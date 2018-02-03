Фильм недели: «Смерть Сталина»

Жанр: комедия

Хронометраж: 106 минут

Режиссер: Армандо Ианнуччи Актеры: Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Джейсон Айзек, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк В четверг, 1-го февраля в кинотеатре «Арман» в рамках Clique Fest прошел показ картины «Смерть Сталина», которая феерично лишилась прокатного удостоверения в России после того, как юристы министерства культуры нашли в фильме Армандо Ианнуччи признаки экстремизма. Оно и понятно – сатира задевает одну из самых болезненных тем, оставленных сгинувшим в пучине истории Советским Союзом – сталинизм. Цензура и отзыв прокатного удостоверения были лишь вопросом времени, ведь 3 года назад картина «Номер 44» об офицере министерства госбезопасности, расследующем убийства детей в Москве 50-ых годов, также не вышла в российский прокат.

Действие фильма разворачивается накануне смерти бессменного вождя советского народа Иосифа Сталина. На Ближней даче Сталина собираются его соратники: Георгий Маленков, Никита Хрущев, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия. После того, как товарищи разъехались по домам, Сталин получает пластинку с записью концерта, а также записку от пианистки Марии Юдиной, в которой она бесстрашно желает ему смерти. По иронии судьбы Сталин сваливается посреди своего кабинета, а за его пределами начинаются подковёрные игры и борьба за власть. Фильм «Смерть Сталина» задолго до премьеры имел все шансы остаться незамеченным широкой аудиторией, ведь это не очередной супергеройский экшн, а сатира на события давно минувших дней, не столь популярных у молодых поколений – завсегдатаев вечерних показов. Однако эффект Стрейзанд не заставил себя долго ждать – как только фильм запретили к прокату в России, интерес к нему начал расти в геометрической прогрессии. Билеты на единственный показ фильма в Алматы раскупили почти за сутки, также быстро раскупили билеты на второй параллельный показ в соседнем зале.

Сталинизм – болезненная тема всего постсоветского пространства. Одни с пеной у рта доказывают, что высокие цели Иосифа Сталина оправдывали его поступки и массовые репрессии. Другие ненавидят за истребление людей, поставленное на поток, культ личности и невероятных размеров эго бывшего семинариста. Пока и те и другие максимально серьезны, великобританские и французские кинодеятели предлагают абсолютно иной взгляд на одно из самых значимых событий в истории Советского Союза – смерть человека, не один десяток лет управлявшего страной. Они предлагают зрителю взгляд через призму буффонады, через раздутые до комических масштабов пороки руководителей «великой державы». В итоге получилась тонкая европейская сатира. В ней есть место отсылкам, например, к фильму Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» в сцене, когда Берия выбрасывает компромат из окна; в ней есть место клоунаде, ведь позволяя помыкать собой, люди выглядим именно что по-клоунски. Нужно отдать должное прекрасной игре Стива Бушеми, воплотившему на экране Никиту Хрущева. Их с Берией противостояние начинается в сразу же – с битвы животами на даче вождя, и с каждой минутой только накаляется. Все мы знаем, кто победит, но от этого интерес к сюжету не исчезает. В фильме нет хороших парней, нет и плохих – эти категорические понятия здесь ни к чему.