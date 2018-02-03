Фильм недели: «Смерть Сталина»

Жанр: комедия
Хронометраж: 106 минут
Режиссер: Армандо Ианнуччи
Актеры: Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Джейсон Айзек, Джеффри Тэмбор, Ричард Брэйк
В четверг, 1-го февраля в кинотеатре «Арман» в рамках Clique Fest прошел показ картины «Смерть Сталина», которая феерично лишилась прокатного удостоверения в России после того, как юристы министерства культуры нашли в фильме Армандо Ианнуччи признаки экстремизма. Оно и понятно – сатира задевает одну из самых болезненных тем, оставленных сгинувшим в пучине истории Советским Союзом – сталинизм. Цензура и отзыв прокатного удостоверения были лишь вопросом времени, ведь 3 года назад картина «Номер 44» об офицере министерства госбезопасности, расследующем убийства детей в Москве 50-ых годов, также не вышла в российский прокат.
Действие фильма разворачивается накануне смерти бессменного вождя советского народа Иосифа Сталина. На Ближней даче Сталина собираются его соратники: Георгий Маленков, Никита Хрущев, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия. После того, как товарищи разъехались по домам, Сталин получает пластинку с записью концерта, а также записку от пианистки Марии Юдиной, в которой она бесстрашно желает ему смерти. По иронии судьбы Сталин сваливается посреди своего кабинета, а за его пределами начинаются подковёрные игры и борьба за власть.
Фильм «Смерть Сталина» задолго до премьеры имел все шансы остаться незамеченным широкой аудиторией, ведь это не очередной супергеройский экшн, а сатира на события давно минувших дней, не столь популярных у молодых поколений – завсегдатаев вечерних показов. Однако эффект Стрейзанд не заставил себя долго ждать – как только фильм запретили к прокату в России, интерес к нему начал расти в геометрической прогрессии. Билеты на единственный показ фильма в Алматы раскупили почти за сутки, также быстро раскупили билеты на второй параллельный показ в соседнем зале.
Сталинизм – болезненная тема всего постсоветского пространства. Одни с пеной у рта доказывают, что высокие цели Иосифа Сталина оправдывали его поступки и массовые репрессии. Другие ненавидят за истребление людей, поставленное на поток, культ личности и невероятных размеров эго бывшего семинариста. Пока и те и другие максимально серьезны, великобританские и французские кинодеятели предлагают абсолютно иной взгляд на одно из самых значимых событий в истории Советского Союза – смерть человека, не один десяток лет управлявшего страной. Они предлагают зрителю взгляд через призму буффонады, через раздутые до комических масштабов пороки руководителей «великой державы».
В итоге получилась тонкая европейская сатира. В ней есть место отсылкам, например, к фильму Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» в сцене, когда Берия выбрасывает компромат из окна; в ней есть место клоунаде, ведь позволяя помыкать собой, люди выглядим именно что по-клоунски. Нужно отдать должное прекрасной игре Стива Бушеми, воплотившему на экране Никиту Хрущева. Их с Берией противостояние начинается в сразу же – с битвы животами на даче вождя, и с каждой минутой только накаляется. Все мы знаем, кто победит, но от этого интерес к сюжету не исчезает. В фильме нет хороших парней, нет и плохих – эти категорические понятия здесь ни к чему.
«Смерть Сталина» – это комедия только на половину, потому что за гротеском происходящего на экране стоят жизни миллионов реально существовавших людей. Но смех здесь – это не надругательство над их судьбами, не «глумление над историей». Это еще один способ преодолеть неопределенность, принять и отпустить прошлое. «Смерть Сталина» – это торжество свободы самовыражения и искусства над тиранией, грубой силой, стремящейся подавить. Смех – лучшее оружие против страха, которым мы располагаем. Не нужно бояться обидеть тех, кто не первый десяток лет лежит в гробу. Гораздо важнее принять тот факт, что руки, творившие историю, были по локоть в крови и не дать этому повториться.
Главное помнить, что перед зрителем – «тоталитарная комедия в вольной трактовке» и создателям она удалась.