Секреты Ботанического сада в Алматы: Купидон, Гёте и семена в авторучке

Елизавета Цой, Vласть Фотографии Жанары Каримовой В путеводителе за 1945 год говорится: чтобы добраться до Ботанического сада, нужно доехать до конечной остановки, подняться на 2 км вверх по Весновке. Ботанический сад в Алматы был создан в августе 1932 года, в этом году ему исполнится 85 лет. Теперь конечная остановка - значительно отдалилась, вырос и сам город. Мы добираемся до места на автомобиле, от центрального входа нас отделяет пара десятков метров и пешеходный переход. Наблюдая за обратными отсчетом светофора, мы успеваем в полной мере ощутить характерную послеполуденную июньскую жару. После кондиционированного воздуха в машине, лучи раскаленного солнца плавят кожу. У входа нас встречает Светлана Вячеславовна Набиева, научный сотрудник ботанического сада со стажем работы в 28 лет. У Светланы - русые волосы, цвет глаз зеленым гармонирует с цветом листьев деревьев, под которыми мы стоим. Она ведет нас мимо белой будки, где посетители покупают входные билеты. «Латинское название сосны Pinus - от древнекельтского слова рin – скала, то есть дерево, которое росло в горах на скалах. Родина - Северная Америка. На родине хвоя 30 сантиметров, представляете, у нас 19 всего-навсего. У сосны шишка созревает три года с момента оплодотворения », - подобным образом она комментировала практически каждое растение, что мы встречали на пути. Определений, замысловатых латинских названий было так много, что Светлана Вячеславовна казалась ходячей ботанической энциклопедией.

Мы добрались до японского сада, чьи размеры чуть больше гектара. Растения и деревья в нем располагаются естественно–хаотичным образом. Здесь и в правду в полной мере ощущается миниатюрность и символизм, свойственные классическим японским садам. Традиционные каменные фонари, изогнутый дугой садовый мостик, каркасная беседка с луновидным окошком в решетку, аккуратные деревья и островки кустарников, - созерцание. Так как японский сад находится практически у самого входа в ботанический сад, его природная минималистичность ярко контрастировала с сухим геометризмом современных зданий. Светлана рассказала, что спонсорами сада была японская табачная фирма, которая пригласила американцев озеленителей для посадки растений в японском стиле. Растения, которые они посадили, в большинстве своем погибли, и уже позже местные специалисты исправили ситуацию, посадив то, что может расти в нашем климате. «Мы победили», - с явным чувством гордости человека советской закалки добавила она. В японском саду находятся не только растения, чья родина – Япония: что-то приживается, что-то нет, сотрудники ботсада продолжают озеленительную работу. По словам Светланы Вячеславовны, японский сад вызывает большой интерес у посетителей, в нем делают предложения руки и сердца, справляют дни рождения и проводят свадебные фотосессии, а однажды на его территории даже снимали заключительную сцену фильма, по сценарию - действие сцены происходило в раю на Земле.

Медленным шагом мы пробираемся мимо участка сухих трав, где отрывисто растет шалфей, эхиноцея и другие травы. Сюда водят будущих фармацевтов для экскурсионного ознакомления с лекарственными растениями. Несколько десятков шагов позже в глаза бросились миндальные молодые деревья с красными ленточками. Светлана Вячеславовна отметила: «Это в честь празднования юбилея какая-то компания попросила выделить участок, чтобы каждый из сотрудников посадил по дереву».

Если идти прямо от входа ботанического сада и повернуть налево, то оказываешься на первой тропинке участка Восточной Азии, к которой привела нас экскурсовод. Эта сторона ботанического сада считается сосредоточением самых красивых мест, потому что за ее полив отвечает река Есентай, протекающая поблизости. Мы прошли приблизительно 500 метров, но по ощущениям оказались за городом: шум машин исчез, пьянящий запах цветущих растений, стройные сосны, чьи кроны впивались в серебристые облака... Нежное щебетание птиц погружало в состояние медитации, а летящий тополиный пух напоминал нерасторопных, но изящных бабочек. Светлана Вячеславовна свернула с тропинки, в течение нескольких секунд она усердно искала что-то среди множества растений у стволов деревьев. «Эй, алло, вы где? А, вот ты где! Прости, мое золотое, я возьму один листочек». Вернулась Светлана Вячеславовна, бережно держа в руках небольшой лист. Растение называется Гинкго билоба, Гете посвятил своей любимой женщине одноименное стихотворение, в котором сравнил лист растения с единением двух сердец. Стихотворение он отправил вместе с двумя листочками Гинкго билоба. С тех пор считается, что когда человек стесняется объясниться в любви, он молча дарит листик Гинкго. «Мы же сотрудники это знаем, поэтому периодически приносим друг другу листики Гинкго, оставляем на столе», - с удовольствием говорит наша проводница.

