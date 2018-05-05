Как работает новая бонусная система в ресторанах

Скидочные карты заведений, которые раньше копились в кошельках, кажется, больше не нужны. Они вызывали ряд проблем для гостей заведений и вот самые очевидные из них.
Во-первых, в большинстве алматинских заведений про скидочную карту спрашивают только тогда, когда посетитель уже просит счет. Зачастую, официанты просто уточняют есть ли она, а если нет, выносят счет, не объясняя, как эту карту можно получить. Это всегда неловко. Во-вторых, не нужно быть экспертом для того, чтобы вспомнить, как посетители просят счет – смотрят на официанта, поднимают руку и, рисуя что-то в воздухе, тихо произносят «можно счет?». Как в этот момент быть, если у тебя скидочная карта? Помахать ей в воздухе, чтобы заметили? И это неловко.
Поэтому заведения пошли по разумному пути – изменили систему лояльности и вместо карт предлагают клиенту пользоваться приложением. Попробуем разобраться, почему это правильно на примере партнера материала – Palladium Family .
Первый очевидный плюс – стало легче коммуницировать с клиентами. Приложения могут отправлять уведомления с любым маркетинговым сообщением. Еще клиенты могут оставлять отзывы. Почему это правильно? Потому что книга жалоб и предложений на выходе – это только сборник жалоб.
Ближе к примеру. Заходим в App Store и скачиваем приложение Palladium Family. Во время установки вас попросят вписать номер телефона и ФИО. После чего будет отправлено СМС с кодом подтверждения и все, вы готовы пользоваться системой бонусов.
Вы пришли в одно из многочисленных заведений Palladium Family, выбрали что-то из меню и пришло время оплаты. Официант приносит вам счет и там вы видите 8 цифр. Все, что необходимо сделать – это внести их в приложение и активировать. После того, как вы оплатили, 10% от потраченной суммы вернется к вам на карту.
Как пользоваться бонусами? Механика достаточно простая. Представим, что вы накопили определенное количество бонусов, но их в данный момент не хватает, чтобы полностью закрыть счет. Сумму можно дробить, в приложении вы выбираете, какую часть от счета вы оплатите бонусами, а какую – деньгами (банковской карточкой или наличными).
Бонусы не сгорают. Например, вы приехали в Алматы на какое-то время и были гостем в заведениях Palladium Family. При этом воспользовались приложением, получили бонусы, но потом вы либо уехали надолго из города, либо – удалили приложение. Его можно будет снова скачать, войти под старыми данными и все ваши накопленные бонусы будут на месте. Попробуйте провернуть тот же фокус с бонусной карточкой, если она утеряна. Наверняка, вас будут искать долго в базе, потому что сменился администратор. С другой стороны, вряд ли приезжие даже будут стараться получить бонусную карточку.
У Palladium Family не одно заведение. Поэтому бонусы можно накопить в одном заведении, а потратить в другом. Например, вы накопили бонусы в кофейне Coffeeroom, ресторане Trattoria или в сети “Тюбетейка”, а потратить решили в пивном пабе Yard House Pub, китайском ресторане «Пекинская утка» или в винотеке «Винный шкаф».
В конце концов, приложений в телефоне может быть множество, а портмоне лучше лишними вещами не забивать.