Фильм недели: «Битва полов»

Мади Мамбетов, специально для Vласти Спортивная драма об одном из самых ярких и скандальных теннисных матчей в истории, когда феминистка (и лучшая ракетка мира) Билли Джин Кинг схватилась на корте с бывшим чемпионом Билли Риггсом, прозвавшим себя «сексистом номер один». Захватывающее кино с отличными актерами и неувядающе актуальной темой. Жанр: драма, комедия Бюджет: $25 миллионов Хронометраж: 121 минута Цена билета: от 700 до 2000 тенге Режиссер: Джонатан Дэйтон, Вэлери Фэрис Актеры: Эмма Стоун, Стив Карелл, Сара Силверман, Билл Пулман, Андреа Райзборо Начало 1970-х годов, лучшая теннисистка США и мира Билли Джин Кинг (Стоун) вместе со своей подругой, издательницей спортивного журнала Глэдис Хелдман (Сара Силверман, очередной раз прекрасная в амплуа острой на язык стервы) сидят в помещении мужского клуба напротив функционеров из Теннисной ассоциации и выслушивают речи, от которых у современного зрителя задергается глаз: женщины, дескать играют хуже, менее азартны, чем мужчины, и смотреть на них не интересно. «Это просто биология!» - разводит руками один из них. Билли Джин, не блещущая красотой брюнетка в очках, недоумевает: на женские турниры продается такое же количество билетов, что и на мужские, и даже если женщины играют хуже мужчин, - они что, играют в восемь раз хуже? Обсуждается участие теннисисток в кубке, где призовой фонд для женщин на самом деле уступает мужскому в восемь раз. Кинг и Хелдман покидают помещение, объявив, что устроят свой, альтернативный, женский чемпионат.



И устраивают. Начинается масштабное движение за гендерное равенство в большом теннисе, вызывающее сначала скепсис, а потом и раздражение у мужчин. Общее мнение начинает озвучивать бывший чемпион мира Бобби Риггс (Карелл), - ветеран спорта в свои пятьдесят с лишком он старше Кинг на 16 лет, женат на богатой наследнице, которую страшно раздражает своей игроманией, и скучает без внимания прессы и публики. Увидев в активности феминисток от спорта возможность напомнить о себе, он начинает звенеть на каждом углу, что место женщины – у плиты и в спальне, что женский теннис – это насмешка, и объявляет себя «сексистом номер один». А затем вызывает Билли Джин на показательный матч, в котором обещает раз и навсегда доказать, что женщинам в спорте не место. После долгих уговоров Билли Джин соглашается – что ведет к матчу, не только собравшему рекордное на тот момент количество зрителей, но и ставшему одним из самых громких событий 1973 года, - и не только в спорте. Матч рекламировался как Битва полов – и с таким названием и вошел в историю.

«Битва полов» принадлежит к тем фильмам, которые неизменно любимы американской Киноакадемией и снимаются с прицелом на «Оскара». Это спортивная историческая драма, основанная на реальных событиях и посвященная темам, которые не теряют своей актуальности. Подобные фильмы зачастую интересны довольно ограниченной аудитории и, по большому счету, довольно занудны. «Битва полов» - не такой фильм. Это завораживающее повествование о сильных личностях, отстаивающих сильные идеи, причем снятое без натужной трагичности. Задействовав в главных ролях блестящих актеров, одинаково комфортно чувствующих себя как в драме, так и в комедии (это справедливо как для великолепной Эммы Стоун и заполняющего своей энергией экран Стива Карелла, так и для актеров второго плана, той же Силверман), режиссерский дуэт Дэйтон-Фэрис, дебютировавших в свое время с «Маленькой мисс Счастье», создал эпическое, очень человечное и обладающее неожиданно язвительным чувством юмора полотно. Что еще отличает «Битву полов», это благородная сдержанность. Здесь нет отъявленных злодеев – во всяком случае, тот же Бобби Риггс Карелла получился глубоким, объемным и по своему симпатичным; нет дешевых трюков с трагичной музыкой и медленными планами, какими слабые режиссеры компенсируют неспособность создать настоящее напряжение в кадре; нет здесь и как прямо просившихся кадров показательной порки антагониста в итоге – так и сусального хэппи-энда. Да, карьера Риггса после Битвы полов надолго замерла, а потом превратилась в набор странных активностей, типа рекламы конфет и участие в матчах для пенсионеров. Да, Билли Джин стала героиней движения за права женщин, а затем и сексуальных меньшинств, - но, как рассказывают титры после финального кадра, ей придется потерять и любящего заботливого мужа, и молодую любовницу-парикмахершу.