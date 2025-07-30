Стриминги идут на рынок с оптимизмом

В Казахстане запускаются сразу две местные стриминговые платформы, которые будут сосредоточены на производстве контента: Freedom Media и Unico Play. Помимо них, на рынок уже вышел американский онлайн-кинотеатр HBO Max, а российский стриминг «Кинопоиск» начал съемки уже второго сериала в стране.
Продюсеры и руководители новых стримингов уверены, что им удастся то, что не получалось до этого — привлечь клиентов, предлагая местный уникальный контент. Оправдается ли оптимизм и вложенные инвестиции — неясно, но продюсеры вдохновлены — активность сервисов позволит киноиндустрии развиваться существенное быстрее и открывать новые имена.
«Власть» рассказывает о больших планах и проектах стриминговых платформ в Казахстане.
Все началось с пандемии
«Рынок находится на этапе взрывного роста. Началось это не так давно, во время пандемии, когда были закрыты кинотеатры, приостановлены все съемки и возник вопрос, что делать кинематографистам, зрителям и кинотеатрам, — рассказывает продюсер и CEO дистрибьюторской компании Movie Service Анна Дармодехина. — Но зрители, в каком-то плане, оказались в выигрыше, потому что мы для себя открыли большой мир стриминговых платформ».
По словам Дармодехиной, одним из первопроходцев в сфере онлайн-кинотеатров был украинский стриминг Megogo, действующий в Казахстане с 2012 года.
«У них был здесь офис, но все как-то шло фоном, хотя конечно сейчас этот стриминг по каким-то партнерским коллаборациям и вовлеченности в сферу казахстанского бизнеса - лидеры. У них хороший контент, ведь им помогают американские стриминги, предоставляя на безвозмездной основе свои хиты. Например, я знаю, что они сделали коллаборацию с американским HBO», — поясняет она.
Также на рынке действовал российский стриминг «Иви». Однако, Дармодехина объясняет, что они «платили маленькие деньги и особо не были активными».
Пыталась открыть местную стриминговую платформу и медиакомпания Salem Social Media, которая запускала видеохостинг Aitube. Однако он так и не получил развития.
«Видимо, он тогда слишком рано стартовал, — говорит бывший CEO Salem Social Media и продюсер Александр Аксютиц. — Специалисты не понимали рынок, не знали куда грести, и аудитория не была готова. У нас был разговор с руководством, чтобы сделать Aitube платной платформой, но их это не вдохновило. Нам, наверное, нужно было в эту сторону расти».
Salem Social Media, который пытались запустить несколько лет назад, многие эксперты воспринимали как попытку контролировать контент в интернете - на сервис звали работать популярных блогеров, которым предлагалось создавать линейку самых разных программ - от шоу до сериалов. Как и в случае с Aitube, который рассматривался как альтернатива YouTube, проект провалился.
Дармодехина говорит, что изменения начались, когда на рынок зашел российский стриминг «Кинопоиск», организовав премьеру казахстанской черной комедии «Жаным, ты не поверишь!».
«Тогда фильм попал в пандемию, продюсеры вложили свои собственные деньги и просто пролетели, ибо были закрыты все кинотеатры. Сделка с “Кинопоиском” стала бальзамом на душу, ибо тогда мы не понимали, что делать», — рассказывает продюсер.
Она добавляет, что если раньше для производителей кино вторым экраном было только телевидение, то теперь им стали стриминговые платформы.
Казахстанские онлайн-кинотеатры
Параллельно с международными стримингами в стране после пандемии были запущены казахстанские онлайн-кинотеатры BeeTV и TV+ внутри телекоммуникационных компаний Beeline и «Казахтелеком», соответственно.
«Это бандлы (объединение нескольких услуг или продуктов в один пакет, предлагаемый по единой цене - В.). Они прекрасно работают, у них есть хорошие партнеры, они собственного контента не снимают, но для них работают несколько производственных компаний», — рассказывает Дармодехина.
