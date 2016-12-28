Тепло. Еще теплее

Светлана Ромашкина, Vласть, фотографии Жанары Каримовой Графика Асылхана Назыра

Vласть подготовила материал об изменении климата. На примере Алматы вы увидите, как на регион воздействует глобальное потепление. Возможно, что наши внуки будут жить в субтропиках, и для этого им не придется даже эмигрировать. В прошлом — 2015 году глобальное потепление достигло рекорда. Произошло это в основном из-за выбросов парниковых газов в сочетании с последствиями развития явления Эль-Ниньо — колебания температуры в экваториальной части Тихого океана. Глобальная средняя температура в 2015 году была выше на 1 °C значений периода 1850–1900 гг. По данным ежегодного бюллетеня мониторинга состояния и изменения климата Казахстана за 2015 год, составленного Казгидрометом, наша страна, находящаяся в центре Евразийского континента, прогревается более значительными темпами, чем северное полушарие и земной шар. Таблица: Ранги самых теплых лет для земного шара (за период 1850 по 2015 гг.) и Казахстана (за период с 1941 по 2015 гг.) и соответствующие аномалии среднегодовой температуры приземного воздуха, осредненные по территории Казахстана. Аномалии рассчитаны относительно периода 1961-1990 гг.

На планете все экстремально теплые годы приходятся на последние 20 лет. Норма средней годовой температуры воздуха, осредненной по территории Казахстана, составляет 5,5 °C, в 2015 г. температура воздуха достигла 7,1 °C. За 75 последних лет самым холодным в Казахстане был 1969 год, когда средняя по территории аномалия среднегодовой температуры воздуха составила минус 2,52 ºС. Последние 75 лет постепенно повышались среднегодовые и сезонные температуры во всех областях Казахстана. В среднем скорость повышения среднегодовой температуры воздуха в стране составляет 0,28 ºС каждые 10 лет. Активнее всего температура растет весной и осенью – на 0,30 и 0,31 ºС за 10 лет, зимой – на 0,28 ºС/10 лет, летом наблюдается наименьшая скорость повышения температуры – на 0,19 ºС/10 лет. — Наш климат меняется, и потепление происходит во все сезоны года, — говорит Светлана Долгих, начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет». — Больше всего изменение климата происходит весной и осенью – в переходные сезоны. Повышается температура, идет сокращение холодного периода, соответственно, увеличивается вегетационный период. Поскольку мы находимся внутри континента, в средних широтах, да, климат теплеет, но весной увеличиваются риски возврата холодов. Потому что Арктика еще не успевает прогреться и воздушные массы оттуда могут к нам прорваться и получается, что тепло, распускаются почки, а потом раз, и резкое похолодание и мы остаемся без урожая фруктов. Также и осенью – тепло, но прорываются холодные воздушные массы, и наступают ранние осенние заморозки. При изменении климата нарушается привычный ход циркуляции атмосферы из-за того, что теплеет Арктика, — в этом году над Арктикой аномалии температуры летнего сезона составляли больше 10 градусов. Арктика теплеет, из-за этого уменьшается контраст между северными и южными широтами, это ведет к ослаблению основного – западного потока атмосферы. И вот это ослабление как раз приводит к тому, что могут прорываться воздушные массы с северных и также южных широт.

