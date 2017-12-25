

VIZIR перевернул стереотипы, предложив гостям европейский ресторанный сервис и совершенно новый взгляд на традиционные восточные блюда. Одно из таких его ноу-хау – «бесбармак светский» стал синтезом итальянской и казахской кухни: он похож на равиоли с начинкой из конины. Все блюда в меню VIZIR разработаны по авторским рецептам. В VIZIR вкусно и атмосферно. Гостя здесь ожидает вся палитра гастрономических впечатлений.

Первый ресторан восточной кухни VIZIR появился в сети Parmigiano Group два года назад. VIZIR позиционирует себя как место для семейного ужина, бизнес-встреч и знакомства иностранцев с богатством местной кухни в новом прочтении. По словам управляющего рестораном Юрия Островского, инициаторами открытия VIZIR стали сами гости сети Parmigiano Group. «Они уже успели полюбить и итальянскую, и паназиатскую кухни в других ресторанах нашей группы, но, время от времени, им хотелось понятных, домашних блюд – шурпы, лагмана, баурсаков. В принципе, это мы и делаем – готовим как дома – очень вкусно, и красиво подаем». Особый шарм ресторану придает место – VIZIR располагается в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. «Наша локация – уникальна. Мы удалены от городской суеты. Здесь чистый воздух, и у гостей всегда складывается впечатление, что они находятся не в центре нашего мегаполиса, а где-то за городом», – говорит Юрий Островский. Интерьер ресторана запоминается мягкими тонами и приглушенным светом. Повсюду этнический колорит – резьба, орнаменты, мозаика и искусная настенная роспись. Удобные мягкие диваны и тени балдахинов создают в ресторане атмосферу уединения и успокаивающей размеренности.

«Восточное направление у нас популярно, но нам хотелось показать привычные всем блюда с другой стороны», —делится Юрий Островский. Все блюда меню VIZIR — халал и своим разнообразием удивят даже заядлого гурмана восточной кухни. Шеф-повар ресторана предлагает новые решения в приготовлении и подаче классических среднеазиатских блюд: манты четырех видов, несколько вариаций бесбармака, шесть видов плова с необычным сочетанием ингредиентов, наваристые супы, авторские салаты, восточные сладости и европейские десерты.

Ресторан VIZIR гордится своим пловом, и предлагает гостям попробовать все шесть видов. «Почему мы подаем несколько видов плова? У нас очень вкусный плов – «самый настоящий», как говорят наши завсегдатаи. Они могут есть плов каждый день, но один и тот же приедается. Поэтому мы стали разрабатывать новые виды, чтобы удивить нашего гостя, допустим, плов с ягненком в тыкве или плов «Шах» в лаваше», – рассказывает управляющий VIZIR. В меню ресторана можно найти даже тирамису-халал, в нем нет алкоголя. «Гости, придерживающиеся мусульманской веры, не могут употреблять алкоголь ни в каком виде. Поэтому мы очень долго работали над этим тирамису и все-таки нашли формулу, как его приготовить идентично классическому, но без алкоголя», – поясняет Юрий Островский.

Шеф-повар Азамат Абдыев рассказал о работе по созданию новых блюд в ресторане: «Каждый раз закончив работу, я размышляю о нашей кухне. Еду домой, думаю, какой салат создать. На следующее утро все корректирую, отрабатываю. Дегустируем с Юрием или официантами». «Традиционно бесбармак пользуется большим спросом, но мы рискнули, кардинально изменив его подачу, и получили положительный отклик гостей. Ведь классический бесбармак не совсем удобно есть, мы же попытались смягчить это затруднение. Наш «бесбармак светский» состоит из тех же ингредиентов, что и классический, но жая находится внутри теста. Сейчас вы можете взять и казы, и тесто, и жая в одну вилку – одним укусом ощутить всю прелесть национальной кухни. А название он получил такое, потому что Казахстан – государство светское», – объясняет Юрий Островский.



Шеф-повар VIZIR вспоминает: «Я работал с итальянской кухней и хотел соединить ее с казахской». В итоге, «светский бесбармак» похож на итальянские равиоли с начинкой из конины. Кстати, на днях Азамат вернулся из ОАЭ, где стажировался в ресторане Olea при отеле Kempinski Hotel Mall of the Emirates. Там он познакомился ближе с арабской кухней, и уже готовит интересные новинки для своих поклонников в VIZIR. Что касается ингредиентов для приготовления блюд, ресторан сотрудничает с известными алматинскими поставщиками. Мясо в ресторан поставляют фермы, все мясо – халал. «У нас нет свинины, мы ее никогда не продаем, не продавали и не будем продавать. Мы тщательно следим за качеством поставок», – говорит Юрий Островский.



Чуть больше месяца назад VIZIR запустил особую услугу – бесплатную доставку с 12:00 до 00:00 со скидкой на меню в 20%, плюс приятный сюрприз от ресторана в каждом заказе. Отличительной чертой предложения VIZIR является то, что при крупных заказах ресторан отправляет к клиенту домой официанта и повара. «Если вы хотите дома сделать большое мероприятие, или к вам неожиданно приехали 10 человек гостей, мы отправим к вам официанта и повара, которые возьмут с собой ваш заказ, оформят еду, обслужат. И когда мы уедем, ваша кухня будет такая чистая, какая и была, мы уберем за собой», – дополняет Юрий. Время доставки заказов – один час. «Мы называем это «VIZIR идет к вам домой». Мы можем приготовить любые блюда, а официант их красиво подаст. Все сотрудники профессионалы своего дела, мы все сделаем безукоризненно», – обещает управляющий VIZIR.