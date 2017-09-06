Премьеры сентября

Жанара Каримова, Vласть Уже в четверг в казахстанский прокат выходит несколько фильмов, на которые стоит обратить внимание. «Оно» возвращается и обещает быть жутким, а «Удача Логана» - веселой. Оно Режиссёр: Андрес Мускетти Сценарий: Чейз Палмер, Кэри Фукунага, Гари Доберман и другие Премьера в Казахстане: 7 сентября Первая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» состоялась по телевидению в 1990 году. В этот раз режиссёр-постановщик Андрес Мускетти заявил, что новая версия «Оно» содержит больше крови, чем телевизионный фильм от ABC. Сам Кинг сказал, что ремейк превзошёл все его ожидания. Многие рецензенты признали, что фильм их действительно напугал. Пока «Оно: Часть 1. Клуб Неудачников» раскритиковали лишь профессиональные клоуны. По их мнению, профессия умирает, а подобные инциденты и боязнь клоунов – это гвозди в гроб клоунского бизнеса. Роль клоуна Пеннивайза предлагали Марку Райлэнсу, Бену Мендельсону и Тиму Карри, который сыграл его в мини-сериале 1990 года. Но актер отказался, сославшись на проблемы со здоровьем. Роль ужасающего клоуна досталась Биллу Скарсгарду. По требованию режиссёра, Скарсгард ни разу не встречался с юными актерами до съемок эпизода схватки Пеннивайза с ребятами из «Клуба неудачников». Мускетти хотел, чтобы молодые актеры действительно испугались клоуна, и, как он рассказывал впоследствии, так и получилось.

Удача Логана Режиссёр: Стивен Содерберг Сценарий: Ребекка Блант Премьера в Казахстане: 7 сентября «Удача Логана» — криминальная комедия Содерберга, режиссёра «Одиннадцать (12 и 13) друзей Оушена», «Эрин Брокович», «Секс, ложь и видео» и «Траффик». В центре сюжета Ченнинг Татум, однорукий Адам Драйвер и осветливший волосы Дэниэл Крэйг планируют ограбление во время гонки Coca-Cola 600. В фильме также снялись Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Себастиан Стэн и другие. Хоть Содерберг и утверждал, что телефильм «За канделябрами» последний в его карьере, он все же после него взялся за реализацию нового сценария. Критики восприняли фильм вполне положительно.

В гостях у Элис Режиссёр: Холли Мейерс-Шайер Сценарий: Холли Мейерс-Шайер Премьера в Казахстане: 7 сентября Для Холли Мейерс-Шайер это дебютная картина в качестве режиссёера, ранее она снималась в таких фильмах, как «Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины», «Отец невесты» (1,2). В драматической комедии главную роль недавно разведенной матери двух девочек сыграла Риз Уизерспун. Роль мужа досталась британскому актеру Майклу Шину. Согласно синопсису, жизнь Элис меняется, когда она пускает трех молодых парней пожить у себя. С одним из них у нее завязываются романтические отношения, но тут вновь на горизонте появляется бывший муж, желающий вернуть ее.

Брюс Ли: Рождение дракона Режиссёр: Джордж Нолфи Сценарий: Стивен Дж. Ривел, Кристофер Уилкинсон, Майкл Дорган Премьера в Казахстане: 7 сентября О актере и мастере боевых искусств Брюсе Ли снято уже больше десятка фильмов. Новый расскажет историю школы единоборств, открытую Ли, и его поединка с известным мастером Вон Джак Манем. На кону у обоих стоят школы единоборств. Режиссёром фильма стал Джордж Нолфи, на счету которого сценарии картин «Ультиматум Борна» и «Двенадцать друзей Оушена». Роль Брюса Ли исполнил Филип Нг, а его оппонента — Юй Ся. Мировая премьера фильма прошла еще год назад, 13 сентября, однако в российский прокат, и соответственно, в казахстанский, «Брюс Ли: Рождение дракона» выходит в четверг, 7 сентября.

Мадам Режиссёр: Аманда Штерс Сценарий: Аманда Штерс Премьера в Казахстане: 14 сентября Французский драмком с Тони Коллетт, Харви Кейтелем, Росси де Пальмой, Майклом Смайли и Кристианом Абартом в главных ролях. По сюжету богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.

Kingsman: Золотое кольцо Режиссёр: Мэттью Вон Сценарий: Джейн Голдман, Мэттью Вон, Марк Миллар и другие Премьера в Казахстане: 21 сентября Долгожданное продолжение фильма «Kingsman: Секретная служба». На этот раз в актерский состав фильма входят пятеро «оскароносцев» — это Джулианна Мур, Холли Берри, Джефф Бриджес, Колин Фёрт и Элтон Джон. Режиссёр фильма Мэттью Вон признался, что поначалу сомневался в необходимости продолжения. «Я не знал, хочу ли снимать это кино. Я беспокоился о злодее, а именно от злодея во многом зависит успех шпионских фильмов. Но, проснувшись однажды, я понял, какая история и какая злодейка мне нужны», - заявил Вон. Согласно синопсису, штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, а весь мир оказался в заложниках у неизвестных злодеев. Но британские супер-агенты будут бороться не одни, американская разведка Statesman будет содействовать Kingsman.

Хранилище Режиссёр: Дэн Буш Сценарий: Дэн Буш, Конал Бирн Премьера в Казахстане: 21 сентября Джеймс Франко и Тэрин Мэннинг, известная многим по роли Тиффани Доггетт из сериала «Оранжевый — хит сезона» сыграли в ужастике «Хранилище». По сюжету фильма грабители банка вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков. За неделю до премьеры «Хранилища» в казахстанский прокат также выйдет триллер «Клаустрофобия», напоминающий сюжет фильмов «Пила». Замкнутое пространство, в котором люди один за другим мучительно погибают, но на этот раз герои сами входят в игру, думая, что это обычный квест.



Хорошее время Режиссёр: Бен Сэфди, Джошуа Сэфди Сценарий: Рональд Бронштейн, Джошуа Сэфди Премьера в Казахстане: 28 сентября Фильм был отобран для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля в соревновании за Золотую пальмовую ветвь, но получил премию за лучший саундтрек. Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, которые попытались ограбить банк, но все обернулось арестом одного из них. Теперь герой Роберта Паттинсона предпринимает все, что только возможно, чтобы вызволить брата. Паттинсону за эту роль пророчили премию Каннского фестиваля. В целом фильм получил положительные отзывы.