Гостиница «Алма-Ата». Главное модернистское здание 60-х

Давид Камински, Адильжан Псяев, ArchCode Almaty Фото: Жанара Каримова, Дидар Кушманов Завершается реновация гостиницы «Алматы», и совместно с ArchCode Almaty мы рассказываем историю этого здания и показываем, почему современная реконструкция только отдаляет нас от оригинала. Гостинице «Алма-Ата» предшествовал «Дом Делегатов», построенный в 1933 году, бывший на тот момент главной гостиницей города, и снесенный в начале 80-ых годов, чтобы освободить место для здания центральной АТС (ул. Панфилова-ниже Кабанбай батыра).

На месте нынешней гостиницы «Алматы» находилось построенное ещё в верненский период деревянное одноэтажное здание, в котором уже в советское время расположилась школа №10. Она уступила место куда более крупному сооружению, ставшему одним из главных достижений казахстанской архитектуры 60-ых и достопримечательностью города.

Проектированием здания занимались специалисты Казгорстройпроекта, главным среди авторов выступал Николай Иванович Рипинский, вместе с ним работали архитекторы Картаси и Косов.

Строительство гостиницы началось в 1965 году. Для оптимизации затрат на строительство в конструкции каркаса использовали сборные железобетонные элементы, размещенные на монолитном «столе» первых двух этажей. Примечательно использование крестообразных ригелей, центр которых крепился к вершине колонн, а соединение с другими ригелями устраивалось в середине пролёта.

Здание гостиницы было настоящим небоскрёбом для своего времени, хотя в нём всего 8 этажей, а общая высота составляла чуть больше 30-ти метров. Используя строгий язык модернистской архитектуры, авторы смогли создать эффектную композицию. В ее основе — изогнутый в середине восьмиэтажный корпус, раскрывающий пространство перед театральной площадью. Эту форму словно потоки воздуха обтекают непрозрачные полосы ограждений балконов, имеющие лёгкий голубой оттенок. Развитие динамики поддерживают вынесенные относительно края первых двух этажей на 3 метра торцы корпуса, где сплошное остекление южного и северного фасада вступает в контраст с глухой поверхностью торцевой стенки.

Непрозрачность балконных ограждений обеспечивала оригинальный визуальный эффект: ограждение словно бы отсекало город из поля зрения гостя, оставляя его один на один с панорамой пиков Заилийского Алатау, создавая иллюзию, словно тот находился не в самом центре столицы, а на борту теплохода у горного берега. В отделке балконов использовался новый для того времени материал — стемалит. Это стекло, в которое под действием высокой температуры «вжигается» краска. Полученный оттенок сохраняется в стекле навсегда, а само оно в результате термической обработки получает дополнительную прочность. Кроме того, с южной стороны балконы играли роль своеобразной солнцезащиты, закрывая гостиничные номера от палящего летнего солнца. В комнатах были установлены окна во всю ширину и высоту внешней стены, а центральный сегмент окна поворачивался вокруг своей оси, служа одновременно и фрамугой и дверью на балкон.

Интерьеры гостиницы обладали интересным колористическим решением. Так, например, в вестибюлях на этажах были жёлтые шёлковые шторы, стены кабинетов люксовых номеров были окрашены в коричневый цвет, гостиные — в лимонный, спальни — в зелёный. Но в таком модернистском сооружении, конечно же, господствовал белый цвет.

В гостинице на момент открытия имелось 264 номера, из них 10 полулюксов и 24 люксовых номера, способных одновременно принять 480 гостей. В северной части здания располагался ресторанный корпус. Первый этаж занял ставший впоследствии очень популярным ресторан «Иссык», рассчитанный по проекту на 250 мест. В нем был зал торжеств, главной деталью которого выступало волнообразное панно «Морское дно», отделанное золотой смальтой.



В подвале ресторана находился небольшой винный погреб, со стенами, отделанными натуральным камнем, где посетители ресторана могли насладиться винами. В центре «Иссыка» был небольшой дворик с фонтаном, наполняющим пространство прохладой. Кухни ресторана занимали северную часть корпуса. Естественный свет в них обеспечивала сплошная стена из голубых непрозрачных стеклоблоков, сокращая потребление энергии на освещение. Северный край корпуса слегка нависал над землёй за счёт перепада рельефа. С западной стороны ресторан огромным витражом выходил на зелёную улицу имени Куляш Байсеитовой.

С внешней стороны, около витража располагалась винтовая лестница простой, но эффектной конструкции. Она представляла собой множество прямоугольных бетонных блоков, нанизанных на опору и повернутых относительно центральной оси, заметно сдвинутой от края блоков, что придавало лестнице динамичный образ. Она вела на своеобразную палубу, где находилось кафе-мороженое.



