Шпили Алматы

Давид Камински, фотографии Дидара Кушаманова «Шпиль — остроконечный конусообразный стержень, которым заканчивается верхушка здания, башни» Определение из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова Как архитектурный элемент шпиль получил наибольшее распространение начиная с XVI века, на волне развития готической храмовой архитектуры. В своём первоначальном замысле шпили воплощали устремленность к богу, приближали собор к небесам. Ими венчаются колокольни, делая соборы высочайшими зданиями Европы на сотни лет вперёд.

В дальнейшем этот элемент перешел в гражданскую архитектуру и стал украшением общественных сооружений, в особенности зданий муниципалитетов, ратуш и мэрий. Здесь его основное значение уходит от духовной трактовки к прямой демонстрации богатства и могущества города, выраженной в способности соорудить функционально бесполезный, но дорогой архитектурный элемент.

Среди советских архитекторов этот элемент получил распространение в послевоенные годы. В эту эпоху шпиль демонстрирует мощь и богатство страны. Шпилями украшают здания вокзалов, административные и даже некоторые жилые здания, они венчают «сталинские высотки» в Москве, делая их самыми высокими строениями в стране. Постепенно этот элемент становится в некотором смысле «модным» и появляется на зданиях по всему СССР. В Алма-Ате наиболее известные здания неоклассического периода, увенчанные шпилями — бывший Казпотребсоюз на пересечении улиц Толе би и Панфилова, Дом работников Турксиба на углу проспекта Назарбаева (Фурманова) и улицы Кабанбай батыра.

Здание Казпотребсоюза, организации, заведовавшей потребительской кооперацией, а также оптовой и розничной торговлей в республике, построено в 1953 году архитекторами Б. Стесиным, Г. Бобовичем на пересечении улиц Толе би и Панфилова. Здесь шпиль является вертикальным акцентом в ансамбле бывшей площади, композиционно удерживая один из ее углов.

Жилой дом работников Турксиба, завершенный годом ранее, композиционно похож на здание Казпотребсоюза. Его автор М. Ильенко какое-то время проработал в мастерской академика Щусева, построившего Мавзолей в Москве и здание академии наук КазССР. Здесь также шпиль выступает в роли акцента, но теперь уже на пересечении улиц, в особенности он «работает» на улицу Кабанбай батыра — тогда одну из важных городских осей, вдоль которой располагались крупные общественные здания.

Шпиль встречает авиапассажиров, прибывающих в алматинский аэропорт. Здание первого терминала построено в 1947 году архитекторами Г. Елкиным и Б. Заварзиным.

Небольшими шпилями увенчана входная группа в Центральный парк культуры и отдыха, построенная в 1953 году по проекту архитектора Адамбека Капанова.

Но также по разным причинам, авторскому замыслу или ограниченному бюджету, не все башенки, классическое основание шпиля, имеют такое монументальное завершение. Они всё также работают как вертикальный акцент в композиции здания и его окружения, но с меньшим размахом. Например, главное здание бывшего завода имени Кирова:

Но некоторые из этих башенок, помимо композиционного акцента, предположительно являются действительно функциональной деталью, в прошлом они могли служить в качестве наблюдательных постов пожарной службы, позволяя максимально быстро обнаруживать возгорания. Такие башенки, например, венчают дом на пересечении Абылай хана и Шевченко, другой такой дом находится на здании за Национальной библиотекой. Ещё одну башенку можно увидеть в отдалении от старого центра города — на перекрёстке улиц Тимирязева и Маркова.



Крупная башня, напоминающая колокольню, венчает угловую часть дома на пересечении улиц Гоголя и Досмухамедова.

Небольшая башенка находится и в районе Вокзала Алматы-1, на пересечении улиц Шолохова и Белградской.

Но главная среди них башня пожарного депо, построенного в 1957 году на углу проспекта Суюнбая и улицы Богдана Хмельницкого. Архитектуру этого здания характеризует начало периода перехода от нео-классического стиля к более строгому советскому модернизму.

С окончанием классического периода в советской архитектуре этот элемент практически выходит из обихода архитекторов. Единственным близким по форме, но не сути, его воплощением в этот период является антенна алматинской телебашни. Достигая высоты в 374 метра, она остаётся самым высоким сооружением в городе.

Башенки как элемент также практически теряются, но два здания на улице Айтеке би между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова обращаются к этому мотиву, формируя единый силуэтный ансамбль. Первое здание — Горсовет, построенный в 60-е годы по проекту известного архитектора Владимира Кацева. Первоначально это было небольшое административное здание, имевшее довольно скромный вид, но в 78-ом году его реконструировали — здание получило колоннаду вдоль всего главного фасада, а его угловую часть увенчала башенка с куполом.

Его сосед, бывшее здание Горкома, также обращается к этому элементу, но стилизует его в модернистской эстетике. Оно построено в 1986 году архитектором Калдыбаем Монтахаевым и Яковом Эзау.

С развалом СССР исчезают любые стилистические запреты и указания, и облик зданий диктуется волей заказчика и художественным видением архитектора. Смешение стилей, бурное распространение постмодернизма сталкивают классические и современные элементы. А шпиль становится воплощением богатства теперь только одного человека — застройщика. Шпили самых разных форм, размеров и материалов появляются на офисных зданиях и жилых комплексах. Одни стараются сохранить классическую форму, другие стремятся к футуризму. Иногда крыша здания покрывается целой «рощей» из шпилей, как например, на ЖК «Столичный центр». На иных зданиях они оказываются довольно миниатюрными и иногда едва заметны с земли, скрываясь за карнизом.

Иногда шпили появляются на старых зданиях в процессе приспособления их облика под новые эстетические вкусы и запросы. Например, в начале нулевых шпилем оказался увенчан корпус КИМЭП (бывшая Партийная школа) на пересечении проспектов Достык и Абая. Само здание построено в 1954 году про проекту архитектора Ким До Сена. Вместе со шпилем корпус получил и новую входную группу с выдающимся портиком на четырех тонких колоннах, поддерживающих фронтон нетипичной формы.

Постмодернистская свобода формообразования взаимодействовала и с долгостроями, оставшимися после развала СССР. Так жилой дом в микрорайоне Самал по проспекту Назарбаева должен был быть копией дома расположенного на сто метров севернее. Но в процессе возобновленного строительства в 2008 году на его угловой части появился шпиль, несколько приплюснутый в сравнении с классическими примерами.

Бум использования этого элемента пришёлся на 2005-2007 годы. Тогда планировалось множество крупномасштабных проектов, например, комплекс Bayterek Residence на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Тимирязева, или офисные башни в комплексе Apple Town на перекрестке улиц Саина и Торайгырова. Финансовый кризис 2008 года остановил реализацию проектов. На Сейфуллина-Тимирязева успели построить только одну башню, а парные небоскребы на Саина так и остались на бумаге.