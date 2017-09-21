Фильм недели: Kingsman: Золотое кольцо

Мади Мамбетов, специально для Vласти
Мэтью Вон снял лучший сиквел этого года, представив продолжение своего хита 2015 года, залихватского комедийного боевика «Kingsman: Секретная служба». Новая картина больше, громче, быстрее, и прекрасно сочетает ударную долю головокружительного действия, британского юмора и капельку мелодрамы. Фильм выходит на казахстанские экраны сегодня.
Оригинальное название: Kingsman: The Golden Circle
Жанр: боевик, комедия
Бюджет: $104 миллиона
Хронометраж: 141 минута
Цена билета: от 600 до 3000 тенге
Режиссер: Мэтью Вон
Актеры: Тарон Эджертон, Джулианна Мур, Марк Стронг, Ченнинг Тэйтум, Хэлли Берри, Джефф Бриджес
Преобразившийся в предыдущей картине из типичного британского «чава» (шпаны) в сотрудника секретной службы Kingsman Эггси Анвин (Эджертон) сотоварищи остановил безумного миллиардера Валентайна, предотвратил апокалипсис и теперь живет в роскошном доме со своей девушкой, - кронпринцессой Швеции, на секундочку. Жизнь, в общем-то, удалась – лишь иногда вспомнится покинувший мир живых ментор Гарри (Колин Ферт), и накатит слеза. Это благолепие продлится ровно до той минуты, пока на пороге не появится бывший соперник за место в Kingsman, ставший подручным злодеев, Чарли Хескет (Эдвард Холкрофт) – с роботизированной дланью, подручниками и жаждой мести. Следует феерическая погоня по Лондону, плавание на автомобиле-трансформере в водах Темзы, враг повержен и Эггси спешит на знакомство с родителями своей подружки. Пока королевское семейство пытает юного супер-агента каверзными вопросами, таинственный враг проникает в компьютерные системы Kingsman и точечным ракетным обстрелом практически уничтожает секретную службу её величества. Остаются только Эггси и отвечающий в Kingsman за технический департамент агент Мерлин (Стронг), которым остается только одно - обратиться за помощью против неприятеля к американским коллегам, агентству Statetsmen. И если чопорные британцы скрывали свою деятельность под вывеской элитного портного ателье, то американцы оперируют под прикрытием расположенного в Кентукки завода по производству виски. Объединенным анлосаксонским силам предстоит одолеть немножко сумасшедшую бизнесвуман Поппи Адамс, рыжеволосую выпускницу Гарварда, построившую глобальную наркоимперию (оскароносная Мур).
Мэтью Вон – удивительный режиссер. Внебрачный сын богатой наследницы и британского аристократа, он долгое время работал с Гаем Ричи в качестве продюсера. Вместе с Ричи он – несколько неожиданно для привилегированного отпрыска богатых родителей, - делит страсть к бандитско-пацанской уличной романтике, и умело вплетает ее в свои работы. Однако если Ричи приобрел еще в начале нулевых культовый статус, Вон на его фоне смотрится умелым середнячком – и при этом снимает один за другим беспроигрышные хиты проката, взять что блокбастер «Люди Х: Первый класс», что фэнтезийную сказку «Звездная пыль». Несравненный постановщик экшн-сцен, он в очередной раз показывает класс в новом фильме – причем изумительно снятые поединки случаются то в мультяшно-идеальной кафешке, на барной стойке и в опасной близости от огромной мясорубки, а то и вовсе в салоне лондонского кэба. Умеет режиссер и ставить мелодраматические моменты, работая тонко и уверенно: и если сюжет требует, чтобы зритель прослезился, - то он прослезится! Наконец, важнейшая часть очарования фильмов Вона – чувство юмора. И «Золотое кольцо» является одной из его самых смешных картин.
Особенно же фильм заценят записные киноманы, для которых здесь припасена целая кладовая всевозможных шуток, пасхалок и отсылок. То героиня Мур шепнет фразу из фильма «Одинокий мужчина» своему бывшему партнеру по этой картине, то Ченнинг Тэйтум исполнит в одних трусах пару па из «Шага вперед», то Эджертон вновь полезет на заснеженную альпийскую вершину, как в «Эдди «Орле». «Золотое кольцо» лихо орудует массой культурных референсов, делающих эту картину не только увлекательной, но и неглупой. Антагонистка здесь выглядит как типичная степфордская жена, окруженная механическими собачками и готовящая гамбургеры (вы не захотите их есть, как бы аппетитно они не выглядели) в идеальной укладке, - живое напоминание о том, что не надо выпускниц Гарварда загонять на кухню. Ее девиз – «Не пасуй – легализуй!», - и философия, которой она руководствуется, отлично высмеивает крайне левый фронт глобальной войны с наркотиками.
Изображенный тут американский президент, очень тонкая карикатура на Дональда Трампа, символизирует крайне правый фронт, когда ханжески сцепив пальцы под подбородком, можно обречь сотни миллионов человек на мучительную смерть только из-за того, что они разок затянулись марихуаной. И вообще, когда президент (Брюс Гинвуд) радостно стучит по столу кулачком, крича «Глупая бабёнка!», прямо ждешь, что следующей фразой будет «Grab ‘em by the pussy!». И, наконец, чуть ли не главным аттракционом картины является душераздирающе смешное выступление в роли, которую и камео не назовешь, почтенного музыкального патриарха Соединенного королевства сэра Элтона Джона.
«Золотое кольцо», вышедшее в один год с унылым и провальным «Королем Артуром» Гая Ричи, кажется, окончательно показывает, кто является главной надеждой британского зрительского кино в мире. Смотреть обязательно – но не забывайте про рейтинг «+18». Детям в кинозале делать нечего.