6 фильмов августа

Жанара Каримова, Vласть Одна из самых ожидаемых премьер августа - это экранизация романа Стивена Кинга «Тёмная Башня», где главные роли исполнили Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Также в прокат выйдут фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», продолжение ужастика про одержимую нечистью куклу «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», комедийные боевики «Телохранитель киллера» и «Малыш на драйве» и мелодрама «Тюльпанная лихорадка».

Тёмная башня

Режиссёр: Николай Арсель Сценарий: Акива Голдсман, Джефф Пинкнер, Андерс Томас Йенсен и другие Премьера в Казахстане: 3 августа Фильм снят по одноимённому циклу романов Стивена Кинга. Работа над картиной началась еще в 2007 году, когда компания IGN Movies сообщила, что его продюсером и режиссёром станет Дж. Дж. Абрамс. По некоторым данным, Абрамс и Деймон Линделоф купили права на экранизацию серии Стивна Кинга «Тёмная Башня» за 19 долларов 19 центов. Число 19 является одним из ключевых понятий в книгах цикла. В феврале 2008 Абрамс заявил, что он и Линделоф приступили к написанию чернового варианта сценария. Но уже в ноябре Дж. Дж. Абрамс объявил, что как большой фанат цикла боится «потратить 7 лет на адаптацию» и испортить его. 8 сентября 2010 было официально объявлено, что экранизацией цикла займутся Акива Голдсман, Брайан Грейзер и Рон Ховард. Материал цикла будет представлен в качестве трёх художественных фильмов, между которыми будут показаны два сезона телевизионного сериала. Однако после проект сменил несколько компаний от Universal и NBC до Warner Bros и Netflix, поэтому старт съемок откладывался. 10 апреля 2015 года Sony Pictures и компания MRC договорились о финансировании проекта, состоящего из фильмов и дополнительного телесериала. Новый сценарий основан на первой книге «Стрелок». Первоначально роль Стрелка Роланда Дискейна должен был исполнить Мэттью Макконахи, однако в январе 2016 стало известно, что на роль вместо Макконахи утвержден Идрис Эльба. Макконахи не покинул проект и сыграл «Человека в чёрном» Уолтера Падика.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг Сценарий: Гари Доберман Премьера в Казахстане: 10 августа Джеймс Ван – режиссёр фильма «Заклятие», получивший за него премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов. В 2014 году стал продюсером фильма «Проклятие Аннабель» – спин-оффа «Заклятия». Он же выступает продюсером продолжения «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», которое выходит в казахстанский прокат 10 августа. По сюжету нового ужастика через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

Валериан и город тысячи планет Режиссёр: Люк Бессон Сценарий: Люк Бессон, Пьер Кристин, Жан-Клод Мезьер Премьера в Казахстане: 10 августа Фантастический фильм режиссёра и сценариста Люка Бессона, основанный на комиксе «Valérian et Laureline» Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера, также выйдет в казахстанский прокат 10 августа. Главные роли Валериана и Лорелин исполняют Дейн Дехаан и Кара Делевинь. Бессон объявил о планах снять фильм по французской серии комиксов «Валериан», издаваемой с 1967 года, в 2012 году. Сценарий был готов в 2009 году, но после выхода «Аватара» Бессон стал недоволен собственным сценарием и решил его переделать. Съёмки фильма начались 4 января 2016 года на киностудии Cité du Cinéma в Сен-Дени. Также в картине снялись Элизабет Дебики, певица Рианна, Итан Хоук и Джон Гудман.

Телохранитель киллера Режиссёр: Патрик Хьюз Сценарий: Том О’Коннор Премьера в Казахстане: 17 августа Комедийный боевик расскажет о престарелом киллере и его молодом телохранителе, которого тот нанимает, чтобы дать показания против своих нанимателей. В главных ролях Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон. Было бы веселее, если телохранитель, которого играет Рейнольдс, бегал всюду в костюме Дедпула. Фильм является второй совместной работой Рейнольдса и Джексона. Также в фильме снялись Сальма Хайек, Гари Олдман, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант и Жоаким ди Алмейда. Режиссёром должен был стать Джефф Уодлоу, однако он покинул проект ради комедии «Реальные воспоминания международного убийцы» (2016).

Тюльпанная лихорадка Режиссёр: Джастин Чадвик Сценарий: Том Стоппард, Дебора Моггак Премьера в Казахстане: 24 августа Второй фильм этого августа с Дейном Дехааном и Карой Делевинь. Правда, главная женская роль здесь у Алисии Викандер. Кроме того,в картине снялись Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч и Том Холландер. По данным BBC, фильм планировалось снимать ещё в 2004 году. Режиссёром картины должен был выступить Джон Мэдден, а главные роли были предназначены для Джуда Лоу и Киры Найтли, однако в связи с изменениями в налоговом законодательстве Великобритании производство было приостановлено. В основе фильма лежит одноименный роман Деборы Моггак. Действия разворачиваются в Голландии 17 века, где молодого художника Жан в разгар тюльпанной лихорадки нанимают, чтобы нарисовать портрет девушки. А дальше страсть, обман и убийство.