Фото Алмаса Ордабаева

Палуба словно проходила сквозь здание и выходила с южной стороны гостиницы в виде крупного козырька над главным входом. Поверхность этого козырька также использовалась, например, в кинофильме «Ангел в тюбетейке» здесь, в кафе «Весна» проходит танцевальный вечер. Чтобы попасть сюда, необязательно было проходить через гостиницу, около входа находится лестница, ведущая прямо на уровень второго этажа. На первом этаже на улицу Калинина (Кабанбай батыра) выходил протяженный сплошной витраж магазина «Сувенир», чья стилизованная вывеска вносила каплю регионализма в облик здания. Но полностью связывало интернациональный облик гостиницы и местную культуру внушительное панно художников-монументалистов Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского, изображающее сцену из традиционного казахского эпоса «Енлик и Кебек».

В фильме «Ангел в тюбетейке», выпущенном в 1968-ом году, был наглядно запечатлён облик гостиницы сразу после завершения её строительства.

Перед гостиницей расположился фонтан с двумя небольшими островками. Но помимо исключительно декоративной функции он имел и важную техническую цель — система охлаждения забирала воду из этого фонтана через небольшие решётки в берегах островков. Первые перемены в облике гостиницы произошли ещё в советскую эпоху. В начале 70-ых годов низкое качество первоначального монтажа вынудило заменить крепления, а также остекление балконов на новые, более яркие голубые панели худшего качества, что отрицательно повлияло на облик здания. Масштабные изменения в облике гостиницы начались в девяностые и нулевые годы. Тогда стекло на ограждениях балконов заменили на алюкобонд глубокого синего цвета, напоминающего изоленту. Вместе с тем было заменено остекление первых двух этажей. Алюминиевые витражи заменили пластиковые, сделанные в стиле прованского домика. Напоминаем, что это было сделано на фасаде модернистского сооружения. Этими же окнами закрыли от внешней среды пространство под козырьком входной группы, заблокировав доступ к лестнице, ведущей на южную палубу. Сам козырёк был расширен на запад, при этом поддерживают новую часть не внушительные Т-образные опоры как в оригинальном фрагменте, а одинокая квадратная колонна. Под новой частью козырька появилось дополнительное мозаичное панно.



Винтовая лестница со стороны ул. Байсеитовой была полностью демонтирована, а площадка, на которую она выходила, срыта для создания парковки. Витраж, выходивший на эту сторону, был заложен, а с внешней стороны поверх него создано цветное панно. Для обеспечения связи с северной палубой у корпуса гостиницы была сооружена внушительная лестница, закрывшая витражи первого этажа. Внутренний дворик пришёл в запустение, фонтан оказался уничтожен, а на его месте появились разные технические устройства и трубы. В 2007 году на месте отеля собирались строить гостиничный комплекс, спроектированный архитектором Тохтаром Ералиевым, известным по реконструкции Дворца Республики и строительству «Нурлы тау» и «Алматы тауэрс».

Его проект не имел ничего общего с работой Рипинского, строгость модернизма уступала место псевдо-восточным мотивам. Главным мотивом композиции был бы мотив полукруглой арки, которыми Ералиев покрыл весь фасад. В середине здания зиял бы внушительный проём, накрытый сверху своеобразным «мостом». Но случившийся вскоре финансовый кризис 2008-го года вынудил руководство гостиницы отказаться от этих планов и сохранить здание. Но стремление к изменению облика сохранилось, и в 2014 году был опубликован план реконструкции здания гостиницы, воплощение которого идёт в настоящее время. Проект был подготовлен британским архитектурным бюро Chapman Taylor, чьё московское отделение уже работало в Алматы над проектом ТРЦ MEGA-2. Основой концепции проекта обозначено «возвращение исторического облика» здания гостиницы. В середине лета 2017 года началась реконструкция согласно этому проекту. В ходе работ были полностью демонтированы прежние ограждения балконов, заменены окна в номерах и витражи на первых этажах, разобрано расширение козырька входной группы, открыта лестница, ведущая на палубу на этом козырьке. Но в остальном же облик гостиницы сохранил отклонения от оригинала, заложенные в прошлом и даже усилил разрыв с первоначальным замыслом. Наиболее заметные перемены произошли с балконами. Если прежде они были закрыты сплошной непрозрачной полосой стекла, а затем пластика, то теперь перекрытия этажей, формирующие балкон, выделены белым алюминием, а ограждения, став прозрачными, практически незаметны и теряются. На смену лентам, потокам воздуха, пришла мелкая полоска обычных балконов. Кроме того, сами ограждения стали выше, заметно изменив пропорции балконов и сделав их более тяжёлыми. Торцы здания и вынесенная на северный фасад лестничная клетка, до последнего сохранявшие оригинальную отделку штукатуркой оказались закрыты за алюминиевыми панелями, которые также повлияли на пропорции торцевых стенок, утяжелив их.