Фильм недели: Чудо-женщина

Мади Мамбетов, специально для Vласти Очередной фильм, выстраивающий киновселенную по мотивам комиксов DC (главные соперники марвеловских «Мстителей»), выходит на казахстанские экраны уже сегодня, 1 июня. Недурной летний блокбастер, страдающий от давно уже непривычной для поклонников кинокомиксов детской наивности, - но этот огрех несколько искупают исполнительница главной роли и феминистический посыл картины. Оригинальное название: Wonder Woman Жанр: фэнтези, боевик, приключения Бюджет: 120 миллионов $ Хронометраж: 141 минута Режиссер: Патти Дженкинс Актеры: Галь Гадот, Крис Пайн, Дэнни Хьюстон, Робин Райт, Дэвид Тьюлис

Во времена оны олимпийские божества создали людей, и жили люди в счастье и довольствии – какое-то время. Потом Арес, сын творца Зевса, научил человечество воевать, и оно вдохновленно принялось друг друга истреблять. Тогда глава пантеона создал амазонок – воительниц, которым выпала миссия прекратить распри в мире мужчин и принести мир. Любовью исцелить беды эпохи. Обо всех этих волнующих событиях рассказывает пролог. В нем же внезапно упоминается восстание амазонок от оков рабства (не уточняется, кто или что загнало вышедших из вод океана валькирий в эти оковы) и их удаление от тревог на остров Фемискира. Неясно, но убедительно. После пролога в кадре появляется тот самый остров – рай на земле. Водопады, сады, стилизованная под помесь древнегреческой и средневековой манер архитектура, - и женщины, женщины, женщины. Одинаково красивые, стройные, закованные в металлические латы по типу «комбидресс» (слитный купальник, если проще), вооруженные луками, копьями и мечами. В мире амазонок нет мужчин, и свободные от унизительного домашнего труда атлетичные красавицы бесконечно упражняются в военных искусствах – воевать при этом вроде не с кем, но генерал Антиопа (ветеран Голливуда Робин Райт в невероятной для человека на шестом десятке физической форме) настороже: может статься, что бог войны Арес еще вернется. Эти опасения генеральши позволяют малышке Диане, дочери царицы амазонок, начать военную подготовку, к которой девочка так стремится. Спустя годы единственная девочка на острове превращается в сияющую красотой и силой молодую женщину (израильтянка Галь Гадот), несравненную воительницу с чистым сердцем. В смысле морали и этики эта юная амазонка даст фору самому Капитану Америке; да что там – девица до сих пор верит, что мать вылепила ее из глины, а уж потом Зевс вдохнул в нее жизнь. Милота!

Идиллия на Фемискире длится долгие годы, пока вдруг из странного портала на стыке между морем и небом вдруг не влетит в ее воздушное пространство самолет времен второй декады XX века с миловидным пилотом Стивом Тревором (Пайн, капитан Кирк из «Стартрека»). За ним в ту же прореху вломится немецкий миноносец – в мир амазонок вторгнется Первая Мировая война. Диана немедленно спасет Тревора, ее компатриотки втопчут немецкий отряд в песок пляжа, но отсидеться на волшебном острове уже не получится. И вот Чудо-Женщина, надлежащим образом вооружившись, отправится на поля сражений Первой Мировой, чтобы остановить кровопролитие и, возможно, расправиться с самим Аресом. Первый полноценный фильм про Чудо-Женщину рассказывает о становлении этого персонажа, впервые показанного мировому зрителю на больших экранах в прошлом году. Тогда она (в исполнении все той же Гадот) помогла Супермену и Бэтмену в одноименном фильме отразить нападение общего врага. Сам «Бэтмен против Супермена» вызвал реакцию весьма полярную, но Чудо-Женщина публике понравилась. И это важно, поскольку сам персонаж присутствует в массовой культуре уже три четверти века и имеет солидную армию поклонников. Чудо-Женщина была революционным для начала 40-х годов персонажем, поскольку прямо и недвусмысленно олицетворяла только набиравший силу феминизм. Ее становление на страницах графических романов шло параллельно с засильем на ТВ и в рекламе степфордских жен, и выравнивало стереотипический баланс. Ведь пока все медиа превозносили разодетую в отутюженные платья с юбкой ниже колена женщину-мать, женщину-домохозяйку, верную супругу, кухарку и уборщицу, Чудо-Женщина, одетая в металлическое бикини, непробиваемые браслеты на предплечьях и сверхпрочную боевую тиару, сокрушала врагов одной левой. Совершенно новый образ для поп-культуры.

Даже удивительно, как такой иконический образ просуществовал больше семидесяти лет, не почтив своим присутствием киноэкран. Но, начиная с прошлого года, Чудо-Женщина прочно входит в массовое сознание даже тех территорий, которые отродясь не видели никаких комиксов. И новый фильм верность своему феминистическому происхождению хранит. Для начала, режиссером картины выступила женщина: Патти Дженкинс до сих пор почти незнакомое имя для широкой аудитории, но специалист она крепкий. И с широким спектром – была постановщиком эпизодов и сардонической телекомедии «Замедленное развитие», и непритязательного «сериала для братанов» «Красавцы». Крупная киноработа в ее резюме только одна – но какая! —криминальная драма «Монстр», за титульную роль в которой Шарлиз Терон получила «Оскара» в начале нулевых. Помимо подкованного в вопросах прав женщин режиссера, фильм наводнен мощными женскими персонажами – помимо заглавной героини здесь есть злодействующий безумный гений в юбке, Доктор Яд (суперзвезда испанского кино Елена Анайя); ряд амазонок с маленькими, но запоминающимися ролями; и, наконец, даже роль комического сайдкика исполняет британская комедийная актриса Люси Дэвис. Но главные похвалы, конечно, должны достаться Галь Гадот – тридцатилетняя израильтянка сияет в роли Дианы Принс. Бывшая модель, Гадот оказалась на удивление убедительной актрисой, которой удалось создать многомерный образ: ее Чудо-Женщина оказывается одновременно наивной и неопытной, но совсем не глупой или смехотворной. Прямолинейная честность и принципиальность героини умело разбавляются довольно ядовитым чувством юмора, — Диана правильная, но не скучная.