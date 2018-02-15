Фильм недели: «Призрачная нить»

Иллюстрации с сайта focusfeatures.com 15 февраля в казахстанский прокат вышла картина американского режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», рассказывающая историю кутюрье Рейнольдса и модели Альмы, которая впоследствии стала его женой. 2 февраля картину показали в кинотеатре «Арман» в рамках специального показа фестиваля Clique. Айсулу Тойшибекова посмотрела «Призрачную нить» и написала о том, почему этот фильм — лучший фильм о любви на грядущей церемонии Оскара. Жанр: драма Бюджет: $35 миллионов Хронометраж: 130 минут Режиссер: Пол Томас Андерсон Актеры: Вики Крипс, Дэниел Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Сью Кларк, Джоан Браун Цена билета: от 500 до 2000 тенге

Актер Дэниел Дэй-Льюис и режиссер Пол Томас Андерсон Действие фильма разворачивается в послевоенной Англии. Рейнольдс Вудкок (Дэниел Дэй-Льюис) – именитый кутюрье из Лондона, его модный дом «Вудкок» шьет наряды для королевских особ со всей Европы. Жизнь и быт Рейнольдса выверены до минуты, в них много рутины и строгого порядка. Однажды после работы над одним из платьев, он уезжает в пригород, чтобы побыть наедине с самим собой и отдохнуть. Во время завтрака Вудкок замечает официантку по имени Альма, с которой у него завязываются платонические отношения. Альма для него – это, в первую очередь, идеальная фигура. Рейнольдс привозит Альму в Лондон, чтобы она стала одной из моделей в его модном доме и заодно помогала швеям. Провинциальную Альму переезд вдохновил настолько, что она решила стать для Вудкока всем. То, с каким рвением Альма захватывает его пространство, пугает Рейнольдса, он пытается сохранить свой обособленный статус, ведь женщины никогда не занимали первое место в его жизни. Однако внезапное отравление резко меняет приоритеты кутюрье.



Альма демонстрирует платье Вудкока В оскаровской гонке этого года «Призрачная нить» режиссера Пола Томаса Андерсона – третий фильм о любви. На фоне двух других – «Зови меня своим именем» и «Формой воды», картина Андерсона – тяжелая артиллерия в изысканной форме. История рассказывает об аддикции одного другим, и другой эту аддикцию принимает – он не просто закрывает на нее глаза, а добровольно берет на себя ее бремя, вверяет свою жизнь в другие руки. Но это доверие и зрелое чувство пришли не сразу и, скорее, вопреки. Зависимые отношения, наверное, еще никогда прежде не разыгрывались в столь блестящих декорациях и безукоризненных костюмах. Здесь нет саморазрушения внешнего и внутреннего, как это обычно бывает в европейских бытовых драмах – фоном истории «Призрачной нити» служит высшее общество и благополучные люди. Но это всего лишь фон, ведь единственное, что обладает материальной ценностью в картине – это работы Вудкока. Специально для фильма команда художника по костюмам Марка Бриджеса создала около 50 оригинальных элементов одежды и нарядов. На каждое платье ушло от 5 до 8 метров ткани и полгода непрерывной ручной работы. Для создания одного из платьев использовалось оригинальное фламандское кружево 17 века, работать с которым, по признанию Бриджеса, было волнительно. Неудивительно, что в результате получилось по-настоящему красивое кино, как визуально, так и сюжетно – оно не терпит поспешности, события в нем разворачиваются бережно, словно это драгоценная ткань для королевского платья. Однако, несмотря на выверенный темп, в нем сохраняется интрига и напряжение вплоть до развязки.

В какой-то момент может показаться, что на передний план вышли взаимоотношения героев, но мода в картине – все еще действующее лицо и связующая нить, ведь именно с нее началась история. Постепенно Рейнольдс начинает терять своих клиенток и это ранит его гордость. Он признается своей сестре Сирил, что с появлением в его жизни Альмы, он уже не может творить как прежде, и просит сестру помочь от нее избавиться. На что Сивил хладнокровно объясняет ему, что уход его клиенток к другим кутюрье – вопрос его верности своим вкусам и традициям модного дома «Вудкок». И это очень похоже на правду: перфекционист Рейнольдс относится к своему ремеслу очень серьезно и сопереживает судьбе каждого платья: вот платье для бельгийской принцессы, которое она наденет на свадьбу – с ним все будет хорошо; а это платье для местной аристократки, несдержанной в алкоголе и еде, поэтому его лучше вернуть обратно, сняв с мертвецки пьяной владелицы. Кстати, прообразом Вудкока, вдохновившим Андерсона на создание «Призрачной нити», стал испанский модельер и новатор своего времени Кристобаль Баленсиага, который закрыл свой модный дом в 1968 году после борьбы с Синдикатом высокой моды, объединяющим модные дома.

Готовясь к съемкам, Дэниел Дэй-Льюис учился шитью у директора ателье New York City Ballet Марка Хаппеля . К моменту начала съемок Дэй-Льюис сшил копию платья Баленсиаги основываясь на фотографии, с чем ему немного помог Хаппель. В «Призрачной нити» трехкратный обладатель Оскара подтверждает свою гениальность в роли капризного и гениального кутюрье, влюбившегося в простую лишь на первый взгляд официантку. Сыгравшая Альму – европейская актриса Вики Крипс – воплотила на экране романтичный образ, который в жизни обычно сопровождают словами «в тихом омуте…». Ее героиня – некий архетип «матери» с ее всепоглощающей любовью и бескомпромиссностью. Неслучайно в начале фильме, перед встречей с ней, Вудкок говорит сестре о том, как ему не хватает матери, его связь с ней выглядит болезненной: он носит у груди прядь материнских волос, вшитых в пиджак, а ее образ в свадебном платье приходит к нему в бреду болезни. Он противится решимости Альмы и ее представлениям об отношениях. Он готов любить ее, но на своих условиях – тогда, когда он не занят созданием платьев.