Реконструкция Национальной библиотеки: почему ее нужно и нельзя делать

Давид Камински, ArchCode, Светлана Ромашкина, Vласть, фотографии Дидара Кушманова, Жанары Каримовой По словам директора заведения Жаната Сейдуманова, необходимость масштабной реконструкции вызвана тем, что объем книгохранилища исчерпал себя — в 70-х годах, при строительстве библиотеки, ее проектная мощность была рассчитана на 3,5 млн. единиц печатной продукции, сейчас в ней хранится 6,5 млн. Кроме того, Сейдуманов настаивает на том, что библиотеке необходима гостиница, жилой дом, подземный паркинг и многое другое. Vласть и ArchCode решили подробнее изучить проект. История Национальной библиотеки Республики Казахстан берёт своё начало с 1910 года, когда была основана Верненская городская библиотека имени Л. Н. Толстого. Первоначально она располагалась на пересечении нынешних улиц Толе би и Достык. В 1920 году она реорганизована в Семиреченскую областную публичную библиотеку, затем в Алма-Атинскую окружную. Во второй половине 30-ых годов вместе с застройкой административного центра города планировалось возведение нового здания библиотеки, получившей в 1931 статус Государственной библиотеки КазССР и имя А. С. Пушкина . В 1938 году прошел закрытый конкурс на проект постройки нового здания публичной библиотеки, одно из предложений на который подготовил архитектор М. Левинсон. Предполагалось построить строение по нынешнему проспекту Абылай хана между улицами Богенбай и Карасай батыра. Книгохранилище должно было вместить 1,2 миллиона томов, а одновременно услугами библиотеки могли бы пользоваться более тысячи читателей.

Современное здание, находящееся на пересечении пр. Абылай хана и Абая спроектировано в 1967 году архитекторами В. П. Ищенко, К. К. Кальным, В. Н. Кимом, Э. К. Кузнецовым, В. Н. Тюниным, работавшими в институте Казгорстройпроект.

Свободная планировка здания обеспечивает гибкость организации внутреннего пространства. Используя перегородки и стеллажи возможно как разделять, так и объединять читальные залы. Читательские заказы первоначально пересылались в хранилище по пневматической почте. Оттуда литература попадала к читателям по горизонтальным конвейерам и вертикальным подъемникам. Использование особых технологий звукоизоляции позволяет создать необходимую тишину в читальных залах. Централизованная система кондиционирования, поддерживаемая техническим бассейном у западного торца библиотеки, обеспечивала оптимальный микроклимат.

Фотография периода строительства библиотеки Строительство было завершено в 1970 году. Архитектура библиотеки построена на исключительно модернистских приёмах. Композицию составляют несколько простых прямоугольных объёмов. Главный из них, где расположены читальные залы, выделяется длинными, во всю свою длину фасада, витражами с южной и северной стороны. Высокие и узкие оконные проёмы на торцевых стенках разделены массивными рёбрами. Здание пронизывают два внутренних дворика, через которые свет проникает вглубь библиотеки. По бокам от главного объёма вспомогательные корпуса высотой в один этаж, кровля которых в ранних проектах задумывалась эксплуатируемой. Выразительность достигается контрастом стеклянных и глухих бетонных поверхностей с характерной текстурой.

Не удалось реализовать планы архитекторов по созданию в двух внутренних двориках библиотеки благоустроенных зон отдыха с озеленением и декоративными водоемами. Но удалось сделать веранды на торцах здания, скрытые за рядами вертикальных ребер солнцезащиты.

Один из авторов здания, архитектор Владимир Поликарпович Ищенко работал в Алма-Ате в 60-70-ые года прошлого века. Он создал такие знаковые объекты, как терминал Аэропорта (1975 год, сгорел в 1999 году), здание Союза художников (1972 год, снесено несколько лет назад), а также жилого дома южнее гостиницы «Жетысу» (1962) и детской клинической больницы №1 (1965). Его стиль отличается сдержанностью форм и использованием передовых материалов (стали, стекла), свойственных интернациональному модернизму. В последние годы здание подверглось многочисленным мелким перестройкам. Проходы с улицы во внутренние дворы оказались закрыты новыми залами, сама территория библиотеки теперь обнесена забором. Перестала функционировать система охлаждения, использовавшая технический бассейн. В ходе последней реконструкции были заменены оригинальные витражи. Произошла перепланировка читальных залов. На первом этаже появились залы с абсолютно новой тематикой. Все они оказались накрыты современными подвесными потолками. Первоначально просторную столовую заменила скромная закусочная в дальнем углу первого этажа. Зато появилась новая столовая у западного торца здания. Прежде открытые веранды на торцах были застроены.

