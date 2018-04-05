Фильм недели: «Амре»

Мади Мамбетов, специально для Vласти Биографическая драма, весьма условно построенная на истории жизни певца Кашаубаева, трудившегося почти сто лет назад, выходит в четверг на экраны Казахстана. Публицист Мади Мамбетов посмотрел это зрелище, поежился, и делится впечатлениями. Жанр: биография, драма Слоган: «Талант, который невозможно простить» Хронометраж: 90 минут Выход в прокат: 5 апреля 2018 года Режиссер: Джефф Веспа Актеры: Санжар Мади, Эбби Корниш, Бен Элдридж, Еркебулан Даиров Цена билета: от 900 до 2000 тенге Пастух Амре Кашаубаев (Мади) тихо живет себе в пейзанском раю, где его окружают зеленые луга и горные пастбища глухой казахской глубинки, - как вдруг его настигают требовательные запросы из союзного центра. Овцепас может сколько угодно упираться, но большая родина, завершающая первую декаду своего державного существования, нуждается в юном скотоводе. И в итоге юный скромный казах с «золотым» голосом совершает путешествие на крупную международную выставку, проходящую в Париже. Там ему в составе советской делегации предстоит отстаивать честь родины в конкурсе вокалистов.

Уже по дороге во французскую столицу, прямо в поезде, простой степняк Амре преображается, облачается в двубортный костюм и незаметно для самого себя овладевает искусством пользоваться ножом и вилкой. А также, очевидно, владеть разными языками – он легко беседует с русским сопровождающим, а уже в самом Париже не испытывает никаких проблем в коммуникациях с новыми друзьями. Их же оказывается неожиданно много – и все как на подбор, звезды и легенды. Под свое крыло казахского домбриста берут восхищенные его талантом американцы – да не абы кто, а гениальные композиторы Джордж Гершвин и Ирвин Берлин; благосклонно улыбается дебютанту великий тенор Жорж Тиль; а роскошная американка Ли Эббот (очевидно списанная с талантливого фотографа Беренис Эббот; исполняет Эбби Корниш) вовлекает Амре в ночные прогулки по Парижу, а затем и в мир плотской любви. Злобно косятся на нашего героя только сотрудник ГПУ при НКВД Ташинский (списанный с «железного Феликса» Дзержинского), да великий русский оперный певец Леонид Собинов. Уже к тридцатой минуте фильма от такого невероятного обилия исторических деятелей, с которыми якобы свел тесное знакомство казахский певец, начинает рябить в глазах, - а когда к сонму друзей Амре присоединяется писатель и режиссер Жан Кокто, впору вскричать словами Станиславского «Не верю!». Впрочем, если приглядеться к пестрой толпе, населяющей экран, где-то там может оказаться и сам Константин Сергеевич - фантазия создателей фильма удержу не знает. Да, там еще появится борец за независимость Казахстана Мустафа Шокай.

Просмотр «Амре» открывает перед зрителем интригующие перспективы. Все полтора часа фильма можно упражняться в попытках понять, что же именно такое ты смотришь? Если это зачаток телевизионного сериала, можно понять (но не простить) хаотичное повествование, в котором герои совершают странные поступки сплошь и рядом, и испытывают явные затруднения с мотивацией (например, свидание Амре, Шокая и Эббот в кафе не имеет никакого смысла, кроме удовольствия посмотреть на американскую фотохудожницу, советского певца и казахского ссыльного политдеятеля в одном кадре). Если это очередной проходной фильм, место которому на ТВ, то непонятно, зачем так вкладываться в производственный дизайн и съемки – некоторые кадры исключительно хороши, а костюмеры и художник постановщик проделали отличную работу. Если это историческая драма, то вовсе непростительными кажутся огрехи с фактическим материалом – нет никаких доказательств не просто дружбы, а даже знакомства или случайной встречи вышеупомянутых персонажей. Плюс в фильме в разладе с исторической правдой все: возраст персонажей, их внешний вид, манера поведения (к примеру, Собинов ведет себя как Реджина Джордж из «Дрянных девчонок», - а современники описывали его как вежливого и сердечного человека).

Впрочем, единственное объяснение приходит только к концу просмотра – это вольная фантазия на тему, имеющая к жизни и деятельности реально жившего музыканта и актера Кашаубаева самое условное отношение. Но даже и здесь режиссер с талантом и мастерством смог бы сделать что-то куда более интересное – далеко ходить не надо, что-то подобное (и в том же Париже 1920-х) проделал Вуди Аллен в «Полночи в Париже». К сожалению, режиссер Веспа никаких особых дарований в этой работе не проявил – получился усредненный проходной байопик, увешанный разудалой клюквой; не отвратительный, но и ничем не выдающийся. Возможно, вина на нас: чего следовало ожидать от кинодела, снявшего только ворох короткометражек, последняя из которых называется Blowjob(«Отсос»)?