Закат над Голливудом

Многие деятели кино не очень любят определение «Голливуд», поскольку оно непонятно что обозначает, и чем дальше, тем непонятнее. Стартовав как топоним, слово «Голливуд» быстро стало обозначением вообще американской киноиндустрии, а точнее – плеяды самых крупных и влиятельных студий. Сейчас в индустрии все меняется едва не каждый день, поэтому технически «Голливуд» уже мало что значит, но мне все равно придется употреблять этот термин за неимением другого. Как обозначение некоего места силы для кино Америки, кто бы – старые мейджоры, люди-мегазвезды или неофиты-стримеры – это место ни представлял.
Так вот в Голливуде сейчас настроения как на большом корабле, который долго и уверенно шел обычным курсом, а теперь вынужден экстренно менять курс. В полном тумане. И не представляя себе следующую точку круиза.
Основная причина, разумеется, в нежданной пандемии коронавируса. AMC, крупнейшая кинотеатральная сеть, со времени начала локаута теряет по $561 млн. каждый квартал, упав в доходах на все 99-100%. Страдают и студии, всегда заранее составлявшие график релизов. В некоторых штатах во время послабления кинотеатры вновь открылись, однако «Довод» Кристофера Нолана, призванный в одиночку спасти прокат, выступив в качестве героя-одиночки и эксклюзивного тентпола, монументально провалился. Сборы запутанного блокбастера в Северной Америке составили около $30 млн., что для $200 млн. бюджета катастрофически мало. Любопытно, что выпустить «Довод» в прокат уговаривал боссов Warner Bros. сам Нолан. И если бы сработало, то имя автора фильма вошло бы в историю и учебники не только как режиссера, но и как спасителя целой отрасли экономики. Но не сработало.
После провала «Довода» все студии отложили свои релизы. Не исключением стала и Warner Bros. – премьеру «Чудо-женщины 1984» с Рождества перенесли на 2021 год. Точнее – до наступления лучших времен. Которые пока непонятно, когда настанут. А поскольку в отличие от «Довода» время в реальном мире течет только вперед, и входные данные все время меняются, голливудские компании судорожно прикидывают, что делать.
Universal Pictures, например, заключила договор с AMC и другими кинотеатральными сетями о сокращении «театрального окна» с обычных 70 дней до 17. «Театральное окно» - это время, в течение которого показчики эксклюзивно крутят у себя кино, не встречая конкуренции со стороны телевидения и стримеров. Традиция восходит еще к середине 20 века и прокатным зонам, и позволяет кинопроизводителям с партнерами заработать сначала на прокате, а затем на других каналах дистрибуции. Сокращение «окна» до двух уик-ендов стороны назвали едва ли не революционным, однако настоящая революция, как всегда, подкралась, откуда не ждали.
На прошлой неделе та самая Warner Bros., намеревавшаяся героически спасать традиционную модель проката, заявила, что все релизы 2021 года выложит на стриме HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах. То есть никакого окна, ни 70-ти, ни 17-ти дневного, вообще не будет, и ожидаемые новинки вроде четвертой «Матрицы», «Дюны», «Чудо-женщины 1984» и других, пойдут прямиком на HBO. Новость застала врасплох всех, включая партнеров компании. Особенно неприятно удивлены были в Legendary Pictures, которая совместно с Warner Bros. сделала «Годзиллу против Кинг-Конга», разделив расходы в пропорции 75/25 соответственно. Причем, финансируя проект на четверть, Warner, согласно договору, взяла на себя обязанности по дистрибуции. Под дистрибуцией понимался в первую очередь прокат, и Legendary должны были заработать именно на нем. Но Warner откладывала релиз, а история с «Доводом» показала, что задержка может оказаться бесконечно долгой, и блокбастер просто перележит все сроки на полке, бездарно спустив $200-х миллионный бюджет.
Судя по всему, в Legendary искали другие выходы из ситуации, и незадолго до шокирующей новости от Warner Bros., в СМИ просочилась информация о том, что Netflix предложил Legendary за «Годзиллу» чуть больше тех самых $200 млн. По данным источников, в Legendary восприняли предложение благосклонно. Чего нельзя сказать об их партнерах. Неизвестно, решили в Warner Bros. сработать на опережение, или Legendary просто пнули дерево с переспелыми яблоками, устав ждать, когда они упадут сами. Ясно одно – эта ситуация очень хорошо иллюстрирует фундаментальный, невиданный разворот всей индустрии от кинотеатров к стримам и Video On Demand.
Дело в том, что Интернет и стримы ввели новую пользовательскую культуру, культуру мгновенного доступа к контенту. Кинотеатральные показы, при всей их зрелищности, имеют один архаический недостаток: к ним нужно приспосабливаться. Выбирать время, зал, кинотеатр, менять распорядок дня ради просмотра. В то время как на стриме фильм или сериал доступен сразу, весь, и всегда. Аналитики спорят о том, умрет ли традиция походов в кинотеатр, и многие считают, что не умрет никогда, так как является базовой досуговой потребностью современного человека. Возможно, и так, однако на наших глазах отдал концы целый класс mid-range фильмов, или так называемых star vehicle – среднебюджетных картин (до $75 млн.) с большой звездой в главной роли. На них перестали ходить еще до коронавируса, и вся их содержательная часть перекочевала на стримы. Драма 2015 года By The Sea с Бредом Питтом и Анджелиной Джоли – куда уже лучше каст – с традиционной кинотеатральной дистрибуцией с треском провалилась в прокате, и только в 2017 году Питт снялся сразу в двух проектах Netflix: Okja и War Machine.
Что будет оправданно для мегаблокбастеров и событийных фильмов вроде «Аватара». Все остальное, вероятно, уйдет на стримы.
И теперь большие студии выстраивают свои цифровые сети, чтобы не отставать от Netflix. Неожиданный шаг Warner Bros. – попытка заякорить свое место в этом новом, невиданном Голливуде. Вопрос тут не только в кино. Warner принадлежит холдингу AT&T, который оказывает услуги связи. Судя по всему, у мегакомпании одна большая цель: выстроить вертикально интегрированный потребительский бизнес. Клиенты будут платить за контент Warner на HBO, используя для просмотра интернет от AT&T. Все деньги в дом.
Примерно такие же бизнес-принципы пытаются найти для себя и другие мейджоры. Останется ли в новой схеме место привычным кинотеатрам, этому символу Голливуда – большой вопрос.