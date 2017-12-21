Настя Гончарова, «МыАлматы»: Гражданский активизм – это не про массовиков-затейников

В Алматы с этого года реализуется трехлетняя программа развития городских инициатив «МыАлматы» – проект, направленный на поддержку гражданского активизма и развития отношений между администрацией города, общественными организациями и бизнесом. Vласть поговорила с городской активисткой и фасилитатором проекта «МыАлматы» Настей Гончаровой о том, с чего начинается активная гражданская позиция и изменения в городе.

В проекте «МыАлматы» Настя обеспечивает коммуникацию внутри группы городских активистов – участников проекта. Несколько последних лет имя Насти Гончаровой ассоциируется с просветительскими лекциями, осознанностью и экспериментом над собой – современной городской жительницей. Мы встретились с ней в одном из уютных уголков в центре – магазине Synesthesia, формирующем новую для Алматы эстетику. За чашкой кофе Настя признается, что путешествуя этим летом, заметила, что с радостью рассказывала своим друзьям об Алматы и об атмосфере в городе. Причиной этому – изменения, происходящие в мегаполисе. Один из трендов, который она наблюдает – уход от необдуманного потребления и потребность в идентификации себя через группы и пространство вокруг: — Мне кажется, очень важная тенденция, которая сейчас есть и которую невозможно просто игнорировать, связана с тем, что люди избавляются от старого менталитета потребителей, позиции «создайте нам, дайте нам». К счастью, это всё уходит, приходит новая философия идентифицирования себя, осознание того, мы члены этого города, сообщества, двора, коллектива; мы тоже хотим что-то сделать для себя, для своего сообщества, для своего района, города. Это патриотизм без лозунгов, через маленькие хорошие поступки. Мне очень понравилось, как одна из участниц нашего семинара рассказала, что она видит Алматы как ресурс, который всем всего чуть-чуть дает: возможности, расти, найти хорошую работу, заводить знакомства, строить семьи. Этот ресурс всё время исчерпывается, ему нужно тоже что-то возвращать. Я полностью с этим согласна: город — это ресурс, который также требует нашего неравнодушия, как минимум, здоровой критики – не критиканства, – рассказывает она. Городской активизм выходит на качественно новый уровень, он перерос лестничные площадки и палисадники, он усложняется, структурируется и приобретает новые формы сотрудничества. Проект «МыАлматы», в рамках которого проводятся форумы и мастер-классы для активистов и социальных предпринимателей, – один из инструментов, призванных вывести активизм на новый уровень: — Основная наша функция, как я ее вижу, при работе с активистами, прежде всего, давать людям понимание более широкого контекста. Когда ты ходишь и думаешь только о брусчатке около своего подъезда — это неплохо, но для более интересных, мультидисциплинарных проектов, которые могут масштабироваться и иметь потенциал, важно видеть картину шире и понимать контекст. Такой взгляд на вещи позволит эффективно использовать человеческие и финансовые ресурсы, а значит, и приносить городу больше пользы: — Вся фишка гражданской активности не в том, чтобы каждый из нас реализовывал свои амбициозные идеи, а в том, чтобы люди объединялись. Город — это огромная система. Взять отдельно людей: у каждого свои ценности, философия, мотивация. В системе города много всего перемешано, в нее вовлечено много людей, в ней много слоев, планов. Без понимания города как системы, очень сложно адекватно реализовать проекты. Людей, которые понимают глобальный контекст еще меньше, а ведь это очень важно — в каком направлении будут развиваться умные города, учитывая развитие искусственного интеллекта, концепции умного города. Сложно придумать сегодня проект на 5 лет и при этом не понимать куда сейчас двигаются города, ведь у большинства городов одни и те же проблемы, связанные с логистикой и перенаселенностью. Понимание контекста помогает тверже стоять на ногах, понимать, где мы находимся, – убеждена Настя. «Мы Алматы» выступает своеобразной площадкой, объединяющей людей из разных сфер для совместного обучения и работы. Участники программы проводят исследования, думают над решением проблем: — Сейчас время мультидисциплинарных проектов, – поясняет Настя. – В любой индустрии мы видим, что смешанные команды, смешанная экспертиза и смешанный бизнес — это всё один большой устойчивый тренд. Узкая направленность обучения профессии очень сильно себя изжила. Сейчас гораздо важнее постоянно учиться и расширять кругозор, нежели получить диплом и всю жизнь за него держаться. Это большой и полезный тренд. Один из наших спикеров из Далласа говорил, что схема, по которой есть один эксперт, а все остальные слушают и повторяют за ним, уже не очень работает. Сейчас все эксперты: если люди заинтересовались и пришли, готовы что-то делать, то это хорошо. Каждый сможет внести свой вклад в общее дело. В этом и есть идея командной работы.

