Фильм недели. Аватар: Путь воды

Жанр: фантастика
Хронометраж: 192 минуты
Производство: США
Выход в прокат в Казахстане: 15 декабря 2022
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и другие.
Цена на билет: от 1200 до 6000 тенге
Долгожданное или не очень – продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона все-таки добралось до экранов. 13 лет – срок немалый. В промежутке между двумя фантастическими эпиками в мире кино случилось многое: картины Marvel Studios стали главным поп-культурным явлением эпохи, отогнав проблемные «Звездные войны» в дальний угол, Fox был куплен Disney, а стриминговые сервисы и кабельные каналы изменили расстановку сил, усадив капризного зрителя у домашних экранов. Даже сеть Blockbuster успела закрыться – что в этом мире может служить более очевидным предвестником нового времени? Казалось бы, что такого сегодня нам может сказать кино из ушедшей эпохи – нацеленное в первую очередь на кинотеатральный прокат, не забитое до отказа метазаигрываниями, переосмыслениями тропов и прочими деконструкциями? Но Кэмерон не из любителей отвлекаться на модные игрушки. Профессиональный выдумщик и исследователь далеких миров, он прекрасно знает, для чего кино когда-то было создано и благодаря чему оно продолжает существовать по сей день, а именно – удивлять и развлекать. Дать зрителю возможность хоть ненадолго – а 192 минуты для такого яркого путешествия действительно могут показаться мгновением – погрузиться в новую для себя вселенную. Удается ли «Пути воды» развлечь? Безусловно. Удивить? Сложно в это поверить, но да.
Сиквел возвращает нас к знакомым героям через некоторое время после событий первой картины. Кажется, что они тоже провели в ожидании встречи со зрителем немало времени – Джейк Салли и его жена Нейтири обзавелись потомством и возглавляют одно из лесных племен синих великанов на’ви. Легендарный Турук Макто, когда-то победивший небесных людей, сбросил доспехи и посвятил себя семье. Вместе с родными детьми героическая пара воспитывает человеческого ребенка Паука, оставшегося от первой экспедиции на Пандору, и чудесным образом зачатую дочь героини Сигурни Уивер по имени Кири. Но семейной идиллии не суждено было длиться долго – ненасытные земляне все еще горят желанием покорить планету. На повестке в этот раз уже не добыча ценного металла, а поиск нового дома для человечества. После года партизанской войны командование экспедиции отправляет на планету группу десантников, возглавляемую все тем же полковником Куоритчем, но уже в виде рекомбинанта – аватара на’ви с сознанием человека. Чтобы отвести огонь от своего племени, Джейк убеждает семью покинуть деревню и попросить убежища у островных племен. С этого начинается главное путешествие героев, которое завершится масштабным 45-минутным сражением, которое, если присмотреться, больше походит на ретроспективу работ мастера – то и дело в голове будут возникать параллели с «Бездной», «Терминатором», «Чужими» и, что еще интереснее, «Титаником». И если в случае с любым другим режиссером подобные ассоциации могли бы вызвать вопросы, то в случае с Кэмероном это не только давно отработанный и мастерский инструментарий, но и очередное доказательство того, что даже у коммерческих творцов может быть свой неповторимый почерк.
Главное, что удалось Кэмерону в сиквеле, это заставить всех – и героев, и зрителя – заново знакомиться с уже известным им миром. Обитатели лесов, оказавшись в новой для себя среде, вынуждены переоткрывать Пандору, учиться многому с нуля. Коренных жителей Америки в качестве основы для образов сменили полинезийцы, а густые леса превратились в океанические воды. Тем, кто знает об увлечениях Джеймса Кэмерона, объяснять ничего не нужно. Вода – это его главная стихия. Преподносить подводный мир блекло, скучно и плоско режиссер просто не умеет. И именно сцены созерцания океанической жизни Пандоры дают понять, почему даже самым высококлассным специалистам по визуальным эффектам понадобилось так много времени для реализации проекта: вода является здесь, возможно, самым убедительным элементом всего окружения.
Что до персонажей, то каждый здесь в разные моменты повествования переживает как глубокую личную драму, так и ощутимую эволюцию характера. Видимых метаморфоз нет, разве что, у Нейтири, и то, лишь благодаря цельности образа и невероятной игре Зои Салданы. Не стал исключением и злодей Куоритч, который, обзаведясь собственной ахиллесовой пятой, вдруг открывает в себе незнакомые ранее чувства, будто бы – в положительном смысле – очеловечиваясь. Вообще, все перипетии и конфликты картины закручены вокруг борьбы не столько за землю и ресурсы, сколько за семью и дом. Семья в «Пути воды» – фундамент всей истории. Но в отличии от всем известной саги о стремительно растущем клане Торетто, второй «Аватар» дает возможность рассмотреть проблематику с разных сторон и в этом отношении намного проработаннее. Вообще, Кэмерон-драматург справился со своей работой не хуже Кэмерона-режиссера. В интервью он заявлял, что новое поколение в сиквеле выходит на первый план, перехватывая эстафету. Отчасти это правда – детям Салли уделено много времени. Особенно сильный акцент ставится на героине Кири, переживающей сложный период взросления и поисков себя. Именно ей выпала честь стать сердцем фильма, самым светлым его элементом. К тому же, есть ощущение, что именно арка Кири в дальнейшем выведет франшизу на концептуально новый уровень.
Конечно же, нельзя не обратить внимание и на параллели с реальным миром. Если с заложенными автором в сюжет энвайронменталистскими нарративами все понятно и ожидаемо, то мотивы беженцев, оккупации и кровавого террора всплывают весьма неожиданно и звучат ужасающе знакомо. Так что тем, кто считал сиквел несвоевременным и неуместным, Кэмерон, украдкой заметая свои неудачные продюсерские проекты под ковер, будто бы говорит с экрана «Я прихожу тогда, когда больше всего нужен». Смотря «Путь воды», то и дело убеждаешься в этом.
Сиквелу «Аватара» нет смысла давать оценку. Независимо от того, нравится ли вам кино подобного жанра и нравится ли вам оригинальный фильм, это событие, которое нельзя игнорировать.
Каждый зритель – и не важно, был он удовлетворен просмотром или нет – обязательно отметит что-то для себя. Заезженная тема? А ты посмотри на этот превосходный визуал! Банальная история? Но экшн-то какой невероятный! Резиновый и нереалистичный мир? Зато они ввели в сюжет робокрабов! Таких этапных для истории картин в принципе немного и появляются они достаточно редко, но именно на них и держится индустрия как проката, так и, собственно, производства кино. Поэтому, для полноты опыта, смотреть «Аватар: Путь воды» рекомендуется как и задумано создателями – в формате IMAX и во всех возможных измерениях. Если такой возможности нет, то лучше не тратить время и занять очередь в ближайший кинотеатр. Будьте уверены – с каждым днем эти очереди будут только расти.