Сквозь кустарники японской Керрии, щедро осыпанными желтыми цветами, мы пробирались дальше. Увидели душистую Черемуху, которой подмыло корневую систему, дерево упало, но крона упорно продолжала расти и подниматься вверх – восхитительная метафора человеческой жизни. Неподалеку лежала береза, к сожалению мертвая. Светлана объяснила причину ее смерти: «Растения в культуре живут меньше, чем в природе. Например, в природе береза живет 150 лет, а в культуре всего 50-60 лет. То есть идет ускоренный процесс старения» - «Ну чего тебе не хватало?», - с горечью обратилась она к березе. Ботаническому саду нужна реконструкция оросительной системы и освещения Ботаническому саду нужна реконструкция оросительной системы и освещения Изначально на территории ботанического сада белок не было, в свое время их выпустили, и они до сих пор здесь живут. Мы прошли чуть дальше и увидели три величественных дерева, чьи стволы слились воедино, эти особенные деревья люди называют «Три сестры». «Их знают все, кто приходит в ботсад, то есть это даже наше место ориентир», - сказала Светлана. Оказалось, что это сосны Веймутовы и проросли они из трех семечек, которые посадили на одной грядке.

– А сколько ей? Сто лет есть? – перебила Светлану женщина, которая прогуливалась по саду. – Сто лет нет, однозначно. Ботаническому саду только в 1932-м году выделили территорию, на старых фотографиях здесь просто поле и горы. Светлана Вячеславовна продолжила говорить об особенных соснах, незнакомка явно была заинтересована и на этот раз дождалась паузы в рассказе экскурсовода. – А здесь дуб есть? – спросила она. –Да, вы сейчас выйдете, и будет дубовая аллея. Недалеко от «Трех сестер» находится заброшенный туалет, который был расписан в рамках выставки современного искусства Artbat Fest в 2016 году, экспозиция была названа «Пряничный домик». Светлана Вячеславовна повела нас к нему и рассказала, что сейчас в нем хранятся инструменты.

Пряничный домик представлял собой ветхое здание небольшого размера, на белых стенах которого нарисованы яркие сладости. Но если подойти к нему поближе, то даже люди без подобных ассоциаций, вполне вероятно, впадут в замешательство. На неровно покрашенных белых стенах, кроме рисунков, мы увидели надписи: «Только мы знаем истину: ты прозреешь», «Оставь своих близких, теперь мы будем твоей семьёй», «Только с нами ты будешь счастлив», «Сражайся с нами против врагов». Оказалось, что домик, по замыслу художницы, его расписавшей, символизирует опасность вступления в секты, которые проявляют чрезмерный интерес и любовь к людям. Следом мы направились в сторону скамейки, находившейся подле деревьев. Здесь земля была окутана девичьим виноградом, тишина. Скамейка, по словам Светланы, оказалась здесь силами экскурсантов, раньше она кочевала из одного места в другое, а тут стоит уже два года.



Мы направились к кленовой аллее. «О, смотрите, здесь тоже две скамейки, но с табличками», - сказала я. На фразу мою без определенного обращения отреагировал молодой парень в спортивной одежде с велосипедом: «Это именные скамейки, кто хочет, может поставить, заказываешь и ставишь». Светлана Вячеславовна рассказала, что именные скамейки заказал дедушка в честь внука, с которым здесь часто гулял. Позже она привела нас к маленьким кустикам сирени и рассказала историю, которая делает это место уникальным. Перед нами были сирени сортов победы. В прошлом году их посадили дети ветеранов. Светлана Вячеславовна добавила: «Они маленькие и тоже зацветут. Чтобы помнили, знали, потому что когда забудется, все повторится. Вот с этой и с той стороны – кто, когда сажали. Нет указателя, кто посадил. А время проходит, и никто не поймет».