Она также добавляет про онлайн-кинотеатры Qazaqsha и BirgeTV, которые фокусируются на казахоязычном контенте.
«Были попытки вот так с ноги залететь на рынок, и все еще очень многие пытаются. Но тут нужен масштабный, стратегический и структурный подход», — говорит продюсер.
По ее мнению, его демонстрируют два новых казахстанских стриминга, которые начали процесс по выходу на рынок в 2023 году - Freedom Media и UnicoPlay.
«Мы увидели очевидный разрыв между ожиданиями казахстанского зрителя и предложением на рынке. Международные и российские платформы предлагали широкий выбор, но в этом многообразии практически отсутствовал казахстанский голос», — рассказывает CEO UnicoPlay Дияс Досмуханбет о причинах запуска проекта онлайн-кинотеатра (официально он состоится 12 сентября).
В 2023 году, говорит Досмуханбет, наметился ключевой перелом, когда до 40% выручки кинотеатров обеспечивал местный контент, после чего, было решено создать онлайн-кинотеатр, «созданный специально для казахстанской аудитории».
В случае с Freedom Media, решение было принято с целью «сделать первый шаг в создании “вселенной развлечений” для пользователей Freedom SuperApp».
Оба стриминга заявляют о том, что их цели - создать пространство для роста индустрии в Казахстане и производства оригинального контента.
Так, Unico Play станет частью медиахолдинга Uni-Q, в который также входит продюсерский центр Unico Studio, дистрибьюторская компания Unico Rights, студия дубляжа Unico Dubbing и онлайн-продакшн Aina.
«Это продюсерская платформа, в рамках которой мы объединяем сотни профессионалов. Большое внимание мы уделяем и юридическому сопровождению: очистка прав, оформление IP, музыка и дистрибуция», — объясняет Досмуханбетов.
В планах онлайн-кинотеатра в ближайшие годы выпустить более 20 оригинальных проектов, построить систему поддержки молодых авторов, вывести контент на международный рынок и расширить казахоязычную библиотеку.
«Работа с социально значимыми темами — правами женщин, ментальным здоровьем, языковой идентичностью, экологией, жизнью в аулах — это то, что нас отличает. И при этом мы не хотим «морализировать» или уходить в публицистику — наоборот, мы верим в силу художественного высказывания», — заявляет CEO Unico Play.
Досмуханбетов добавляет, что в случае с казахоязычном контентом, онлайн-кинотеатр намерен «создавать его с нуля», а не только заниматься переводами.
«Наше главное контентное преимущество — локальная ориентированность, — говорит в свою очередь Тимур Баиров, глава Freedom Media. — Это делает нас не просто сильными конкурентами, а уникальным игроком на рынке. В Казахстане очень ограниченное количество платформ производит свой оригинальный контент. Еще меньше являются частью больших экосистем. Мы такой игрок и поэтому считаем свой путь уникальным».
Баиров заявляет, что перед запуском онлайн-кинотеатра команда проекта провела огромное количество дискуссий и аналитической работы: был изучен опыт Amazon Prime Video, факторы успеха казахстанских сериалов, модели запуска похожих сервисов в «Казахтелекоме» и Beeline.
«В части контентной стратегии и работы с анализом целевых аудиторий, мы решили взять модель Netflix с фокусом на оригинальные сериалы и глубокий анализ контентных предпочтений зрителя», — говорит он.
В результате работы с консультантами, некогда работавшими в Netflix, было решено не создавать в первые годы полнометражные фильмы, а сфокусироваться на создании мини-сериалов из 8-12 серий.
«А контентные закупки сфокусировали на прямых контрактах с мейджорами и создании так называемых "контентных шлейфов", когда у каждой категории зрителя должен быть создан "контентный пакет" определенной глубины», — добавляет Баиров.
Он также считает еще одной сильной стороной проекта то, что в нее вошли одни из лучших специалистов киноиндустрии, в числе которых кинорежиссер и продюсер (сериалы “5:32”, “1286”) Алишер Утев, ставший генеральным продюсером платформы.
