Когда Алма-Ата была маленькой

Алматы, как и любой другой растущий мегаполис, уплотняется и растет ввысь. Иногда нам кажется, что это происходит только сейчас, однако так было и будет всегда. Когда-то одноэтажные дома сменялись трех-четырехэтажными сталинками, которые теперь сметаются высотным строительством. С помощью фотографий из Центрального архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан мы показываем как в 50-60-е годы выглядел одноэтажный центр Алма-Аты.

Улица Панфилова, угол улицы Шевченко, 1960 год. «Крупные города так остро нуждаются в старых зданиях, что без них, вероятно, невозможно развитие полнокровных улиц и районов. Под старыми зданиями я имею ввиду отнюдь не только раритеты музейного типа, отнюдь не только старые здания, доведенные до великолепного состояния дорогостоящей реставрацией, а также и множество простых, обычных, недорогих старых зданий, в том числе и находящихся в неважном состоянии. …Старые здания могут в конечном счете принести вред району или улице только в том случае, когда там нет ничего, кроме старых, обветшалых строений». Джейн Джекобс, «Смерть и жизнь больших американских городов».

Дом по улице Байсеитовой, 1957 год, автор фото В. Марунин.



Дом по улице Тулебаева, 1960 год. «Город совершенно удивительный - сплошной старинный парк - гигантские пирамидальные тополя, дубы, лет по восемьдесят-девяносто, акация и разные другие деревья, которые я уже не надеялся когда-либо увидеть. Здания невысокие из-за землетрясений - всего два-три этажа, так что их порой и не видно в этом удивительном парке. Дождей не было давным-давно, листва, к сожалению, пыльная, но растет все буйно, роскошно, стремительно, потому что воды сколько угодно. Вдоль улиц бегут арыки - поливай, сколько хочешь. Ты знаешь, я помню цветники царских резиденций, видел цветы Версаля, Праги, разных чешских магнатов, но Алма-Ату в этом отношении можно сравнить с чем угодно. Площадь цветов в центре города и главный цветник городского парка совершенно изумительны. Сверху вечное солнце, снизу - все время вода, вот и получается почти что тропическое великолепие. Есть в городе красивые здания (например, театр оперы). Но в общем растительность преобладает над архитектурой».

Николай Раевский, писатель, пушкинист, биолог

Улица Гоголя, между улицами Панфилова и Назарбаева, 1960 год.

Улица Шевченко, угол Абылай хана, 1960 год.

Улица Кунаева, угол улицы Курмангазы, 1960 год. «Домой я пошел не прямо, а двинулся по бесконечной тополевой аллее, мимо яблочных, вишневых и урючных садов (у каждого дома свой сад). На улицах уже никого не было, где-то далеко скрипел колодец, да заливались собаки: город в эти годы запихал рано, с темнотой. Возле меня по обочине мостовой безмолвно несся вздувшийся к ночи арык. Везде стоял тонкий сладки настой цветущих деревьев. Пахло еще теплой сырой землей, мощными усадебными мальвами, остывающим камнем, водой». Юрий Домбровский, «Деревянный дом на улице Гоголя».



Улица Курмангазы, 1960 год.