Городской активизм масштабируется: горожане берут на себя ответственность за пространство вокруг себя, приводя его в порядок. Очень часто люди хотят, но искренне не знают с чего начать, куда идти и кому писать. Сделать первый шаг – это взять ответственность на себя: — Самое главное — это чувство принадлежности к этому месту, времени и принятие ответственности на себя, хотя бы в микровещах. Я думаю, что это самый крутой старт. Мне кажется, всё начинается с мировоззрения: нужно искренне отказаться от идеи, что кто-то кому-то что-то должен. Безусловно, есть устоявшиеся соглашения, есть городские процессы. Понятно, что мы не должны сбрасываться с соседями, чтобы заасфальтировать участок улицы. Но как только мы избавляемся от мысли, что нам кто-то что-то должен в мелочах, то сразу появляется чувство ответственности. Я же могу это сделать самостоятельно или с кем-то – это уже хорошо. Активность связана ещё и с правом спрашивать с других, с той же самой администрации. Это тоже большая часть гражданской активности — знать свои права и спрашивать с ответственных. Второе — неравнодушие к тому, что происходит. Одной из главных позиций активизма Настя считает «не молчать»: — Я, наверное, не могу себя назвать публичном активистом, который гнет свою линию. Последние несколько лет я экспериментирую с разными видами деятельности, разными видами активизма. Самым простым и самым важным был для меня пункт, когда я приняла решение не молчать, когда человек при мне плюется, или ругается, или мусорит, или криво припарковался и так далее. Я всегда очень злилась, конечно же, наверное, как и большинство из нас. Это внутреннее сопротивление, я поняла, что его нужно выносить наружу. В городе между людьми есть определённые соглашения, и если кто-то их постоянно нарушает, потому что он не уважает всех остальных, то минимум, который я могу делать – это просто сказать. Я понимаю, что на кого-то это не действует, но я поняла, что это действует на меня. Это обратная связь, она дает надежду, что кто-то когда-то что-то запомнит. Молчание, когда мы всё это проглатываем, работает так, словно мы это всё признаем, одобряем. Я поняла, что это не совсем верно. Сейчас она продолжает экспериментировать над своим бытом: сортирует мусор у себя дома, мониторит неорганические отходы, чтобы выработать новые привычки и в дальнейшем сократить количество пластикового мусора. — Невозможно сидеть на кухне и рассуждать о том, как это должно работать. Нужно выходить и делать, пробовать и ошибаться, корректировать. В процессе активист с кем-то разошёлся, с кем-то подружился, у него появились новые единомышленники. Это всё — опыт, который мы приобретаем. Я думаю, что гражданский активизм – это не про массовиков-затейников, как это было в советское время в колхозах. У него совершенно другая функция. Во-первых, развитие критического мышления, но не для того, чтобы всех ругать и обвинять, а для того, чтобы действовать; чтобы со временем это превратилось в устойчивую активность или бизнес. Никто не говорит что это легко — внедрять проекты или заниматься новым видом деятельности, но, по крайней мере, есть возможности. Эти возможности появились не потому что кто-то кому-то дал разрешение, а потому что ты дорос до этого изнутри: мы можем сделать что-то вместе, что-то маленькое, но это гораздо лучше, чем просто молчать. Изменение и развитие городской среды невозможно без консолидации сообществ и администрации города, поэтому проект «МыАлматы» осуществляется совместно с акиматом Алматы: — Активизм не существует сам по себе, вне контекста управления городом. Здесь администрация города является одним из соорганизаторов этого проекта. Очень важно, чтобы все уровни рано или поздно начали друг друга видеть, слышать и как-то синхронизироваться. Тогда мы получим потрясающий эффект синергии. Сейчас мы не можем этим похвастаться. Нам этому ещё предстоит научиться. Количество активностей везде небольшое, не только в Алматы, но и в городах Великобритании. Знаете, этого достаточно для того, чтобы происходили какие-то изменения. Не нужно ждать, что 2 миллиона человек в Алматы завтра вдруг проснутся активистами, побегут учиться, писать бизнес-планы, ходить на все форумы и высказывать рационализаторские предложения. Это была бы утопичная картина. Нужно трезво на всё смотреть. Если количество таких людей дорастет до тысячи, то можно считать, город набрал критическую массу. Я думаю, что уже критическая масса есть. Еще чуть-чуть и это отшлифуется, появятся дополнительные силы и будет очень классно. Даже то, как себя ведет сейчас администрация, уже является показателем того, что невозможно игнорировать активных горожан. Это заметно уже сейчас На самом деле хочется меньше наивности детской, в духе: «А давайте вот это покрасим и этим спасем мир». Хочется, чтобы от слов переходили к делу, и при этом понимали реальные проблемы людей. В нашем проекте мы говорим об улучшении качества жизни алматинцев в социальной сфере, в сферах культуры, инфраструктуры и логистики. Как и в любой области, нужно вникать в тему, интересоваться, потому что огромное количество изобретений уже внедрено, их можно адаптировать, не изобретая заново. Сверхзадача всего проекта в том, чтобы активизм перешел от слов к делу, в устойчивые дела, которые превращаются в социальный бизнес без сверхприбыли, чтобы люди понимали, что важно максимизировать благо, а не выгоду. Это другой уровень развития и подготовки людей, которые входят в эти проекты, – заключает она.