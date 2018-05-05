Как работает новая бонусная система в ресторанах

Скидочные карты заведений, которые раньше копились в кошельках, кажется, больше не нужны. Они вызывали ряд проблем для гостей заведений и вот самые очевидные из них.

Во-первых, в большинстве алматинских заведений про скидочную карту спрашивают только тогда, когда посетитель уже просит счет. Зачастую, официанты просто уточняют есть ли она, а если нет, выносят счет, не объясняя, как эту карту можно получить. Это всегда неловко. Во-вторых, не нужно быть экспертом для того, чтобы вспомнить, как посетители просят счет – смотрят на официанта, поднимают руку и, рисуя что-то в воздухе, тихо произносят «можно счет?». Как в этот момент быть, если у тебя скидочная карта? Помахать ей в воздухе, чтобы заметили? И это неловко.

Поэтому заведения пошли по разумному пути – изменили систему лояльности и вместо карт предлагают клиенту пользоваться приложением. Попробуем разобраться, почему это правильно на примере партнера материала – Palladium Family .

Первый очевидный плюс – стало легче коммуницировать с клиентами. Приложения могут отправлять уведомления с любым маркетинговым сообщением. Еще клиенты могут оставлять отзывы. Почему это правильно? Потому что книга жалоб и предложений на выходе – это только сборник жалоб.

Ближе к примеру. Заходим в App Store и скачиваем приложение Palladium Family. Во время установки вас попросят вписать номер телефона и ФИО. После чего будет отправлено СМС с кодом подтверждения и все, вы готовы пользоваться системой бонусов.