Фильм недели: «Малыш на драйве»

Мади Мамбетов, специально для Vласти В четверг на казахстанские экраны выходит новый фильм автора «Зомби по имени Шон» и «Скотта Пилигрима против всех» Эдгара Райта. Смесь экшн-драмы, комедии и триллера радует глаз и не дает лишней нагрузки уму, да и вообще получилось нечто, что можно назвать самым странным мюзиклом последних лет. Идеальное развлекательное кино. Оригинальное название: Baby driver Жанр: комедия, боевик, триллер Бюджет: 34 миллиона $ Хронометраж: 113 минут Режиссер: Эдгар Райт Актеры: Ансел Элджорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Джон Хэмм, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес Малыш (именно так, без каких-то дополнительных индикаторов типа христианского имени или фамилии), двадцатилетний слегка аутичный юноша в наушниках от айпода, явно связался с не той компанией. Начало фильма встречает его за рулем угнанной машины, за рулем которой он будет увозить с места ограбления компактную группу умелых уголовников. Почему такую важную работу доверили именно этому юнцу с младенчески гладким лицом (Элджорт), становится ясно опять же с первых минут фильма: малец виртуозно управляет любым транспортным средством на четырех колесах. Собственно, первая половина фильма и добрая часть второй будет посвящена именно что великолепно снятой демонстрации водительских способностей титульного героя: тот будет проворачивать такие кульбиты на трассах, уходя от погони, что дух захватывает. И на трех колесах, и задом, и с переподвывертом, - причем, с минимальными потерями среди гражданского населения. И все это под отличную музыку, которая звучит в наушниках героя (источником ее является не один, с целых несколько айподов), - в тщательно подобранных плейлистах Малыша звучат и T-Rex, и Blur, и стандарт латино-рока Tequila.



Музыка тут неспроста и музыка играет роль не меньшую, чем череда головорезов, проходящая по экрану – очень уместно увязывает обе темы грабитель Эдди, в десятиминутной роли которого занят Фли, гениальный бас-гитарист Red Hot Chili Peppers. Малыш в детстве пережил аварию, унесшую обоих его родителей: и вопреки обычным историям, рассказываемым в кабинете психотерапевта, эта детская травма не помешала ему сесть за руль, - она всего лишь оставила его с тиннитусом. Проще говоря, перманентным звоном в ушах, преодолеть который Малышу помогает ритмичная музыка.

Собственно, в этом заключается весь фильм – юный водитель на невольной службе у криминального босса, чурающийся крови и насилия и ищущий любви; почти инвалид – но с навыками гениального гонщика; меломан, который без музыки буквально не может. Уход от погони, трюки на шоссе, бешеный драйв, четкость движений и сверхъестественная скорость как мотора, так и рефлексов – и все это под одну из самых мощных подборок рок-музыки в современном кино. Музыка и драйв – и больше ничего. На этом фоне блекнет все – и довольно условные сюжетные линии, и взаимодействие персонажей, и актерские работы. Хотя к последним уж точно сложно предъявить какие-то претензии: Спейси, как всегда, мастерски отыгрывает свою роль сдержанного, но устрашающего Дока, делающего деньги на регулярных ограблениях, для которых каждый раз собирает свежую команду профессионалов (Малыш – его единственный постоянный партнер, которого Док считает своим талисманом). Хэмм уютно расположился в своей роли собранного и вменяемого, но скрывающего тайное безумие Бадди (опять же, давно обкатанное актером амплуа), оскароносец Фокс выступает в роли импульсивного психопата, а сам Элджорт идеально вписался в роль безусого юнца с золотым сердцем и внутренним ритмом гениального музыканта. Но все это не имеет, по большому счету, никакого значения.