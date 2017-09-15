Великая алматинская реконструкция

Елизавета Цой, Vласть Фотографии Жанары Каримовой и Рината Бесбаева Масштабная реконструкция в Алматы стартовала в начале лета. Многие крупные проекты, такие, как создание пешеходных улиц или реконструкция площади Астана, завершают осенью. Вероятно, на день города алматинцы уже смогут прогуляться по обновленным пешеходным улицам Жибек жолы и Панфилова. Но в некоторых частях города работы продолжаются. Например, на улице Байсеитовой работа в самом разгаре. Vласть зафиксировала изменения в Алматы в фотографиях "сверху" и "снизу", а также поговорила с экспертами о влиянии реконструкции на самочувствие горожан и городскую среду в целом. Первыми влияние реконструкции "оценили" алматинцы, подверженные аллергии. Таких в городе, по данным специалистов, все больше и именно им перестройка алматинских улиц далась тяжелее всех. Опрошенные врачи-аллергологи подтверждают: масштабные и продолжительные (уже больше трех месяцев) строительные работы могли повлиять на самочувствие алматинцев. Врач-аллерголог высшей категории Дильдаш Кадырова считает, что строительная пыль из-за раскопок земли может повлиять на развитие аллергических заболеваний у горожан. По словам Кадыровой, обострение аллергических заболеваний сильно ощущается в тех районах Алматы, где ведутся работы. Увеличиваются аллергены, а иммунная система не справляется. Ее коллега, врач-аллерголог, Галия Алмабекова думает, что строительная пыль – это усиливающий фактор аллергической реакции. «Эти неблагоприятные условия - строительная пыль и так далее, они не являются причинами, они как триггеры, то есть усиливающие факторы», - говорит Алмабекова. Как отмечает аллерголог-дерматолог-акаролог, кандидат медицинских наук Рахима Жаксылыкова, сама по себе пыль практически безвредна, если она находится в естественных природных условиях. В городской же пыли могут содержаться химические и биологические примеси, которые обостряют заболевание у аллергизированных людей. Медицинские маски могут обезопасить человека от попадания пыли в дыхательные пути, считает Жаксылыкова. «Пыльный воздух ни столько вызывает аллергию, сколько механическое раздражение, повреждение. Сейчас население очень аллергезировано: практически нет здоровых людей в этом аспекте», - уточняет эксперт.

Эколог Василий Лизунов уверен, что проводимые строительные работы отрицательно сказались на экологии города. Лизунов считает, что пыль при строительстве – это естественный процесс, материал разрушается и пылит. «Но если даже этот процесс организовать хорошо, то он не будет так влиять, как сейчас. Почему накладка такая произошла, эти работы должны были быть проведены весной. Тогда бы из-за высокой влажности воздуха пыль быстрее бы садилась и не вызывала аллергии. Сейчас накладка, люди с аллергией дополнительно страдают от строительной пыли. Усилился эффект экологический, точнее антиэкологический», - говорит эколог. К реконструкции города положительно отнеслись архитекторы Адиль Ажиев и Асель Есжанова. По мнению автора проекта Archcode Almaty Адиля Ажиева, столь масштабных проектов в городе не было давно. Ажиев считает, что происходящее позволяет налогоплательщикам видеть, на что уходят их деньги, и это вселяет надежду. Ранее исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов рассказывал Vласти о проектах пешеходных улиц и их предварительной стоимости. Основатель Urban Forum Almaty Асель Есжанова назвала масштабные перемены, которые мы сейчас наблюдаем в Алматы, грандиозными, а их влияние - долгосрочным.

Реконструкция алматинского Арбата - улицы Жибек жолы. Вид сверху и снизу

Как известно, практически все глобальные строительные работы в Алматы территориально ограничиваются старым центром города. Есжанова подчеркивает свою надежду на то, что положительные изменения, которые происходят, в дальнейшем коснутся не только центрального ядра города, но «такая же комфортная среда будет создаваться и возникать усилиями городской власти и за ее переделами, вне центральных районов». «Изначально у меня тоже был скепсис по поводу того, что сделают несколько улиц, вместо того, чтобы навести порядок во всем городе. Но я узнал, что работы, в той или иной степени, проходят и в нецентральных районах города Алматы. Например, в тех же микрорайонах. Понятно, что все сразу не сделаешь. Наверное, акимату, хоть у нас это и невыборная должность (акима города назначает президент - V), нужно произвести какой-то эффект на людей, горожан. Есть у них так называемый термин «быстрой победы», чтобы можно было показать и сказать, вот, мы сделали это и это», - говорит Ажиев. Он также отмечает, что в городе «наконец-то начинают использовать более качественные материалы». Например, на площади Астана или улице Панфилова была использована гранитная плитка, вместо бетонной, которая служит всего один-два сезона.

