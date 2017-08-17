Фильм недели: «Телохранитель киллера»

Оригинальное название: The Hitman's Bodyguard Жанр: комедия, боевик Бюджет: $30 миллионов Хронометраж: 118 минут Режиссер: Патрик Хьюз Актеры: Райан Рейнолдс, Сюмьюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Гэри Олдман, Салма Хайек Жестокосердого вымышленного диктатора Боснии Духовича (Олдман, изящно перебравшийся в новую возрастную актерскую категорию – теперь он играет бодрых волевых старцев) изловили и доставили на трибунал в Гаагу. Силами западных демократий, надо полагать. Тирана судит самый без сарказма гуманный суд в мире – и, учитывая, что законность превалирует над эмоциями, - все обвинения рассыпаются в прах: нужен серьезный свидетель против обвиняемого в геноциде злодея. Лондонский штаб Интерпола находит такого свидетеля – им оказывается прожженный наемный убийца Дариус Кинкейд (Сэмьюэл Л. Джексон в преисполненной редкой самоиронии роли), настоящий профи своего дела, который в свое время вел какие-то темные делишки с Духовичем.



Дариус пошел на сделку со следствием, поставив условием освобождение из-под стражи любимой жены, и теперь главная задача – доставить его из манчестерской тюрьмы в Нидерланды. Духович даже из КПЗ умудряется при помощи разветвленной агентурной сети убирать свидетелей по всему миру, поэтому Кинкейда надо сохранить в живых любой ценой – но уже на выезде из города случается катастрофическая бойня. Дюжина агентов Интерпола украшает грудой трупов улицу, а единственный выживший агент, Амелия Рассел (Юнг), просит о помощи своего бывшего бойфренда, Майкла Брайса (Рейнолдс). Брайс – телохранитель экстра-класса, бывший коп и ЦРУшник, создатель своего охранного агентства, и он лучше всех подходит для поставленной задачи. Проблема только в том, что экс-подруга в его телефоне записана как «Исчадье ада», а Кинкейд не просто его давний знакомец, но и тот человек, кто раз двадцать пытался его убить. «Телохранитель киллера» представляет собой комедийный боевик на стыке поджанров road-movie и buddy-movie, что подразумевает абсолютную предсказуемость финала (впрочем, фильм под конец выкинет несколько реально нежданных коленец), - но это вовсе не приговор. Кино о врагах, ставших в итоге не то, чтобы друзьями, - хотя бы просто научившихся переносить друг друга персонажей, стар чуть ли не как само кино как вид искусства. За последние сорок-пятьдесят-шестьдесят лет можно вспомнить десятки и сотни фильмов, в которых герои преодолевают пропасть между собой и учатся друг у друга, - и среди них немало по-настоящему хороших картин. Тут дело не в новизне сюжета, а в свежести деталей и трактовки.



Поэтому «Телохранитель киллера» смотрится как по-хорошему старомодное кино, навевающее известную ностальгию, но изъясняющееся на языке пользователей айфона. Сюжет, как и полагается в подобных фильмах, изначально почти сказочен, а временами впадает в сущую фантастику; но эта нехватка оригинальности и интеллекта с лихвой искупается общей атмосферой картины. В англоязычном мире такие фильмы называют feel good movie, - хоть фильму и присвоен рейтинг R и его с лихвой оправдывают сцены самого кровавого и возмутительного насилия, но настроение зрителя и во время просмотра, и после финальных титров остается приподнятым. За это отвечают и временами довольно остроумные пикировки между героями, и ситуативные гэги, и отличное снятые, необычно обильные для такого скромного бюджета (всего 30 миллионов) экшн-сцены, погони, взрывы, драки и перестрелки. Не мешает и то, что «Телохранитель…» старается быть не просто бессмысленным боевиком, но и высказаться на актуальные политические темы: Духович очевидно списан со Слободана Милошевича, конечно, но сербский диктатор позапрошлой декады уже не актуален – тут, скорее, воплощена мечта либерального Голливуда посадить на скамью подсудимых в Гааге Владимира Путина. И тут же – урок для постсоветской псевдодемократии: все в фильме понимают, что подсудимый виновен, но пока не доказаны его преступления, он может уйти на свободу и даже вернуться к власти, - презумпция невиновности в действии. Наконец, в глубинной мотивации профессионального наемного убийцы Кинкейда неприкрыто звучит антирасистский рефрен – «Телохранитель…» тут предугадал события президентства Трампа и теперь очень интересно, как на его прокатной судьбе отзовется выход на экраны спустя пять дней после трагедии в Шарлоттсвиле.