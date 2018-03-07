Без пристроек

Светлана Ромашкина, фотографии Жанары Каримовой

Мы взяли фотографии старой Алма-Аты из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК и повторили их.

На снимках можно увидеть как малый и средний бизнес в буквальном смысле «выдвигался» вперед, меняя не только облик зданий, но улиц. Иногда это происходило в ущерб пешеходам, что особенно заметно на фотографиях гастронома «Столичный».



Дом на пересечении улиц Абылай хана и Карасай батыра: