Без пристроек

Светлана Ромашкина, фотографии Жанары Каримовой
Мы взяли фотографии старой Алма-Аты из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК и повторили их.
На снимках можно увидеть как малый и средний бизнес в буквальном смысле «выдвигался» вперед, меняя не только облик зданий, но улиц. Иногда это происходило в ущерб пешеходам, что особенно заметно на фотографиях гастронома «Столичный».
Дом на пересечении улиц Абылай хана и Карасай батыра:
Дом напротив гастронома «Столичный» - пересечение ул. Кабанбай батыра-Абылай хана:
Гастроном «Столичный» со стороны улицы Абылай хана:
Ул. Абылай-хана-Шевченко:
Ул. Кабанбай батыра-Назарбаева:
Ул. Кабанбай батыра-между Тулебаева и Назарбаева:
Улица Назарбаева-Карасай батыра:
Проспект Достык-Толе би:
Пересечение улиц Толе би и Желтоксан:
Пересечение улиц Толе би и Желтоксан:
Фотография Алмаса Ордабаева
Ул. Жибек Жолы-Валиханова:
Ул. Жибек Жолы-Валиханова:
Пересечение улиц Гоголя-Байтурсынова: