобритании, я ценю системность мышления. Одно дело факты, цифры, формулы, конкретные знания, полученные за время учебы – со временем это забывается по разным причинам. Сейчас знания устаревают очень быстро. Например, в моей сфере они устаревают каждые полгода. Я окончил вуз 10 лет назад, конечно, в голове остались фундаментальные знания профессии, но самое главное, что я получил – системность мышления – умение видеть общую картину за мелкими деталями и наоборот. Лондонская Школа экономики привила во мне трудолюбие и терпение.

В ЛШЭ есть знаменитая библиотека, куда ходят не только наши студенты. В период экзаменов эта библиотека работает круглосуточно, помню, как на самом деле проводил в ней круглые сутки, готовился к экзаменам

— Эти принципы помогают мне в работе до сих пор, они глобально меняют мышление. Британское образование ставит мышление на системную основу, учит планировать свое время. За время учебы ты получаешь не только знания, образование и карьеру. Меняются жизненные ориентиры. Сравнивая британское образование с американским – Марат учился по программе Фулбрайта в Университете Мэриленда – он нашел некоторые важные различия, на которые стоит обратить внимание: — Британское образование более классическое, оно более фундаментальное. Я посоветовал бы получить британское образование тем людям, которые хотят посвятить себя науке, проводить исследования. К таким выводам я пришел исходя из своего личного опыта. Еще больше различий у британского образования с казахстанским: — Академически учеба сложнее, потому что большой упор делается на самостоятельную работу. Студентам не разжевывают всю информацию, не кладут ее готовой в рот. А информации, которую дают на лекциях недостаточно, чтобы хорошо сдать экзамен; нельзя просто быть на всех лекциях, все записать, зазубрить и получить высокую оценку, как это часто бывает у нас. Отношение к посещаемости совершенно другое, а к самому студенту относятся как к взрослому человеку.

Первое время после возвращения в Казахстан, признается Марат, было трудно привыкнуть к прежнему порядку вещей, со временем это прошло, от работодателей приходило много предложений: — Когда я вернулся в Казахстан, конечно, у меня был культурный шок. Он был гораздо глубже того, что случился со мной, когда я приехал в Великобританию. Многие вещи я не мог воспринять: что люди не улыбаются, не здороваются в ответ в магазине у дома, всеообщую угрюмость. Был сильный контраст. Если честно, я долгое время не знал, что мне делать дальше; думал о том, чтобы найти работу в иностранных компаниях, британских компаниях, чтобы как бы сохранять эту атмосферу вокруг себя. Работодатели относились с интересом к выпускникам зарубежных вузов. Мне поступало очень много предложений о работе из государственных и частных компаний, потому что тогда в стране было мало выпускников западных вузов, работодатели с интересом воспринимали всех выпускников. Тогда человек с западным дипломом воспринимался как очень ценный эксперт. Однако Марат сделал выбор в пользу казахстанской компании и государственной службы: — Меня позвали возглавить медиа-корпорацию, я решил совместить свои знания в области журналистики, массовых коммуникаций и знания, которые я получил в Британии по системе государственного управления и менеджмента. Через полтора года меня пригласили работать в пресс-службе президента. В то время как раз планировалось проведение саммита ОБСЕ, нужны были англоязычные сотрудники с опытом работы с международными СМИ. Тогда я решил переехать в Астану и пойти на государственную службу.