Без пристроек

Светлана Ромашкина, фотографии Жанары Каримовой

Мы взяли фотографии старой Алма-Аты из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК и повторили их. 

На снимках можно увидеть как малый и средний бизнес в буквальном смысле «выдвигался» вперед, меняя не только облик зданий, но улиц. Иногда это происходило в ущерб пешеходам, что особенно заметно на фотографиях гастронома «Столичный». 

Дом на пересечении улиц Абылай хана и Карасай батыра:

Дом напротив гастронома «Столичный» - пересечение ул. Кабанбай батыра-Абылай хана:

Гастроном «Столичный» со стороны улицы Абылай хана:

Ул. Абылай-хана-Шевченко:

Ул. Кабанбай батыра-Назарбаева:

Ул. Кабанбай батыра-между Тулебаева и Назарбаева: 

Улица Назарбаева-Карасай батыра: 

Проспект Достык-Толе би: 

Пересечение улиц Толе би и Желтоксан:

Пересечение улиц Толе би и Желтоксан:

Фотография Алмаса Ордабаева

Ул. Жибек Жолы-Валиханова:

Ул. Жибек Жолы-Валиханова:

Пересечение улиц Гоголя-Байтурсынова: