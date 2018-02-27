Обыкновенная жадность

Аким Алматы предлагает убрать из списков памятников бывшую гостиницу «Иссык», находящуюся по адресу: Богенбай батыра, 140 и старый терминала аэропорта, ул. Майлина, 1а. На практике это означает гибель этих двух зданий. Архитекторы объясняют, почему этого нельзя делать.

Светлана Ромашкина, фотографии Дидара Кушаманова Проект постановления акима Алматы Бауыржана Байбека опубликован на Egov и там же вынесен на обсуждение до 7 марта. На сайте управления культуры и архивов указано, что здание построено в 1947 году по проекту В. Крошина. Однако на фасаде сооружения есть табличка, на которой указано, что в годы войны — с 1941 по 1944 год здесь жила известная балерина Галина Уланова. Историк архитектуры Алмас Ордабаев считает, что «Иссык» построили незадолго до войны, примерно в 1937-1938 годах. Сейчас в бывшей гостинице находится офис компании, Zepter, торгующей посудой. Аэропорт, в наше время ставший vip-терминалом, был построен в 1947 году по проекту архитекторов Г. Елкина и Б. Заварзина, и неоднократно это здание перестраивалось.

Мы попросили Алмаса Баймухановича прокомментировать ситуацию с вынесением этих двух объектов из списка памятников архитектуры. «До войны гостиница «Иссык» была одной из лучших в Алма-Аты. А в 50-60-е годы — до середины 70-ых это было знаковое место. Там в цоколе находился буфет, в народе и гостиницу, и буфет называли «Шахта». В середине 60-х годов все журналисты собирались в этой «Шахте». Наш Казгор был недалеко и мы тоже туда заглядывали, и с этими журналистами встречались, общались, разговаривали. Туда приходили и молодые, начинающие писатели. Это сталинский ампир, это время, когда ар-деко переползал в ампир, очень симпатичное здание с хорошими пропорциями. Оно и сейчас украшает город. В отличие от здания, снесенного на улице Желтоксан, 115, «Иссык» сделан более качественно и лучше, его потерять ну просто жалко. Объявляя о проекте постановления выноса зданий из списка, власти хотят, чтобы юридически все было правильно, но понятно, что всё дело в прибыли, которая нужна девелоперам и властям города. Это абсолютное хамство, неуважение к городу и горожанам. Недалеко от «Иссыка» построили это чудовище «Кайсар плазу», оно в этой части города так же торчит как «Столичный центр» на Абылай хана. Я думаю, что гостиницу снесут и поставят на его месте здание высотой в 8-10 этажей.

Что касается старого здания аэропорта, то аэропорт всегда очень сложное хозяйство и вообще он в Алматы такой плохой (новое здание), и там, наверное, что-то нужно делать. Аэропорт нуждается в расширении и улучшении, и это здание жалко, оно как конфетка, не шедевр, интерьеры сейчас там пошлейшие, родных интерьеров не осталось. Повторюсь, это здание не шедевр, но в любом случае его жалко. Тут, наверное, перевешивает функция. Городу нужен аэропорт, и надо смотреть проект реконструкции, что там собираются делать. Если они действительно смогут доказать, что без сноса старого аэропорта ничего и никак нельзя сделать, то да.