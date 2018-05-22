Стоял в хлеву художник

Галина Рыжкина, журналист, специально для Vласти

Политическое искусство – снова самое популярное. Перешагнув модернизм, который боролся за свободу от политики, современное искусство ей питается и живет. «Практически любой средней руки террорист и даже политик второго уровня значительно более эффективны как художники», - говорит ведущий мировой теоретик искусства Борис Гройс, имея в виду, что художник давно лишился своей монополии на визуальное, но пошел дальше.

В Казахстане нет радикального политического искусства. Нет группы «Война», нет «Монстрации», нет даже нерадикального политического искусства. В мире существует политический нет-арт, сетевое гражданское неповиновение, а кто в Алматы не спутает арт-активизм с несанкционированным митингом?

Печальная ситуация, особенно если верить теоретикам, которые считают, что в сегодняшней реальности искусство становится важным условием для политики. Оно ведь учит занимать позицию. Вам нужны думающие люди? Или масса? Но молодые казахстанские художники аполитичны, взрослое поколение предпочитает переживать что-то масштабное и непременно эпохальное, не желая рефлексировать о событиях недостаточно значимых, событиях каждого дня. И те и другие любят тему постколониализма и идентичности, но есть один человек, который уже много лет работает исключительно с политическим материалом. Это Рашид Нурекеев. Его персональная выставка «Кости. Оливки. Самолеты» идет сейчас в Esentai Gallerу.

Кто бы сомневался, что в возрасте 22 лет его отчислят из университета и крепко изобьют во время событий 1986 года. Нурекеев не стремится романтизировать свое участие в самой знаменитой казахстанской акции протеста – нашей официально признанной демонстрации свободы. Может, потому что она – фактически единственная, может потому, что официально признанная, но в общем восторженно-трагичном хоре про протестный декабрь 86-го, позиция Нурекеева вызывает невероятное уважение.

- Как вы там оказались?

- Даже такие вещи, как бунты, даже в то время я воспринимал как 22-летний художник.

- А как 22-летний художник воспринимает бунт?

- Представьте себе, иду с бумажками, карандашами, порисовал и уехал в общагу. Меня арестовали, избили, посадили в следственный изолятор на 24 часа. Но я не думаю, что у меня были четкие политически взгляды в то время, может, чисто интуитивно.

- Кроме чувств художника – наблюдателя, какие еще были чувства в тот момент?

- Я начитался Камю, был против насилия и жертвенность не воспринимал. Мне казалось, если что- то менять в обществе, то только демократическим путем.

- В революции есть жертвенность. Она напрасна?

- Жертва революции напрасна, к переменам надо идти по-другому.

- Политикой интересоваться вы стали в тот момент? Когда поняли, что вы художник, который работает с политическим материалом?

- Так было всегда, с самого начала.

- Откуда это?

- Это обычное чувство справедливости. Меня просто бесит, когда я что-то вижу. Я начинаю это пропускать через себя, отражать, и перекладывать это на материал.