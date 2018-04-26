«Жёлтые домики Турксиба»: что в Алматы должны снести до 2020 года

Давид Камински, архитектурный исследователь, Адильжан Псяев, архитектор, специально для Vласти, фотографии Жанары Каримовой 30 марта акимат Алматы опубликовал карту сноса 833 ветхих жилых домов до 2020 года. Ожидается, что новое строительство на этих территориях позволит ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров многоэтажного жилья, а также социально значимые объекты и паркинги. Карта сноса охватывает все районы Алматы и в отмеченные под снос пятна попадают как единичные здания, так и целые кварталы. Вместе с тем несколько из обреченных на снос зданий имеют архитектурную и в большей степени историческую ценность, будучи частью различных пластов исторической застройки Алматы первой половины XX века. В отсутствии соответствующего ухода и охранного статуса, эти здания в процессе эксплуатации подверглись воздействию времени, но по нашему мнению, это повод не для бездумного сноса, а для реставрации и сохранения. Некоторые сооружения в силу того, что являются жилыми и проектировались по экономичным нормам 20-30-х годов, нуждаются в тщательной реконструкции и, возможно, перепрофилировании при обязательном сохранении основных конструктивных и архитектурных элементов экстерьера, а там, где это возможно, и интерьера. Основная масса идущих под снос зданий была построена с конца 20-х по конец 30-х годов прошлого века. Это одни из первых многоквартирных домов в городе, кроме того, строились они по почти идентичным проектам, предвосхищая появление «хрущёвок» почти на полвека.

Предполагается снести целый квартал таких домов в районе улиц Спартака-Акынова-Молдагалиева–Толстого, что недалеко от вокзала Алматы I. Построенные после завершения строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, они составляли так называемый «город станции Алматы I». Строились они в основном для обслуживающего персонала станционного хозяйства.

Неподалёку в начале 30-х годов также возводился район для сотрудников нового городского элеватора. Этот рабочий посёлок запечатлел в себе характерные черты архитектуры эпохи Турксиба. При этом здесь имеются объективные проблемы в эксплуатации зданий, но этот район заслуживает решения этих проблем с помощью реставрации и дальнейшего сохранения как памятника градостроительства.

Подобный посёлок существовал и поблизости от центральной части города. Дома эпохи Турксиба занимали целый квартал между улицами Айтеке би, Барибаева, Казыбек би и Каирбекова. Сегодня один квартал уже снесён, а на его месте завершается строительство жилого комплекса. Последний дом из состава этого комплекса сохранился на южной стороне улицы Казыбек би, но и его городские власти намерены снести.

Отличительной чертой жилых зданий той эпохи было выделение функций здания, например, лестниц, лоджий. В этих домах можно увидеть высокие витражи. Этот приём встречается на зданиях в квадрате улиц Шевченко-Досмухамедова -Джамбула -Шарипова. Такие дома описывает на первых страницах своего романа «Хранитель древностей» писатель Юрий Домбровский, бывший в ссылке в Алма-Ате. Он называл их «жёлтыми домиками Турксиба». Более поздние из подобных домов (1932-1936 годы) запечатлели в своём облике момент стилистического слома первой половины XX века. В течение нескольких лет, начиная с 1932 года, советская архитектура перешла от авангардного и современного конструктивизма к более архаичным формам неоклассической архитектуры. При этом перемена не была мгновенной. Изменения в некоторые проекты вносились уже в процессе строительства, а другие спешно адаптировались с использованием упрощённых приёмов.

Все это нашло применение в архитектуре жилого дома на пересечении улиц Толе би и Кунаева. Этот двухэтажный дом близок по планировке и композиции к своим предшественникам, но здесь архитекторы разместили на фасаде своеобразные полуколонны. Они лишены всякого декора, не имеют базы и венчающей их капители, но именно такими простыми приёмами начинался стилистический сдвиг к классической архитектуре. Подобный стиль впоследствии был назван «советским ар-деко».

На карте сноса также оказалось и одно из первых в городе многоэтажных общественных зданий — коммунальный банк. Согласно данным Свода памятников истории и культуры города Алматы, он был построен в 1927 году. В 1998-1999 г. оригинальный, тяготеющий к конструктивизму облик оказался скрыт под серым алюкобондом. Это здание включено в список сносимых, но одновременно представлено в плане обновления фасадов по проспекту Назарбаева.

Вплотную к нему расположен другой двухэтажный дом по адресу Айтеке би, 53, начала 30-х годов. Здесь геометрические украшения, подражающие классической форме сосуществуют с высоким витражом лестничной клетки, оставшимся от конструктивистского проекта.

Постепенно декор стал более детальным. Так на доме, расположенном на северной стороне улицы Шевченко между Досмухамедова и Шарипова, появились небольшие капители с изображением морской ракушки.

Когда классические приёмы окончательно утвердились архитектуре, то даже их монументальные формы начали проникать в домостроение. Так два дома на пересечении улиц Шевченко и Байзакова украшены несоизмеримо внушительными полукруглыми арками. Это уникальный для города пример использования такой монументальной формы в рядовом домостроении. Кроме того, эти дома одни их первых многоэтажных сооружений, построенных за рекой Поганкой (ныне она подземная и сливается с рекой Есентай), бывшей в начале века границей города. Под снос попали и послевоенные здания. Их архитектурное оформление продиктовано господствовавшей в начале 50-ых годов ориенталистикой, стремлением привнести в классическую архитектуру региональные мотивы.

Даже такие небольшие здания, как дом на пересечении улиц Тулебаева и Карасай батыра получали богатые декорации. Каждое окно и дверь выделены на фасаде декоративными элементами с орнаментом. Венчает здание яркий фриз с растительным орнаментом.

Не меньшим богатством, но и большей монументальностью обладает архитектура дома на улице Кунаева южнее Макатаева. Этот двухэтажный дом удостоился двух пилястр с пышными коринфскими капителями, изображающими листы растения аканта. При этом многие декоративные элементы выполнялись скульпторами вручную.