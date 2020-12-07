Закат над Голливудом

На прошлой неделе та самая Warner Bros., намеревавшаяся героически спасать традиционную модель проката, заявила, что все релизы 2021 года выложит на стриме HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах. То есть никакого окна, ни 70-ти, ни 17-ти дневного, вообще не будет, и ожидаемые новинки вроде четвертой «Матрицы», «Дюны», «Чудо-женщины 1984» и других, пойдут прямиком на HBO. Новость застала врасплох всех, включая партнеров компании. Особенно неприятно удивлены были в Legendary Pictures, которая совместно с Warner Bros. сделала «Годзиллу против Кинг-Конга», разделив расходы в пропорции 75/25 соответственно. Причем, финансируя проект на четверть, Warner, согласно договору, взяла на себя обязанности по дистрибуции. Под дистрибуцией понимался в первую очередь прокат, и Legendary должны были заработать именно на нем. Но Warner откладывала релиз, а история с «Доводом» показала, что задержка может оказаться бесконечно долгой, и блокбастер просто перележит все сроки на полке, бездарно спустив $200-х миллионный бюджет.

Судя по всему, в Legendary искали другие выходы из ситуации, и незадолго до шокирующей новости от Warner Bros., в СМИ просочилась информация о том, что Netflix предложил Legendary за «Годзиллу» чуть больше тех самых $200 млн. По данным источников, в Legendary восприняли предложение благосклонно. Чего нельзя сказать об их партнерах. Неизвестно, решили в Warner Bros. сработать на опережение, или Legendary просто пнули дерево с переспелыми яблоками, устав ждать, когда они упадут сами. Ясно одно – эта ситуация очень хорошо иллюстрирует фундаментальный, невиданный разворот всей индустрии от кинотеатров к стримам и Video On Demand.