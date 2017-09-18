Новые сериалы осени

Жанара Каримова, Vласть Начался новый телесезон - на экраны возвращаются любимые сериалы. Мы предлагаем вам ознакомиться с новыми сериалами этой осени. Стальная звезда Премьера: 7 сентября Режиссёры: Жиль Банньер, Марк Йобст, Элис Тротон и другие Сериал снят по сценарию Роуэна Жоффе, сценариста «28 недель спустя». Главную роль детектива Джима Уорта, перебравшегося из Лондона в маленький городок, чтобы возглавить местную полицию, исполнил номинант на Оскар Тим Рот. Ему предстоит навести порядок в городе и противостоять бизнесвумен, которую сыграла Кристина Хендрикс.

Двойка Премьера: 10 сентября Режиссёры: Джеймс Франко, Мишель МакЛарен, Ута Бризвитц и другие В сериале «Двойка» Джеймс Франко не только режиссёр и продюсер, но и актер сразу двух ролей – братьев близнецов. Сериал покажет историю секс-индустрии 1970-80-х годов в самом сердце Манхэттена, зарождение порно, распространения наркотиков – все в духе HBO. Также в сериале сыграли Мэгги Джилленхол, Гари Карр, Маргарита Левиева и другие.

Американский вандал Премьера: 15 сентября Режиссёр: Тони Ясенда Сатирический сериал-детектив от Netflix «Американский вандал» пародирует выпущенный ими же документальный детективный сериал «Создавая убийцу». На съемки Making a Murderer о Стивене Эвери, отсидевшего 18 лет в тюрьме по неправомерному обвинению в изнасиловании и освобожденного, но позже вновь осужденного уже за убийство, ушло больше 10 лет. История Эвери получила огромную огласку, а петиция о его помиловании собрала 100 тысяч подписей в течение 30 дней, но ни к чему не привела. American Vandal покажет поиски таинственного вандала, нарисовавшего пенисы на машинах учителей школы.

Она же Грейс Премьера: 25 сентября Режиссёр: Мэри Хэррон Адаптация одноименного романа Маргарет Этвуд, основанного на реальных событиях XIX века. Согласно синопсису, в 1843 году иммигрантку-горничную Грейс Маркс судят за убийство своего работодателя и его любовницу. Грейс утверждает, что ничего не помнит и ее признают История Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осуждённой за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о случившемся и ее признают слабоумной. Однако ее подельника отправили на виселицу. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого.



Хороший доктор Премьера: 25 сентября Режиссёр: Сет Гордон «Хороший доктор» — это ремейк одноименного корейского сериала 2013 года, который покажет историю Шона Мерфи, молодого хирурга с диагнозом аутизм и синдром саванта. Главный герой несмотря на несчастливое детство переезжает из небольшого городка и получает работу в престижном педиатрическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Главные роли исполнили Бо Гарретт, Николас Гонсалес, Хилл Харпер, Фредди Хаймор, Антония Томас и Ирен Кэн.

Молодой Шелдон Премьера: 26 сентября Режиссёр: Джон Фавро Приквел сериала «Теории большого взрыва», 11 сезон которого тоже начинается 26 сентября, расскажет о детстве Шелдона Купера. Джим Парсонс выступит в роли рассказчика, а также он является одним из исполнительных продюсеров. Роль матери Шелдона в приквеле досталась Зои Перри — дочери Лори Меткалф, которая играет тоже мать Шелдона, но в «Теории большого взрыва».

Лжец Премьера: 27 сентября Режиссёры: Сэмюэл Донован, Джеймс Стронг Liar. Лжец или лгунья – мини-сериал о последствиях одного свидания, рассказанных с мужской и женской точки зрения. Обоюдный секс или насилие? В главных ролях Джоанн Фроггатт, Йоан Гриффит, Зои Таппер, Уоррен Браун и Шелли Конн.

Сверхлюди Премьера: 29 сентября Режиссёры: Роэль Рейн, Крис Фишер, Билл Джирхарт и другие По комиксам раса Крии экспериментальным путем создала из людей новую расу Нелюди со сверх способностями и все ради победы в войне с Скруллами. Опыты оказались успешными, но Крии отказались от этой идеи из-за пророчества. Так раса Нелюдей жила в изоляции и процветании в своем городе-государстве Аттилане до тех пор, пока член королевской семьи Максимус Безумный не совершает государственный переворот. Символично даже, что Масимуса играет Иван Реон, тот самый бастард Рамси Болтон. Сериал разработан Marvel Television и ABC при содействии IMAX Corporation. Премьера первых двух серий прошла по миру в кинотеатрах IMAX. «Сверхлюди» является частью киновселенной Marvel, но тесно с ней связан не будет.



Одарённые Премьера: 2 октября Режиссёр: Брайан Сингер Еще один сериал от Marvel и Fox, шоураннером стал Мэтт Никс, а режиссёром – Брайан Сингер («Людей Икс (1, 2, Дни минувшего будущего)», «Доктор Хаус»). Сериал будет связан с серией фильмов о Людях Икс. Сюжет строится вокруг двух обычных родителей, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей. Среди которых уже есть мутант из «Дней минувшего будущего» — Блинк, но тогда ее играла Фань Бинбин. В пилотном эпизоде в эпизодической роли можно найти Стэна Ли.

Мэр Премьера: 3 октября Режиссёр: Джеймс Гриффитс Американский ситком о черном рэпере, который решает подать свою кандидатуру на выборы в мэры города, но лишь для продвижения своего альбома. Внезапно став мэром, поменяется ли он город в лучшую сторону? Роль новоиспеченного мэра досталась Брэндону Майклу Холлу, его маму сыграла Иветт Николь Браун (та самая богобоязненная домохозяйка Ширли Беннет из сериала Community).

Субура Премьера: 6 октября Режиссёры: Джузеппе Капотонди, Андреа Молайоли, Микеле Плачидо В 2015 году в прокат вышел совместный фильм Netflix и Radiotelevisione italiana, основанный на одноименном романе о реальных скандалах вокруг криминальной битвы за Остию, приморский город за пределами Рима. Сериал Suburra является приквелом фильма с несколькими героями и актерами из полнометражной картины, который получил положительную оценку критиков.

SMILF Премьера: 5 ноября Режиссёр: Фрэнки Шоу Showtime представит миру сериал о молодой матери одиночке Бриджет, основанный на короткометражном одноименном фильме Фрэнки Шоу. В 2015 короткометражка SMILF выиграла премию на Sundance Film Festival. Сериал является полу автобиографической комедией.

Ей это нужно позарез Премьера: 23 ноября Режиссёр: Спайк Ли В 1986 году фильм Спайка Ли She's Gotta Have It получил приз молодежного жюри (иностранное кино) на Каннском кинофестивале. Спустя более 30 лет Спайк Ли совместно с Netflix переснял «Ей это нужно позарез», но уже ТВ версию из 10 эпизодов. Главные роли в сериале исполнили ДеВанда Уайз, Клео Энтони, Лайрик Бент, Чина Лэйн и Энтони Рамос.