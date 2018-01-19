Фильм недели: «Форма воды»

Мади Мамбетов, специально для Vласти В казахстанский прокат вышла фэнтезийная мелодрама Гильермо ДельТоро, которой аналитики предрекают целый ряд номинаций на «Оскара». Красивый, наполненный деталями, яркий и мрачный одновременно, фильм порадует поклонников режиссера, но остается зрелищем своеобразным – это страшная, трогательная и неуютная сказка не для детей. Жанр: драма, триллер, фэнтези Бюджет: $19,5 миллионов Цена билета: от 600 до 4000 тенге Хронометраж: 123 минуты Режиссер: Гильермо Дель Торо Актеры: Салли Хоукинс, Майкл Шэннон, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Ричард Дженкинс Пара лет после Карибского кризиса, Холодная война в разгаре, в мире тревожно. В секретной военной научной базе в Балтиморе работает уборщицей молодая, но несколько увядшая девица Элайза Эспозито (Хоукинс). Пережитая в детстве травма оставила ее немой и потому изрядно интровертной, но в близком кругу, состоящем из соседа, перманентно безработного художника Джайлза (Дженкинс) и сослуживицы, энергичной Зельды, Элайза раскрывается и демонстрирует натуру нежную, заботливую и способную на неожиданные поступки. Невзирая на то, что окружающая героиню реальность довольно угрюма – чего стоит одна работа, на которой приходится то туалеты мыть за военными, то вытирать полы лабораторий, где иной раз и откушенные пальцы могут появиться, - девушка постоянно пребывает в несколько восторженном ожидании чуда. И немудрено – прямо под ее квартирой находится действующий кинотеатр, да и в квартире соседа по телевизору все время показывают нарядные мюзиклы. Короче, ждем чуда – и оно, естественно, случается.



В лабораторию из неведомых джунглей Амазонки привозят канистру со странным созданием, которое проводит большую часть времени в грязноватой речной воде, но способно и воздухом дышать. И несмотря на отталкивающую внешность, жабры и всякие плавники, обладает глазами добрыми и любит вареные яйца. Немудрено, что одинокая немая девушка начнет на человека-амфибию смотреть влюбленными глазами, а когда выяснится, что устрашающий полковник Стрикленд (Шэннон) таки добился от руководства разрешения амазонского водяного подвергнуть вивисекции, Элайза понимает, что надо что-то делать. «Форма воды» интересным образом оправдывает свое название, сама меняя форму и мешая кинематографические жанры – то это повествование об одиноких людях и поисках любви, в каком бы виде эта любовь ни пришла; то это остросюжетная научная-фантастика, скрещенная со шпионским детективом. Есть тут и обязательное для большого Голливуда высказывание феминистического и анти-расистского толка (оба эти аспекта в последнее время можно легко подчеркнуть, просто добавив в актерский ансамбль оскароносную Октавию Спенсер с ее шлейфом ролей в таких фильмах, как «Скрытые фигуры» и «Прислуга»). Но прежде всего это сказка. Причем совершенно типичная для Дель Торо – показывать детям ее нельзя категорически, но и взрослым смотреть будет непросто.

В этом весь Дель Торо, который обладает безумной фантазией, пугающей убедительностью и выдающимся талантом рассказчика, - и делает одну из двух вещей. Он либо снимает роскошные, веселые, совершенно развлекательные фильмы («Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж»), которые хочется пересматривать неоднократно; либо создает пугающие, некомфортные путешествия в темную изнанку человечества. Достаточно вспомнить «Лабиринт Фавна», визуально совершенно неотразимый, но наводящий просто животный ужас. Впрочем, что бы режиссер ни снимал, получается всегда очень красиво.