Сериалы осени. Возвращение забытых друзей

Теория большого взрыва

Премьера: 26 сентября

Режиссёры: Марк Сендроуски, Энтони Джозеф Рич, Питер Чакос и другие

«ТБВ» возвращается. В 11 сезоне зрители услышат очевидный ответ Эми Фара Фаулер на вопрос Купира: Will you marry me? Поцелуй с бывшей поклонницей стал катализатором нового витка отношений «Шеми».

В этот же день состоялась премьера спиноффа «Теории большого взрыва» - «Молодой Шелдон». Джим Парсонс выступил в роли рассказчика, а также он является одним из исполнительных продюсеров.