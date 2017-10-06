Трансформация. От трамвайных путей до велодорожек

Жанара Каримова, Vласть Фото автора В октябре 2015 года в Алматы закрыли трамвайное депо. Больше года о трамваях, курсирующих по городу, напоминали лишь рельсы. Весной этого года акимат города поддержал идею сделать на месте трамвайных путей велодорожку от микрорайона Орбита до Атакента. Vласть запечатлела начало дорожно-ремонтных работ в начале июня и их результат в конце сентября.

Велодорожка от «Орбиты» до Атакента: как это будет Велодорожка от «Орбиты» до Атакента: как это будет Протяженность велодорожки и пешеходной зоны — 5 км — от ул. Торайгырова (Саина)—Каблукова—Утепова—Жарокова (Атакент). На Торайгырова-Саина, там, где был разворот трамваев, собирались сделать скейт парк или площадку.

По словам Ерзакович, задача проекта — увеличить долю устойчивых видов транспорта.

Вид на улицу Торайгырова до начала ремонтных работ и после. Как рассказала Елены Ерзакович, осенью городские власти планируют заняться благоустройством новых велодорожек: сделать дополнительное освещение и озеленение.

Переход велодорожки из улицы Торайгырова на Каблука осуществили также на месте трамвайных рельс между частным сектором и АЗС.

Проект велодорожек пошел на пользу и автолюбителям, которые раньше с опаской проезжали дырявую дорогу с рельсами.

Хотя пострадали, конечно, те водители, кто любил объезжать пробки по трамвайным путям или оставлять там свои машины.

Из улиц, подвергшихся изменениям, пока больше всего изменилась Утепова. Там, где раньше ездили машины, теперь ходят пешеходы и катаются велосипедисты.

В августе стало известно, что в Алматы в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы. На них появились спецполосы для велосипедистов.