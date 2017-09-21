Фильм недели: Kingsman: Золотое кольцо

Мади Мамбетов, специально для Vласти Мэтью Вон снял лучший сиквел этого года, представив продолжение своего хита 2015 года, залихватского комедийного боевика «Kingsman: Секретная служба». Новая картина больше, громче, быстрее, и прекрасно сочетает ударную долю головокружительного действия, британского юмора и капельку мелодрамы. Фильм выходит на казахстанские экраны сегодня. Оригинальное название: Kingsman: The Golden Circle Жанр: боевик, комедия Бюджет: $104 миллиона Хронометраж: 141 минута Цена билета: от 600 до 3000 тенге Режиссер: Мэтью Вон Актеры: Тарон Эджертон, Джулианна Мур, Марк Стронг, Ченнинг Тэйтум, Хэлли Берри, Джефф Бриджес

Преобразившийся в предыдущей картине из типичного британского «чава» (шпаны) в сотрудника секретной службы Kingsman Эггси Анвин (Эджертон) сотоварищи остановил безумного миллиардера Валентайна, предотвратил апокалипсис и теперь живет в роскошном доме со своей девушкой, - кронпринцессой Швеции, на секундочку. Жизнь, в общем-то, удалась – лишь иногда вспомнится покинувший мир живых ментор Гарри (Колин Ферт), и накатит слеза. Это благолепие продлится ровно до той минуты, пока на пороге не появится бывший соперник за место в Kingsman, ставший подручным злодеев, Чарли Хескет (Эдвард Холкрофт) – с роботизированной дланью, подручниками и жаждой мести. Следует феерическая погоня по Лондону, плавание на автомобиле-трансформере в водах Темзы, враг повержен и Эггси спешит на знакомство с родителями своей подружки. Пока королевское семейство пытает юного супер-агента каверзными вопросами, таинственный враг проникает в компьютерные системы Kingsman и точечным ракетным обстрелом практически уничтожает секретную службу её величества. Остаются только Эггси и отвечающий в Kingsman за технический департамент агент Мерлин (Стронг), которым остается только одно - обратиться за помощью против неприятеля к американским коллегам, агентству Statetsmen. И если чопорные британцы скрывали свою деятельность под вывеской элитного портного ателье, то американцы оперируют под прикрытием расположенного в Кентукки завода по производству виски. Объединенным анлосаксонским силам предстоит одолеть немножко сумасшедшую бизнесвуман Поппи Адамс, рыжеволосую выпускницу Гарварда, построившую глобальную наркоимперию (оскароносная Мур).

Мэтью Вон – удивительный режиссер. Внебрачный сын богатой наследницы и британского аристократа, он долгое время работал с Гаем Ричи в качестве продюсера. Вместе с Ричи он – несколько неожиданно для привилегированного отпрыска богатых родителей, - делит страсть к бандитско-пацанской уличной романтике, и умело вплетает ее в свои работы. Однако если Ричи приобрел еще в начале нулевых культовый статус, Вон на его фоне смотрится умелым середнячком – и при этом снимает один за другим беспроигрышные хиты проката, взять что блокбастер «Люди Х: Первый класс», что фэнтезийную сказку «Звездная пыль». Несравненный постановщик экшн-сцен, он в очередной раз показывает класс в новом фильме – причем изумительно снятые поединки случаются то в мультяшно-идеальной кафешке, на барной стойке и в опасной близости от огромной мясорубки, а то и вовсе в салоне лондонского кэба. Умеет режиссер и ставить мелодраматические моменты, работая тонко и уверенно: и если сюжет требует, чтобы зритель прослезился, - то он прослезится! Наконец, важнейшая часть очарования фильмов Вона – чувство юмора. И «Золотое кольцо» является одной из его самых смешных картин.

Особенно же фильм заценят записные киноманы, для которых здесь припасена целая кладовая всевозможных шуток, пасхалок и отсылок. То героиня Мур шепнет фразу из фильма «Одинокий мужчина» своему бывшему партнеру по этой картине, то Ченнинг Тэйтум исполнит в одних трусах пару па из «Шага вперед», то Эджертон вновь полезет на заснеженную альпийскую вершину, как в «Эдди «Орле». «Золотое кольцо» лихо орудует массой культурных референсов, делающих эту картину не только увлекательной, но и неглупой. Антагонистка здесь выглядит как типичная степфордская жена, окруженная механическими собачками и готовящая гамбургеры (вы не захотите их есть, как бы аппетитно они не выглядели) в идеальной укладке, - живое напоминание о том, что не надо выпускниц Гарварда загонять на кухню. Ее девиз – «Не пасуй – легализуй!», - и философия, которой она руководствуется, отлично высмеивает крайне левый фронт глобальной войны с наркотиками.