Реконструкция улицы Панфилова. Вид сверху и снизу

Асель Есжанова отметила, что закрытие арыков - это «практически боль». Через арыки испаряется вода и приходит прохлада горной воды. «Это — фишка и уникальность Алматы. Можно было бы какие-то вещи еще больше продумать, но, опять - таки, сложно сейчас судить, давайте дождемся завершения этих работ», - говорит Есжанова. Эксперт считает, что имидж масштабной реконструкции пострадал из-за недостаточной информированности горожан. «Информированность, постоянный диалог с городским сообществом - это ключевой момент успешности любого проекта, даже если этот проект идет во благо», - говорит архитектор. С Есжановой согласен и Ажиев: «Надо было просто предупредить людей, сделать большую разъяснительную работу, сказать, какие вещи будут закрыты, какие открыты. Сейчас, понятно, существует несколько порталов, которые пытаются донести все это, но, мне кажется, что это можно было сообщать и через другие каналы связи, потому что не все пользуются интернетом». Архитектор дополняет, что также в ходе подобных мероприятий необходима организация более продуманной навигации по городу. Архитекторы отметили, что в ходе масштабных работ не были предусмотрены удобные и безопасные обходные пути. Задача администрации города, уверен Ажиев, - предложение альтернатив при ограничениях: «Например, если ремонтируют станцию метро, тут же пускают дополнительные автобусы. В идеальном городе практически не возникает каких-то дополнительных расходов или сильно не увеличивается время для того, чтобы добраться из одной точки в другую. У нас немного пока не научились это делать».

Улица Мустафина между микрорайонами Орбита-2 и Орбита-4. Вид сверху и снизу.

«Сейчас, меры, которые применяются, кажутся радикальными и неудобными для горожан. Но, может быть, создав эту среду, инфраструктуру, люди поменяют свое отношение, будут больше передвигаться пешком, на велосипедах. Тем не менее, эти архитектурные изменения должны идти в купе с другими серьезными реформами. Сужая дорожную полосу, тем самым говоря алматинцам пересаживаться на общественный транспорт, нужно подумать как работает общественный транспорт, насколько он комфортен. Сможет ли он отвезти от точки А в точку Б за короткое время и в комфортных условиях», - говорит создатель Urban Forum Almaty Асель Есжанова. Если говорить об эстетичном виде города, то сверху все выглядит неплохо, однако пешеходный опыт говорит об ином. Мы также поговорили с архитекторами и урбанистами о разнице города с пешеходного ракурса и вида сверху. Ведь в Алматы эта разница проявляется не только во время строительных работ, мы наблюдаем ее повсеместно. Пристройки, часто незаконные, заборы или плохие дворы – всего этого не видно с высоты птичьего полета из-за густоты деревьев. Но это не спасает новые районы города, где деревья не высаживают, а застройщики предпочитают высотки.

Вид на перекресток улиц Розыбакиева и Тимирязева сверху и снизу

Асель Есжанова считает, что подобное явление – нормальная практика и выражает уверенность в том, что деревья в городе растут не для того, чтобы скрыть все неровности. Деревья, по мнению эксперта, предоставляют тень и прохладу. «Поэтому, я надеюсь, что люди, которые принимают решения: главные архитекторы, городская администрация, которая выполняет функцию по преобразованию города, не судят о его состоянии на уровне случайно пролетающей птицы. Это (большое количество деревьев в городе, которые с ракурса сверху скрывают ненужные архитектурные элементы – V) говорит о том, что город зеленый, но это ни в коем случае не умаляет проблем, которые есть на человеческом масштабе».

Вид на дворы в микрорайоне Тастак сверху и снизу

Разницу между видом города «сверху» и «снизу» Адиль Ажиев объясняет тем, что в 90-ые годы, после распада СССР, контроль всеобщего регламентирования всех пристроек и внешнего облика города со стороны городских властей был ослаблен. Не хватало административных ресурсов для мониторинга, в то время как бизнес требовал свободные площади - появились пристройки на первых этажах жилых домов, которые изначально не были рассчитаны на коммерцию, в отличие от европейских городов, где практически везде подразумевалась коммерческая функция. «Поэтому мы имеем то, что имеем. Это все выросло, как грибы, постепенно, и с этим сейчас надо просто иметь дело. Но, опять же, это будет какой-то тоталитарный слом, и кто-то скажет: «Все! Убирайте, это вне закона» - будет большое социальное напряжение», - предполагает архитектор. Ажиев говорит, что уже сейчас на этом фоне в городе ведут соответствующие работы: «Например, на Кабанбай батыра убирают какие-то нелепые козырьки и пристройки. Потихоньку, на некоторых улицах это приводится в должный вид». В Алматы, по мнению Ажиева, фасады зданий выглядят подобно лоскутным одеялам, так как оформление внешнего вида пристроек регламентируется лишь желанием их обладателей, не существует общей концепции. Однако, единая концепция и не нужна, говорит архитектор. Ажиев приводит в пример проводимую на данный момент работу по унификации остановочных комплексов, в ходе которой не учитываются разные условия, форматы света. «Это тоже неправильно. Очень сложно говорить о дизайн-коде для такого большого города, для такого разного города, мне кажется, здесь не может быть одного решения», - заключает эксперт.