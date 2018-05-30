Урбанизация Алматы в картинках

Адиль Ажиев и Анель Молдахметова, исследовательско-консталтинговое бюро Cityzen Space

В Алматы урбанизация идет активными темпами. Там, где раньше были поля и огороды, появляются новые районы и кварталы, жилые комплексы и бизнес-центры, существенно изменился стиль жизни многих горожан, сейчас на каждых трех жителей приходится один автомобиль. С помощью гифок мы на примере городских локаций в разных районах города показываем как проходил процесс урбанизации Алматы с начала нулевых по 2017 год.

Успеваем ли мы осмыслить происходящий рост и учесть его при городском планировании? Сейчас идет активное обсуждение темы “умного города”, “города для людей”, комфортной среды для горожан, но нам нужно еще учиться встраивать это в контекст происходящих изменений и научиться ими управлять, а не позволять им управлять нами.

За последние 15 лет население города выросло с 1 200 000 в 2003 году до 1 800 000 в 2018 году, то есть на 50% , и это если говорить только об официальной статистике по городу. Численность алматинской агломерации сейчас составляет 2 500 000 человек. Количество зарегистрированных автомобилей увеличилось почти в 10 раз по словам акима Бауыржана Байбека, и сейчас составляет 530 000 единиц алматинского, и 300 000 транзитного автотранспорта.

Неконтролируемый рост личного автотранспорта, поспешная раздача земель под застройку без резервирования их под инженерные и транспортные нужды и без должного долгосрочного планирования может привести к большим проблемам и очень дорогим решениям уже в ближайшем будущем.

Город, ориентированный на автомобильное движение, не занимающийся своей периферией и не нацеленный на полицентричность, будет продолжать задыхаться в пробках и рискует погрязнуть в борьбе с симптомами неравномерного развития.

Полицентричность в нашем городе распространяется в основном на потребление и ритэйл, бизнес развивается гораздо быстрее, чем регулирующее его законодательство и нормы генерального планирования. Торговые центры активно появляются в спальных районах города, при этом очень мало делается для развития человеческого потенциала, культуры и здоровья населения, а здания и жилые и бизнес-кварталы строятся без учета транспортной и инженерной нагрузки на инфраструктуру.

Мы надеемся, что новый мастер-план учтет те вызовы и задачи, которые ставит перед нами новое время.