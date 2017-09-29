Сериалы осени. Возвращение забытых друзей

Жанара Каримова, Vласть Этой осенью на экраны ТВ вернутся не только привычные «Теория большого взрыва», Shameless или «Скандал», но и сериалы, которые, казалось бы, закончились навсегда. В мае 2006 года вышел финал сериала «Уилл и Грейс», но NBC возрождает ситком с тем же актерским составом. После шестилетнего перерыва возвращается создатель сериала «Сайнфелд» Ларри Дэвид в комедийном проекте «Умерь свой энтузиазм», где актеры получают лишь краткий обзор сцены, которую они разыгрывают.

Нарко Премьера: 1 сентября Режиссёры: Андрес Байс, Джозеф Владыка, Фернандо Коимбра и другие Netflix продолжает историю борьбы УНБ с кокаиновыми картелями, ведь смерть короля Пабло Эскобара не останавливает порочный бизнес. Сериал довольно высоко оценен критиками. Если вы еще не начали его смотреть, то, возможно, стоит это сделать. Сериал продлен на 4 сезон.

Американская история ужасов Премьера: 5 сентября Режиссёры: Райан Мёрфи, Брэдли Букер, Альфонсо Гомес-Рехон, Майкл Аппендаль и другие Седьмой сезон American Horror Story сосредоточен на «культе». Символично, что первая серия показывает ночь выборов американского президента, итоги которой шокировали многих во всем мире. А кого-то и разочаровали, как одну из главных героин сериала, которую играет Сара Полсон. После победы Трампа у персонажа Полсон обостряются все ее фобии, включающие боязнь клоунов. Привет «Оно». Из постоянных актеров AHS в «Культе» также сыграли Эван Питерс, Шайенн Джексон и Эмма Робертс. Прекрасная Джессика Лэнг покинула проект после четвертого сезона «Фрик-шоу». За свою актерскую игру в «Американской истории ужасов» Лэнг получила две награды «Эмми», премии «Золотой глобус» и «Гильдии актёров США». На смену Лэнг в сериал пришла вторая муза Райана Мёрфи Леги Гага, которая также получила «Золотой глобус» за свою роль.



Конь БоДжек Премьера: 8 сентября Режиссёры: Джоэл Мозэр, Эми Уинфри, Мартин Цендреда и J.C. Gonzalez Трагикомедийный анимационный сериал о павшей звезде шоу-бизнеса, лошади БоДжеке, создан Рафаэлем Бобом-Уоксбергом для канала Netflix. В четвертом сезоне главный герой БоДжек где-то пропадает. В сериале изображены реально существующие звёзды шоу-бизнеса, которых и просили озвучить «самих себя». Некоторые не смогли этого сделать или же не захотели, и тогда их экранные воплощения неизменно ждал печальный конец.

Проект Минди Премьера: 12 сентября Режиссёры: Майкл Алан Спиллер, Майкл Уивер, Дэвид Роджерс и другие Сериал «Проект Минди» создан Минди Калинг с собой в главной роли врача, которая пытается навести порядок в своей личной и профессиональной жизни. В мае 2015 года, после закрытия шоу телеканалом Fox, интернет-платформа Hulu приобрела права на сериал у Universal Television. С 12 сентября выходят серии финального сезона «Проекта Минди».

Южный парк Премьера: 13 сентября Режиссёры: Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун и другие 21 сезон сериала не будет объединён общим сюжетом, как в предыдущих двух сезонах. South park вернулся к формату, где у каждой серии свой сюжет. «Южный Парк» был неоднократно номинирован на «Эмми» и получил 5 наград.

Брод сити Премьера: 14 сентября Режиссёры: Люсия Аньелло, Джон Ли, Николас Йасеновец и другие Ситком о злоключениях двух подруг основан на одноименном веб-сериале, снятом с 2009 по 2011 годы. Он был создан Иланой Глейзер и Эбби Джейкобсон.

Хорошее место Премьера: 20 сентября Режиссёры: Дин Холлэнд, Пэймэн Бенц, Такер Гейтс и другие В первом сезоне героиня Кристен Белл попадает в рай – «хорошее место». Белл играет менеджера по продажам Элеанор Шеллстроп, которая всю жизнь была не очень хорошим человеком. Однако погибнув в результате несколько позорного несчастного случая, она по ошибке попадает в лучший мир. Во втором сезоне прояснится, почему персонажей, как и зрителей, водили за нос весь предыдущий сезон.

Готэм Премьера: 21 сентября Режиссёры: Дэнни Кэннон, Роб Бэйли, Т.Дж. Скотт и другие В четвертом сезоне «Готэма» юный Брюс Уэйн впервые примеряет черную маску героя и понимает кем ему суждено быть. Молодого Бэтмена играет Давид Мазоуз, комиссара полиции Джеймса Гордона – Бенджамин Маккензи. Сериал был несколько раз номинирован на различные премии, но получил всего две награды. Critics' Choice Television Award (Выбор телевизионных критиков) как самый захватывающий новый сериал и Gracie Award — лучшая драма.

Закон и порядок. Реальное преступление Премьера: 26 сентября Режиссёры: Константин Макрис, Эдвин Шерин, Джейс Александр и другие Впервые телесериал «Закон и порядок», созданный Диком Вульфом, показали на NBC в сентябре 1990 года. Спустя десять лет была показана заключительная серия, однако успех сериала породил целую франшизу «Закон и порядок»: спин-оффы, телефильм, несколько видеоигр, а также международные адаптации, в том числе и в России. Спустя почти пять лет после закрытия, NBC начал работу над 21-ым сезоном.

