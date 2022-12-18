Фильм недели. Аватар: Путь воды

Конечно же, нельзя не обратить внимание и на параллели с реальным миром. Если с заложенными автором в сюжет энвайронменталистскими нарративами все понятно и ожидаемо, то мотивы беженцев, оккупации и кровавого террора всплывают весьма неожиданно и звучат ужасающе знакомо. Так что тем, кто считал сиквел несвоевременным и неуместным, Кэмерон, украдкой заметая свои неудачные продюсерские проекты под ковер, будто бы говорит с экрана «Я прихожу тогда, когда больше всего нужен». Смотря «Путь воды», то и дело убеждаешься в этом.

Сиквелу «Аватара» нет смысла давать оценку. Независимо от того, нравится ли вам кино подобного жанра и нравится ли вам оригинальный фильм, это событие, которое нельзя игнорировать.