Стриминги идут на рынок с оптимизмом

Все началось с пандемии

«Рынок находится на этапе взрывного роста. Началось это не так давно, во время пандемии, когда были закрыты кинотеатры, приостановлены все съемки и возник вопрос, что делать кинематографистам, зрителям и кинотеатрам, — рассказывает продюсер и CEO дистрибьюторской компании Movie Service Анна Дармодехина. — Но зрители, в каком-то плане, оказались в выигрыше, потому что мы для себя открыли большой мир стриминговых платформ».

По словам Дармодехиной, одним из первопроходцев в сфере онлайн-кинотеатров был украинский стриминг Megogo, действующий в Казахстане с 2012 года.

«У них был здесь офис, но все как-то шло фоном, хотя конечно сейчас этот стриминг по каким-то партнерским коллаборациям и вовлеченности в сферу казахстанского бизнеса - лидеры. У них хороший контент, ведь им помогают американские стриминги, предоставляя на безвозмездной основе свои хиты. Например, я знаю, что они сделали коллаборацию с американским HBO», — поясняет она.

Также на рынке действовал российский стриминг «Иви». Однако, Дармодехина объясняет, что они «платили маленькие деньги и особо не были активными».

Пыталась открыть местную стриминговую платформу и медиакомпания Salem Social Media, которая запускала видеохостинг Aitube. Однако он так и не получил развития.

«Видимо, он тогда слишком рано стартовал, — говорит бывший CEO Salem Social Media и продюсер Александр Аксютиц. — Специалисты не понимали рынок, не знали куда грести, и аудитория не была готова. У нас был разговор с руководством, чтобы сделать Aitube платной платформой, но их это не вдохновило. Нам, наверное, нужно было в эту сторону расти».

Salem Social Media, который пытались запустить несколько лет назад, многие эксперты воспринимали как попытку контролировать контент в интернете - на сервис звали работать популярных блогеров, которым предлагалось создавать линейку самых разных программ - от шоу до сериалов. Как и в случае с Aitube, который рассматривался как альтернатива YouTube, проект провалился.

Дармодехина говорит, что изменения начались, когда на рынок зашел российский стриминг «Кинопоиск», организовав премьеру казахстанской черной комедии «Жаным, ты не поверишь!».

«Тогда фильм попал в пандемию, продюсеры вложили свои собственные деньги и просто пролетели, ибо были закрыты все кинотеатры. Сделка с “Кинопоиском” стала бальзамом на душу, ибо тогда мы не понимали, что делать», — рассказывает продюсер.

Она добавляет, что если раньше для производителей кино вторым экраном было только телевидение, то теперь им стали стриминговые платформы.