Центр экзотики ботанического сада – оранжерея. Направляясь к ней, мы встретили детей с мольбертами, под палящим солнцем сушились законченные работы. Мы поговорили с художником-учителем по имени Бахыт, в ботанический сад он водит учеников, потому что по сравнению с городскими пейзажами, здесь встречаются разнообразные виды деревьев, нужная атмосфера, что для хорошего рисунка - очень важные элементы. Пока мы рассматривали рисунки детей, Светлана Вячеславовна объясняла Бахыту, какие растения его окружают, начав с фразы: «Ну, не могу я молчать».

Оранжерея по своему внешнему виду казалась редким центром сохранения жизни в разгар Армагеддона, благодаря архитектурной футуристичности здания в совокупности с отсутствием жилых домов и людей поблизости. В оранжерее 5 отделов, в каждом из них находятся экзотические растения: финиковые пальмы, бамбуки, фикусы, бананы, кактусы и так далее. Светлана Вячеславовна поведала нам интересную историю, связанную с Бугенвиллией - цветущим растением, оплетающим часть стены оранжереи. В ассортимент растительности оранжереи это растение ввел ученый Савур Турдиев. Он был на конференции заграницей, где ученых возили по разным местностям и показывали растения. Турдиев тайком набрал семена Бугенвиллии, потому что в то время вывозить семена за пределы страны было запрещено, достал стержень из авторучки, засыпал внутрь семена и таким образом Бугенвиллия попала в оранжерею ботанического сада. Фотографии Равката Мухтарова



Наше путешествие по ботаническому саду продолжилось на машине. Мы направились к даче, в которой жил академик Каныш Сатпаев, она находится в самом верху территории ботанического сада. Бывшая дача знаменитого академика являла собой простенький и небольшой домик, сейчас он служит местом–перевалом для рабочих ботанического сада. Рамы и стекла здания не меняли. Дачу окружают дубы, которые, по словам нашего экскурсовода, были посажены Сатпаевым. Светлана Вячеславовна говорит, что еще в начале своего трудового пути она встретила женщину, которая, будучи ребёнком, играла с детьми академика и помнит его и супругу. Раньше работники ботанического сада жили здесь же, по их рассказам, Сатпаев знал всех по именам и всегда интересовался, как поживают их семьи. Когда наш фотограф делал снимки дачи, Светлана Вячеславовна улыбнулась: «Какой-то блоггер выложил фото в интернет и сказал, что это лаборатория ботсада».

Мы находились в малолюдном участке ботсада, говорят, раньше здесь часто гуляли эксгибиционисты, пугающие прохожих. Светлана Вячеславовна имела опыт встречи с эксгибиционистом, но о подробностях говорить постеснялась. Но отметила, что в наши дни ботанический уже не преподносит подобные сюрпризы для посетителей. Возвращаясь обратно, мы доехали до места, где растет Гинкго билоба, оттуда решили идти пешком. Там мы встретили девушку и парня. Светлана Вячеславовна забежала в кусты, молниеносно сорвала два листка Гинкго билоба и остановила пару. «Это Гинкго – единение двух сердец», - рассказала она паре романтическую историю о Гинкго: «Вам на память о походе в ботанический сад, чтоб 10 миллионов лет росло Гинкго, и вы были вместе». Удивление молодых людей переросло в искреннюю улыбку. «А где бы его взять?» – сказал наш фотограф Равкат. Светлана Вячеславовна сорвала листки гинкго для него, водителя и меня. Фотограф попросил еще несколько, мол с кем Купидон не шутит.

Позже Светлана Вячеславовна показала нам 4 новых сорта тюльпанов, которые вывели и подарили Казахстану голландцы. Самые яркие названия сортов: «Президент Назарбаев» и «Республика Казахстан». ««Президент Назарбаев» - это нечто! – сказала Светлана Вячеславовна, а потом очень быстро добавила, – Сорт - нечто». Тюльпаны находятся недалеко от старого центрального входа в ботанический сад. Со Светланой Вячеславовной мы попрощались у входа в отдел редких и исчезающих растений. Нас встретили кураторы отдела: Ирина Геннадьевна Отрадных и Ирина Анатольевна Съедина. На женщинах были накинуты белые халаты, образ научного сотрудника Ирины дополняла дачная шляпа и выглядывающие веточки укропа из кармана. Здесь собраны редкие растения нашего региона, в основном луковичные. Всего в отделе редких и исчезающих видов 280 видов растений.