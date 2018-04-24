Алматинское время

Жанара Каримова, Vласть

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Vласть запечатлела городские часы, которые еще сохранились в Алматы, они красивы и украшают город, но по ним лучше не ориентироваться.

В центре Алматы находятся городские часы, расположенные в башне главного почтамта. Часы появились там в 1964 году и тогда выглядели иначе. В 1999 году приказом министерства транспорта и коммуникаций административное здание почтамта передали Казахской национальной консерватории имени Курмангазы вместе с башенными часами. Тогда возникла идея реконструкции башенных часов. По данным газеты «Новое Поколение», администрация консерватории обратилась к Казкоммерцбанку с предложением обновить механизм часов, которые уже более 10 лет не работали.

К реализации идеи приступили летом 2003 года, тогда демонтировали старые часы. Вес нового механизма — 47 килограммов, часы снабжены четырьмя циферблатами. Их запуск состоялся в День города, 5 октября 2003 года.

На момент нашей съёмки они показывали разное время. Несмотря на это, они каждый час проигрывают приятную мелодию.