Весной 2017 года в фойе библиотеки появился стенд с визуализацией будущей реконструкции здания. После этого мы встретились с директором Национальной библиотеки Жанатом Сейдумановым для того, чтобы он прояснил подробности проекта реконструкции. Руководство библиотеки планирует в ходе реконструкции превратить комплекс в социально-культурный, общественный объект. Начало этих функциональных изменений положено трансформацией актового зала в кинозал. По плану реконструкции, подготовленной архитектором Габитом Садырбаевым, по обеим сторонам от существующего здания собираются построить две башни высотой в 7 и 9 этажей.

«Для того, чтобы здесь работали самые лучшие кадры страны, мы должны обеспечить им жилищные условия, поэтому мы здесь предусмотрели строительство семиэтажного служебного дома, который будет позади библиотеки,— рассказал Жанат Сейдуманов. — Со стороны улицы Байсеитовой у нас книгохранилище, мы его продлеваем, делаем на четыре этажа глубже. Над землей будет девятиэтажный корпус. Здесь будут находиться читательские залы, выставочные залы, книги, реставрационная, фонд редких книг. Со стороны улицы Желтоксан построим гостиницу, к нам много приезжает специалистов из регионов, и это просто необходимо. Потом огромная проблема – нет парковок, будет большое подземное пространство на 1,5 тыс. мест. Мы находимся в пределах собственной территории, все СНиПы выполняются, ведь проект делал бывший главный архитектор города».

В результате общая площадь помещений библиотеки возрастет с 30 тысяч квадратных метров до 60 тысяч.

Внутренние дворики, потерявшие функциональность, перекроют кровлей пирамидальной формы. Перед главным входом появится массивный фонтан, украшенный тюркским письменами. Кроме того, у библиотеки разобьют аллею 38-ми народных писателей.



Сейдуманов говорит, что библиотеке очень сильно повезло в том, что эскизный проект подготовлен архитектором Габитом Садырбаевым на безвозмездной основе. Руководство библиотеки не собирается проводить конкурс на проект реконструкции из-за нехватки финансирования: — Этот проект делают самые лучшие архитекторы города, страны, поэтому естественно, реализацией будут заниматься они. Это непростая работа. Даже этот макет стоит сделать денег. Ни один архитектор вам просто так не нарисует. Я благодарен моим близким друзьям – Габиту (Садырбаеву - прим. V), я благодарен его гражданской позиции. Этот же макет сделан в 3D, надо прекрасно понимать, что это деньги, ресурсы. Ведь они думают о своей стране, это патриоты своей страны, — уверен директор библиотеки. Однако не стоит забывать, что нынешнее здание Национальной библиотеки является памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения. Этот статус был дважды подтвержден постановлениями правительства РК, где библиотека сохранялась в списках памятников архитектуры и градостроительства. В первый раз 21 марта 2008 года постановлением №279, во второй раз 10 июня 2015 года постановлением №426. Кроме того, территория, прилегающая к библиотеке, согласно решению Маслихата «Об утверждении границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы» от 10 сентября 2014 года, является охранной зоной. Главный архитектор Алматы Габит Садырбаев: «Для чего беречь, если нет архитектурного стиля?» Главный архитектор Алматы Габит Садырбаев: «Для чего беречь, если нет архитектурного стиля?»

