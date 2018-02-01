Фильмы недели: «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»/«Тоня против всех»

До вручения «Оскаров» остается чуть больше месяца – и вниманию казахстанского зрителя продолжают представляться все новые участники конкурсной гонки. Сегодня на экраны выходят два фильма, имеющие на пару десять номинаций. Мади Мамбетов сравнивает картины и рассказывает, почему посмотреть следует обе.

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Жанр: драма Бюджет: $12 миллионов Хронометраж: 115 минут Режиссер: Мартин Макдона Актеры: Фрэнсис Макдорманд, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон Цена билета: от 600 до 6000 тенге

«Тоня против всех» Жанр: драма, биография, комедия Бюджет: $11 миллионов Хронометраж: 119 минут Режиссер: Крейг Гиллеспи Актеры: Марго Робби, Элисон Дженни, Себастиан Стэн Цена билета: от 600 до 3500

О чем? «Три биллборда» рассказывают о продавщице Милдред Хейс (Макдорманд), матери-одиночке, чью дочь изнасиловали и убили за семь месяцев до начала событий фильма. Устав ждать хоть какого-то прогресса в расследовании, Милдред арендует на последние деньги три биллборда на выезде из родного городка, на которых размещает три лаконичные надписи. Одна описывает страдания дочери, вторая отмечает бездеятельность полиции, третья прямо укоряет шефа полиции Уиллоуби (Харрельсон). Крохотный городишко Эббинг в штате Миссури, эдакий собирательный образ американской глубинки, начинает бурлить страстями. Мало того, что здесь, как и во всех камерных общинах, не принято ссориться с соседями, так еще и шерифа в городе ценят. Да и серьезный диагноз шерифа, хорошего семьянина и просто хорошего парня, является секретом Полишинеля, – отчего ему все сочувствуют, а на суровую и саркастичную Милдред обрушивается общественное порицание. Особенно неистовствует недалекий полицейский Диксон (Рокуэлл), - воплощение реднека-неудачника, все еще живущего с устрашающей матерью и затейливо смешивающего мизогинию с расизмом. По мере того, как фильм будет приближаться к своей довольно неоднозначной концовке, повествование совершит ряд интересных твистов, представит целый паноптикум интереснейших характеров и заставит выстрелить все развешанные по стенам ружья.

«Тоня против всех» рассказывает историю Тони Хардинг, которая четверть века назад была одной из самых ярких фигуристок в американском спорте, став первой гражданкой США, исполнившей тройной аксель в соревновании. Впрочем, в отличии от недавней «Битвы полов», где Эмма Стоун играет героическую великую спортсменку Билли Джин Кинг, «Тоня…» рассказывает об удивительной женщине, вошедшей в историю не своими достижениями в фигурном катании, а скандалом на грани преступления и позором. Хардинг могла стать одной из звезд спортивного Олимпа, а прославилась тем, что (предположительно) велела своему бывшему мужу Джеффу (Стэн) и своему охраннику сломать ногу главной конкурентке на соревнованиях. Фильм повествует о жизни Тони с раннего детства, показывая ее типичной провинциалкой из бедной семьи, живущей в захолустном Орегоне, у которой с детства не было шанса. Мать, исключительно стервозная ЛаВона (изумительная Дженни), с детства держала дочь в ежовых рукавицах, не брезгуя рукоприкладством, - немудрено, что от нее Тоня при первой возможности смылась в брак с Джеффом, который тоже ее побивал. В итоге Тоня выросла в разболтанную, грубую женщину со сбитым моральным компасом, которая даже природный талант к катанию умудрилась успешно захоронить. Зачем смотреть? Обе картины удивительным образом являются далеко не тем, чем изначально прикидываются. Завязка «Трех биллбордов» может отпугнуть трепетного зрителя, - потому что звучит как зачин чудовищной драмы в духе Ларса фон Триера, - но на поверку оказывается умным, остросюжетным, абсолютно развлекательным фильмом, от которого невозможно оторваться. Плюс он весь пропитан саркастичным юмором, что, в общем-то, не слишком удивительно, памятуя о предыдущих работах режиссера Макдоны – не он ли гениально смикшировал высокую, почти античную, драму с совершенно уморительным абсурдом в «Залечь на дно в Брюгге»?

Но кроме сюжетных коллизий, держащих в напряжении весь фильм, и отменного юмора, «Три биллборда» дают зрителю сложнейшую картину мира и людей. Здесь нет ни одного сусального положительного героя, в чьем шкафу не найдется скелета, - и здесь не появится ни одного однозначного злодея, в котором не мелькнет искры божьей. Бьющий иногда совсем уже прямолинейно в болевые точки, «Три биллборда» не является манипулятивным кино (в чем автор отзыва склонен винить, например, «Форму воды»), хотя прохаживается по всем ранам современного общества – и по нетерпимости, и по предвзятости, и по расизму с сексизмом. В чем-то «Три биллборда» можно счесть интересным художественным высказыванием на тему, волнующую мир уже больше года, – кто эти люди, что выбрали в Белый дом Дональда Трампа? Ответ простой: да такие же люди, как все другие. Со своими страхами, тревогами и своей правдой. «Три биллборда» немного приподнимают завесу над этой правдой. Но фильм – это нечто большее. Отечественному зрителю он будет близок темой противостояния угнетенного индивидуума огромной, инертной и безличной государственной машины, - правда, наша реальность не внушает такого оптимизма, как фильм Макдоны. И, наконец, здесь имеется удивительный (и очень жизнеутверждающий) твист: это одновременно фильм о том, что добро должно быть с кулаками, и о том, что Лев Николаевич был прав, и злу надо противиться, все-таки, без насилия. Вот такой парадокс.