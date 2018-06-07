Фильм недели: «Мир Юрского периода-2»

Мади Мамбетов, специально для Vласти Продолжение второго самого кассового фильма 2015 года вновь возвращает аудиторию в альтернативную современность, где технологии клонирования и генной инженерии вызвали к жизни динозавров давно ушедших эпох. Получился фильм развлекательный, громкий, пестрый, но довольно длинный. Жанр: фантастика, приключения, экшн Бюджет: 170 миллионов $ Хронометраж: 127 минут Цена билета: от 600 до 12 000 тенге Режиссер: Хуан Байона Актеры: Крис Пратт, Брайс Даллас Хауард, Джастис Смит, Джеймс Кромвелл, Рэйф Сполл, Тоби Джонс, Джеральдин Чаплин, Джефф Голдблум Прошло три года после событий предыдущего фильма, когда вырвавшиеся на свободу динозавры прекратили существование сверхприбыльного туристического аттракциона – развлекательного парка Jurassic World, - и расселились в джунглях острова Исла Нублар. На острове тем временем пробудился спящий вулкан и вот-вот там разразится катастрофа, которая угрожает стереть с лица земли как остатки «Юрского мира», так и недавно обретших вторую жизнь динозавров. Теперь воскрешенные генетиками доисторические монстры разгуливают среди зарослей, доживая последние дни, политики обсуждают, применимы ли к ящерам законы, защищающие вымерших животных (и то дело – динозавры уже вымерли один раз, сколько ж можно), а идеалисты пытаются спасти их. Одна из групп таких защитников возглавляется не кем иным, как героиней Брайс Даллас Хауард, Клэр, которая в предыдущем фильме была директором парка. После своего спасения с острова она никак не может примириться с мыслью, что динозавры могут исчезнуть вновь с лица земли – и поэтому, не сильно раздумывая, принимает предложение престарелого миллионера Локвуда (Кромвелл), который предлагает ей шанс спасти животных. В новую авантюру она втравливает и укротителя велоцирапторов Оуэна (Пратт), с которым в финале прошлого фильма ее связала страсть, но с тех пор пара успела расстаться. Вместе с группой военных и парой помощников Клэр и Оуэн возвращаются на остров – где немедленно выяснится, что совы не то, чем кажутся; тут же взорвется вулкан и действие переместится в огромный особняк Локвуда, где действуют его коварный помощник, странноватая внучка и сухопарая гувернантка в исполнении дочери Чарли Чаплина Джеральдин. И да, много динозавров. Всяких разных. Включая стигимолоха, вооруженного чертовски крепким лбом, способным пробивать кирпичные стены, - он явно полюбится юным зрителям.

Темами франшизы про динозавров, в которой новый фильм является уже пятым эпизодом, всегда были этические вопросы про природу технологического прогресса (этично или не этично клонировать животных – включая человека, например), мотив жадности дельцов, ставящих на службу кошельку достижения ученых, противостояние человека и природы – плюс щепотка семейных ценностей сверху. «Мир юрского периода 2» из этой колеи не выбивается и суетится с все теми же вопросами. К свежим достижениям творческой мысли создателей можно отнести два нововведения – считать ли искусственно выведенных на потребу публике и обогащения владельцев ради рептилий детьми природы, на которых человечество распространяет свои законы о защите животного мира? Но этот вопрос ставится не шибко остро, и только в первом получасе фильма – видимо, не сильно актуален. И второй момент – милитаризация животных. Мысль тоже не сильно новая для блокбастерной научной фантастики (франшиза про «Чужих» копается в теме с конца 70-х), но предыдущие фильмы Jurassic Park/World ее сильно не педалировали. Никаких свежих решений, впрочем, не предлагается. Что вряд ли сильно опечалит аудиторию. Не за тем сюда ходят кинозрители, будем честны, не за пищей для ума, - парк развлечений так парк развлечений, дайте нам динозавров!