Все эти решения предписывают исполнение закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года № 1488-XII “Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия”. Согласно статье 38 данного закона перемещение и изменение памятников истории и культуры запрещаются. Кроме того, согласно приказу министра культуры и спорта Республики Казахстан г. Астана от 29 декабря 2014 г. “Об утверждении Правил охраны и содержания памятников истории и культуры”, собственники и пользователи памятников в целях обеспечения их сохранности: осуществляют защиту от повреждения и (или) уничтожения, акта вандализма, фальсификации, мистификации, искажения, внесения необоснованных изменений, изъятия из исторического контекста. Но, по словам Сейдуманова, министерство культуры и спорта, и акимат города Алматы не против реконструкции библиотеки. Что касается стоимости проекта, то на общестроительные работы нужно около $50 млн, а вместе с оборудованием – $59 млн:

— Сумма серьезная, мы сейчас занимаемся поиском внутренних и внешних инвесторов. В рамках закона о ГЧП инвестору, вложившему деньги, средства будут гарантированно возвращены государством, рассказал Жанат Сейдуманов. — Если посмотреть на мои командировочные, я последние полгода активно ездил, встречался с людьми, очень влиятельными, мультимиллионерами. Я не хотел бы их афишировать, но есть их согласие, в июне они должны приехать в Казахстан. Этот проект не отсебятина, он согласован с министерством культуры и спорта, и наш министр очень поддержал этот проект, город поддержал этот проект. Мне было сказано, что если в этом году я не найду инвесторов, то этот вопрос в перспективе будет включен в республиканский бюджет. Деньги для бюджета небольшие, а эффект большой. Я попросил, чтобы мне дали время на поиск инвесторов. Для того, чтобы проект реконструкции Национальной библиотеки был более наглядным, мы подготовили GIF-иллюстрации.

Кроме того, мы попросили архитекторов прокомментировать проект реконструкции памятника архитектуры: Алмас Ордабаев, архитектор, историк архитектуры: — Здание Национальной библиотеки — яркий образец, пример модернистской архитектуры, которой у нас в Алма-Ате, после Моисея Гинзбурга, построившего здание первого Дома правительства (ныне Академия искусств им. Жургенова) просто не было. В здании библиотеки сохранены традиции 20-х годов XX века. Это модернистский объект, четко и ярко выраженный по своей стилистике. Но самое главное, что здание и его интерьеры еще не сильно испорчены. С точки зрения новых богатых людей, которые хотят необарокко, это здание кажется слишком простым и скромным, но, тем не менее, это архитектура высокого профессионального уровня. Проект реконструкции — это чудовищное решение по многим критериям. Во-первых, конечно, мы здесь наблюдаем полное неуважение к самому зданию. Во-вторых, нарушается силуэт, цельность не только этого здания, но и городской среды этого района. По многим критериям видно, что это решение абсолютно коммерческого типа, попытка выжать из этой якобы свободной территории каких-то коммерческих площадей: то ли жилых, то ли коммерческих. Поскольку это памятник архитектуры, стоит объявить конкурс на проект реконструкции библиотеки.

Жанна Спунер, архитектор: — Проект не выдерживает критики. Начнем с главного здания, которое является памятником архитектуры. Директор библиотеки Жанат Сейдуманов говорит о том, что внутренние дворы не работают и поэтому хотят сделать их крытыми, а разве не легче сделать так, чтобы эти дворы заработали в сегодняшнем виде? Ведь так они потенциально интересней, чем закрытое пространство. Нужно только продумать концепт, озеленить, создать дизайнерскую уличную мебель, установить легкие теневые раздвижные конструкции. В мире есть множество примеров, когда общественные здания очень эффективно используют такие пространства дворов. Недавно мы сделали подобный проект для внутреннего айвана музея искусств им. Кастеева. В городе есть горький пример того, как чужеродная конструкция испортила замечательное здание — кинотеатр «Арман», прекрасный зеленый двор закрыли стеклянной пирамидой, от этого проект сильно проиграл. В итоге получили не функциональное помещение и испорченную архитектуру. О том, как неправильная реконструкция губит здание, легко убедиться, посмотрев на Дворец Республики. Построить на крыше здания Национальной библиотеки целых две пирамиды, которые будут видны с улицы Абылай хана, значит испортить хорошую архитектуру, это глупо и вредно. Бросается в глаза бессмысленность нового проекта. Башни, которые предлагает построить Габит Садырбаев, подавляют главное здание. Ведь существует целый ансамбль района: тут завязка с театром, с площадью Республики, с пешеходной улицей Байсеитовой. Не говоря о том, что библиотека главная видовая точка для целого проспекта Абылай хана. Сейчас воткнуть здесь невтыкуемое, это испортить весь ансамбль, а совестливый архитектор себе такого никогда не позволит, какие бы деньги ему не предлагали. Только, к сожалению, у нас таких людей мало. Простое решение, к примеру, поработать с пространством внутри и снаружи. Отреставрировать наружный фонтан и площадь вокруг, тем самым привлечь туда потоки людей. Создать место вроде Art Point, которое будет точкой притяжения. На деле же все закрыто ограждением. Почему библиотека забрала городскую территорию? Сейчас акимат делает хорошее дело — борется с заборами. Давайте обратим внимание акима города на то, что библиотека забрала общественное пространство. Прежде там, возле фонтана, гулял весь район. Почему у людей отняли эту возможность?