Однако он отмечает, что по рынку онлайн-кинотеатров на данный момент в Казахстане проводится мало исследований.
«По различным оценкам, рынок онлайн-кинотеатров и кабельного ТВ составляет 2-3 миллионов пользователей. Мы видим рост потребления контента, опять же с ростом популярности локального контента (...) Мой главный прогноз по рынку - концентрация пользователей онлайн-кинотеатров у экосистемных игроков. Думаю, что скоро "борьба экосистем" перекинется и на рынок онлайн-кинотеатров», — считает Баиров.
Досмуханбетов из Unico Play, в свою очередь, говорит, что согласно аналитике, более 60% казахстанцев уже смотрят видео через онлайн-платформы, а интерес к локальному контенту вырос в 2,5 раза за последние 3 года.
«В среднем на одно домохозяйство сейчас приходится 1,2 подписки, в то время как в развитых странах — 2,5–3,5. Потенциал роста — в разы, —верит он. — Но важно понимать специфику. Многое завязано на экосистемные продукты, где подписка есть, как часть мультисервиса, но частота пользования не всегда высокая. А вот платформа, куда заходят осознанно за контентом — это уникальный продукт. И мы видим здесь окно для роста».
Freedom Media сообщает, что в проект собираются инвестировать порядка $50 млн, а с третьего года работы сервиса планируется выход на самоокупаемость.
«Основные сложности — это высокая стоимость лицензий и адаптация материалов под особенности аудитории, что мы решаем с помощью тщательного планирования», — говорит Баиров.
Руководители обоих стримингов на вопрос о конкуренции с международными сервисами, заявили о том, что их преимущество в «фокусировке на Казахстане».
«Для молодых специалистов сейчас золотое время»
«Если мы сравниваем те заработки, которые казахстанские кинематографисты могут получить с кинотеатрального проката и стриминговых сервисов, это, конечно, несовместимые цифры. Основной источник дохода - это кинотеатры, это во всем мире так (...) Но молодые авторы могут проявить себя с помощью стримингов, просто продавая свое творчество. Самое главное их фильм может увидеть зритель», — считает Анна Дармодехина.
Александр Аксютиц в свою очередь добавляет, что стриминговые платформы стали платить в несколько раз больше, чем традиционные телеканалы.
«Чем больше бюджет, тем лучше у тебя техника, команда, костюмы и тем лучше локации. Сейчас львиная доля себестоимости контента — люди, а специалисты на расхват. Все ведь упирается в деньги, а телеканалы от этого страдают, они пытаются привлекать дополнительные инвестиции. Мы сейчас вместе с “Хабаром” снимаем сериал, потому что наш продюсерский центр привлек бюджет. Они получили его за счет коллаборации с “КТЖ”», — говорит он.
Аксютиц также считает очевидным преимуществом стримингов творческое пространство для авторов.
«Например, у “Кинопоиска” нет зашоренности и стереотипов по поводу казахстанского рынка. Для них во главе угла идея и сильный сценарий. Их не волнуют ордена, они на все смотрят по-новому. Для молодых специалистов сейчас золотое время» , — говорит продюсер.
Ему вторит и Дармодехина, считая, что каждому онлайн-кинотеатру нужны новые имена, и благодаря этому сейчас «молодые режиссеры, с амбициями и собственным подходом, могут себя реализовать».
«Снимают все. UnicoPlay, FreedomMedia, Кинопоиск, все они снимают свои первые сериалы. Эту нишу раньше всегда закрывали телеканалы. Интерес к авторам очень сильно увеличился. (...) Но надо еще приучить аудиторию платить постоянно за этот контент», — резюмирует она, подчеркивая, что смотрит в будущее с оптимизмом.
«Мне кажется, происходит шаг вперед. Абсолютно понятная финансовая составляющая — люди платят за подписку, платформы заказывают контент за эти подписки, за счет этого развивается казахстанский контент. Всем хорошо. Казахстанцы получают собственное кино, которое с каждым годом становится все лучше и лучше» , — констатирует Аксютиц.
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