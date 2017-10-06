Трансформация. От трамвайных путей до велодорожек

Жанара Каримова, Vласть 

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В октябре 2015 года в Алматы закрыли трамвайное депо. Больше года о трамваях, курсирующих по городу, напоминали лишь рельсы. Весной этого года акимат города поддержал идею сделать на месте трамвайных путей велодорожку от микрорайона Орбита до Атакента. Vласть запечатлела начало дорожно-ремонтных работ в начале июня и их результат в конце сентября. 

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«Смерть» трамвайного депо пришлась на руку автомобилистам, которые припарковывали свои машины «еще на теплых» рельсах. Велодорожки разрабатывал проект «Устойчивый транспорт города Алматы». 

Протяженность велодорожки и пешеходной зоны — 5 км — от ул. Торайгырова (Саина)—Каблукова—Утепова—Жарокова (Атакент). На Торайгырова-Саина, там, где был разворот трамваев, собирались сделать скейт парк или площадку. 

По словам Ерзакович, задача проекта — увеличить долю устойчивых видов транспорта. 

Вид на улицу Торайгырова  до начала ремонтных работ и после. Как рассказала Елены Ерзакович, осенью городские власти планируют заняться  благоустройством новых велодорожек: сделать дополнительное освещение и озеленение. 

Переход велодорожки из улицы Торайгырова на Каблука осуществили также на месте трамвайных рельс между частным сектором и АЗС. 

Проект велодорожек пошел на пользу и автолюбителям, которые раньше с опаской проезжали дырявую дорогу с рельсами.  

Хотя пострадали, конечно, те водители, кто любил объезжать пробки по трамвайным путям или оставлять там свои машины.  

Из улиц, подвергшихся изменениям, пока больше всего изменилась Утепова. Там, где раньше ездили машины, теперь ходят пешеходы и катаются велосипедисты. 

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Также везде появились станции Almaty Bike. Всего по городу расположено около 200 велостанций. Пилотный проект Almaty Bike был запущен в конце октября 2014, в сентябре 2016 года состоялся запуск новых 50 станций автоматизирированной системы велопроката. Тогда редакция Vласти попыталась узнать, сможет ли Almatybike стать реальной альтернативой общественному и личному транспорту горожан. Правда, с тех пор изменились условия аренды. 

В августе стало известно, что в Алматы в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы. На них появились спецполосы для велосипедистов. 

Так выглядит улица Шевченко. 