Когда директор библиотеки говорит о том, что в здании нет места, это вызывает недоумение, чистое лукавство: сколько библиотек было закрыто за последнее время? Зайдите туда днём, вы увидите пустующие залы и охрану на входе. Единственное, что сейчас там работает хорошо, это актовый зал, который на свои деньги отреставрировал Ермек Турсунов, это хоть как-то увеличило посещаемость библиотеки. Нужно понимать, что то, что предлагают — это пагубное проектное решение. Такая высота непозволительна в данном месте. Нынешнее здание библиотеки доминирует на этом пространстве, а испортить доминанту, построив два высотных здания по краям – недопустимо. Раньше у нас все большие здания, которые строились поперек улиц, проходили подробную экспертизу. Архитекторы специально создали вокруг большие рекреации, которые являются воздушными коридорами. Если сейчас построить там высотные здания, они загородят воздушные потоки, которые и так с трудом пробиваются в центр Алматы. Построить девятиэтажное здание для хранилища и гостиницу, это откровенная афера. Посмотрите, сколько площади занимают оцифрованные библиотеки Ватикана или музея Лувра. В конце концов, если нужно, можно уйти под землю, можно построить что-то невысокое со стороны ул. Желтоксан, но ни в коем случае не возводить высотные здания. Государственно-частное партнерство, о котором говорит директор, это договоренность с бизнесом, очередная возможность заработать. Это очевидно. Давайте ответим на главный вопрос, от этого библиотека станет популярным местом? Грамотный руководитель должен изменить и улучшить работу библиотеки, а не строить гостиницы. Надо срочно прекратить эту порочную практику, когда директор библиотеки решает ее архитектурную судьбу. Мы уже потеряли очень много зданий, чтобы позволять это делать дальше. Не может ректор Академии искусств им. Жургенова, наш нынешний министр культуры и спорта делать реконструкцию здания по своему усмотрению и впихивать в здание конструктивизма колонны.То, что мы сейчас получили, это испорченное сооружение, которое могло стать памятником ЮНЕСКО, а стало болью для всего культурного сообщества, примером убогого мышления тех, кто отвечал за памятник архитектуры, кто уничтожил конструктивистское здание, известное во всем мире. Принимать же проекты только потому, что они якобы бесплатные, сомнительное решение, когда речь идёт о таких деньгах. Судьба зданий, которые являются градообразующими, должна решаться на открытом конкурсе.Нельзя разрешать ни директорам, ни министрам, ни чиновникам, ни хозяевам зданий проводить свои проекты, потому что у них нет соответствующих знаний и образования, и вкус у них может быть разным. Нельзя поощрять дурной вкус, даже если он основан на патриотических идеях. Что касается экономики проекта. Зарабатывание денег культурными объектами превратилось в идею фикс. Разве в этом предназначение библиотеки? Потратить $60 миллионов на сомнительный проект — это спустить деньги на ветер. Что можно построить на 60 миллионов? На эти деньги можно построить современную больницу. На 60 миллионов можно построить четыре оснащенные школы или 15 детских садов. На 60 миллионов можно отреставрировать почти весь центр города. На 60 миллионов можно сделать сейсмоусиление множества зданий, в добавок жизненно необходимую для города сейсмическую компьютерную модель, на основе которой нужно делать новый генплан города, а не так как сейчас — рисовать его на исследованиях 20-летней давности.И наконец, на эти 60 млн. хотя бы частично мы можем отреставрировать нашу ТЭЦ.