По расчётам метеорологов, если потепление будет продолжаться такими темпами, в будущем — к середине столетия климат в стране станет субтропическим внутриконтинентальным. Несмотря на то, что субтропический климат является самым благоприятным для проживания, для Казахстана в этом мало хорошего: — Пройдет 30 лет и на целый градус будет теплее, это очень серьезно. На основе глобальных моделей климата мы сделали оценку того, как будет меняться климат. Получается, что в летний период в южных регионах количество осадков вероятнее всего будет уменьшаться. То есть летние температуры растут, количество осадков уменьшается. Да, будет субтропический внутриконтинентальный климат – что хорошего? Сейчас к нему относятся южные регионы Узбекистана, Таджикистан, Туркмения, — говорит Светлана Долгих. — Мы — страна с дефицитом водных ресурсов, 50% воды поступают к нам с сопредельных государств, самые большие наши ледники растают к концу века. Реки как минимум могут стать сезонными. В горных регионах есть маленькая тенденция к небольшому увеличению зимних осадков. Есть надежда, что снег будет накапливаться, и его часть будет откладываться в качестве льда. Но пока наши ледники быстрыми темпами теряют и массу, и объем. Вот это повышение температуры в летний период сказывается пагубно. В 2015 году на 8 станциях Казахстана были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха: 1. Кыргызсай ( Алматинская область): на 0,6°С (новый рекорд 39,6 °С); 2. Жусалы (Кызылординская область): на 0,9°С (новый рекорд 46,2 °С); 3. Баянауыл (Павлодарская область), на 0,8°С (новый рекорд 40,1 °С); 4. Ерейментау (Акмолинская область): на 0,2 °С (новый рекорд 39,5 °С); 5. Мартук (Актюбинская область): на 1,1 °С (новый рекорд 43,7 °С); 6. Актау (Мангыстауская область): на 0,8°С (новый рекорд 44,1 °С); 7. Аккудук (Мангыстауская область): на 0,4 °С (новый рекорд 46,8 °С); 8. Бейнеу (Мангыстауская область): на 1 °С (новый рекорд 46,1 °С). Самая высокая температура воздуха в Казахстане была зафиксирована в июле 1983 г., когда на некоторых метеостанциях Южно-Казахстанской области температура воздуха достигла 49-50 °С, и в июле 1995 г., когда на метеостанции Кызылкум температура поднялась до 51 °С. Что касается самых низких температур — в Казахстане они были зафиксированы еще в январе 1893 г. на МС Астана ( 52 °С) и на МС Орловский посёлок в январе 1931 г. ( 54°С).

В прошлом году количество жарких дней увеличивалось с севера на юг от 10 до 70 дней. Температура выше 35 градусов наблюдалась более 60-70 дней в Южно-Казахстанской и Мангыстауской областях. В Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях – 30-60 дней. Практически везде метеорологи заметили тенденцию к уменьшению повторяемости морозных дней, — когда суточная минимальная температура опускается ниже нуля. Каждые 10 лет количество таких дней сокращается на 5-6 дней в отдельных районах Южно-Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областей. На остальной территории уменьшение количества таких дней составляет 1-4 дня каждые 10 лет. В декабре 2014-ноябре 2015 годовое количество осадков на территории Казахстана было в пределах нормы. Экстремальное количество осадков зафиксировано на станциях Булаево, Возвышенка, Петропавловск (Северо-Казахстанская область), Улькен Нарын (Восточно-Казахстанская область), Караганда (Карагандинская область). Экстремально сухо было в районах станций Чингирлау и Джамбейты (Западно-Казахстанская область).

Этой осенью ходило много слухов о том, что грядущая зима будет самой холодной в Алматы. Снегопад, выпавший в конце ноября, казалось, подтвердил эти опасения. Однако синоптики так не считают: — В первые дни ноября – 2-3-4 ноября был побит рекорд по температуре – он был выше рекордных значений, которые наблюдались раньше. А потом произошло резкое похолодание и пошли очень крупные отрицательные аномалии, но не рекордные. Рекорды 1969 года эта зима не побьет. Мы, алматинцы, подзабыли, что такие снежные зимы были. Мы живем в умеренных широтах и здесь нам удивляться нечему. К нам приходят теплые воздушные массы как из южных широт, так и не успевают нагреться воздушные массы, которые поступают из северных регионов, поэтому такие резкие изменения для внутриконтинентального климата обычное явление. То, что становится больше интенсивных дождей – это скорее следствие изменений в циркуляции атмосферы. Особенно это характерно для южных регионов – иногда годовое количество осадков уменьшается, но при этом это количество осадков выпадает в редкие дожди. Изменяется интенсивность осадков. Пока у нас самый холодный год – 1969, самый теплый – 2013. А вот в глобальном масштабе самый теплый был 2014, потом этот рекорд побил 2015 год, и уже посчитали, что этот рекорд будет побит в 2016 году.