Теория большого взрыва Премьера: 26 сентября Режиссёры: Марк Сендроуски, Энтони Джозеф Рич, Питер Чакос и другие «ТБВ» возвращается. В 11 сезоне зрители услышат очевидный ответ Эми Фара Фаулер на вопрос Купира: Will you marry me? Поцелуй с бывшей поклонницей стал катализатором нового витка отношений «Шеми». В этот же день состоялась премьера спиноффа «Теории большого взрыва» - «Молодой Шелдон». Джим Парсонс выступил в роли рассказчика, а также он является одним из исполнительных продюсеров.

Американская семейка Премьера: 27 сентября Режиссёры: Гейл Манкусо, Майкл Алан Спиллер, Джейсон Уайнер и другие Простой и забавный сериал о семье Притчетт. «Modern Family» был номинирован на множество наград. Среди них — номинация гильдии сценаристов Америки. В 2012 году Ассоциация католиков в индустрии развлечений (Catholics in Media Associates) присудила сериалу телевизионную премию CIMA Award, называемую часто «Католический Оскар».

Уилл и Грейс Премьера: 28 сентября Режиссёр: Джеймс Берроуз Неоднократный лауреат «Эмми» и номинант на «Золотой глобус» возвращается спустя 10 лет. В промо ролике Уилл и Грейс спускаются в тот самый павильон, где на протяжении долгих лет перед зрителями снимался сериал. Интересно, как возродится сериал после окончательного и вполне счастливого финала.

Умерь свой энтузиазм Премьера: 1 октября Режиссёр: Роберт Б. Уайди, Ларри Чарльз, Брайан Гордон и другие Другое примечательное возвращение после шестилетнего перерыва — это Curb Your Enthusiasm. В 1999 году в эфире HBO появился проект Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм». Особенностью сериала является то, что актёры получают лишь краткий обзор сцены, которую они разыгрывают. Сериал был несколько раз номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус», в 2003 получил «Золотой глобус».

Скандал Премьера: 5 октября Режиссёры: Том Верика, Оливер Бокельберг, Эллисон Лидди и другие Седьмой сезон сериала, созданного Шондой Раймс, с Керри Вашингтон в главной роли станет финальным. Идея сериала была основана на жизни и карьере Джуди Смит, бывшего руководителя пресс-центра Джорджа Буша-старшего, которая является одним из продюсеров проекта. Сериал и его актеры были номинированы на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Ривердэйл Премьера: 11 октября Режиссёры: Ли Толанд Кригер, Стив Эделсон, Эллисон Андерс и другие Второй сезон сериала, основанного на комиксах «Арчи», начнется 11 октября. В первом сезоне зрители получили ответ на главный вопрос —кто убил Лору Палмер Джейсона Блоссома. Однако, пытаясь докопаться до правды, подростки из маленького городка Ривердейл находят еще больше тайн и скелетов в шкафах.

Мистер Робот Премьера: 11 октября Режиссёры: Сэм Эсмейл, Джим МакКэй, Триша Брок и другие В прошлом году сериал получил 6 номинаций «Эмми», включая победу Рами Малека в номинации «лучшая мужская роль в драматическом телесериале». Также Mr. Robot стал лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «лучший телевизионный сериал — драма». FSociety продолжает свою борьбу, сериал становится все более запутанным, а постановка кадра все радикальнее.

Чокнутая бывшая Премьера: 13 октября Режиссёры: Алекс Хардкасл, Стюарт МакДональд, Стивен К. Цутида и другие Сериал создан Рэйчел Блум, которая исполнила главную роль сумасшедшей девушки, встречающей своего бывшего парня спустя 10 лет после разрыва. Она решает бросить свою престижную работу юриста в Нью-Йорке, и переехать в Уэст-Ковину, штат Калифорния, где он проживает. В 2016 году Рэйчел Блум выиграла премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл за роль в шоу.

Детективное агентство Дирка Джентли Премьера: 14 октября Режиссёры: Пако Кабесас, Тамра Дэвис, Майкл Патрик Джэнн и другие Фантастический телесериал основан на одноимённой серии книг Дугласа Адамса и рассказывает о детективе Дирке Джентли и его вынужденном напарнике Тодде, которого играет Элайджа Вуд. Сериал является продуктом совместного производства BBC America и Netflix.

Ходячие мертвецы Премьера: 22 октября Режиссёры: Грег Никотеро, Эрнест Р. Дикерсон, Майкл Е. Сатраземис и другие Продолжается постапокалиптический телесериал, основанный на одноименной серии комиксов. Выход восьмого сезона, начинающегося с сотого эпизода сериала, планируется 22 октября. По словам исполнительного продюсера сериала, Дэвида Элперта, материалов комиксов хватит минимум еще на три сезона.

Очень странные дела Премьера: 31 октября Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и другие Кто-то будет отмечать Хэллоуин, нарядившись в дьявольские костюмы, а кто-то точно будет смотреть второй сезон Stranger Things. Сериал получил множество номинаций на «Золотой глобус», «Сатурн» и «Премию гильдии актеров», в двух последних он получил награды. Сериал является оммажем на поп-культуру 1980-х годов.