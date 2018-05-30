Урбанизация Алматы в картинках

Адиль Ажиев и Анель Молдахметова, исследовательско-консталтинговое бюро Cityzen Space
В Алматы урбанизация идет активными темпами. Там, где раньше были поля и огороды, появляются новые районы и кварталы, жилые комплексы и бизнес-центры, существенно изменился стиль жизни многих горожан, сейчас на каждых трех жителей приходится один автомобиль. С помощью гифок мы на примере городских локаций в разных районах города показываем как проходил процесс урбанизации Алматы с начала нулевых по 2017 год.
Успеваем ли мы осмыслить происходящий рост и учесть его при городском планировании? Сейчас идет активное обсуждение темы “умного города”, “города для людей”, комфортной среды для горожан, но нам нужно еще учиться встраивать это в контекст происходящих изменений и научиться ими управлять, а не позволять им управлять нами.
За последние 15 лет население города выросло с 1 200 000 в 2003 году до 1 800 000 в 2018 году, то есть на 50% , и это если говорить только об официальной статистике по городу. Численность алматинской агломерации сейчас составляет 2 500 000 человек. Количество зарегистрированных автомобилей увеличилось почти в 10 раз по словам акима Бауыржана Байбека, и сейчас составляет 530 000 единиц алматинского, и 300 000 транзитного автотранспорта.
Неконтролируемый рост личного автотранспорта, поспешная раздача земель под застройку без резервирования их под инженерные и транспортные нужды и без должного долгосрочного планирования может привести к большим проблемам и очень дорогим решениям уже в ближайшем будущем.
Город, ориентированный на автомобильное движение, не занимающийся своей периферией и не нацеленный на полицентричность, будет продолжать задыхаться в пробках и рискует погрязнуть в борьбе с симптомами неравномерного развития.
Полицентричность в нашем городе распространяется в основном на потребление и ритэйл, бизнес развивается гораздо быстрее, чем регулирующее его законодательство и нормы генерального планирования. Торговые центры активно появляются в спальных районах города, при этом очень мало делается для развития человеческого потенциала, культуры и здоровья населения, а здания и жилые и бизнес-кварталы строятся без учета транспортной и инженерной нагрузки на инфраструктуру.
Мы надеемся, что новый мастер-план учтет те вызовы и задачи, которые ставит перед нами новое время.
Проспект аль-Фараби - это “парадная улица” города, в народе ассоциируется с престижем, высоким уровнем жизни и статусом. Еще до появления гражданского мониторинга воздуха считалось, что выше проспекта аль-Фараби чистый воздух и красивый вид на горы, если его не закрывает другое, более элитное жилье.
Река Есентай выше проспекта аль-Фараби: застройка предгорий элитным жильем идет очень быстрыми темпами, здесь чище экология, престижное соседство и близость к центру города. На месте бывших яблоневых садов и огородов вырастают, хоть и не высокие, но очень плотные кварталы.
Пересечение проспектов аль-Фараби и Саина. Престижные районы застройки за парком первого президента. Здесь в конце 90-х на пустыре была построена школа Мирас, позже появился гольф- клуб с клубными домами, элитными апартаментами и частными территориями. На месте бывших дачных участков планировалась высотная застройка Highwill Almaty, но кризис помешал осуществить планы полностью, и сейчас построена только десятая часть запланированного комплекса рядом с территорией санатория Каргалы.
Улица Розыбакиева. Район ТРЦ MEGA Alma-Ata. На месте торгового центра раньше располагались инженерные и производственные корпуса, вся остальная территория была застроена частными домами.
Появление в этом районе ТРЦ нового формата в начале 2000-х дало большой импульс развитию района. Появились новые жилые комплексы вокруг ТРЦ, сюда переехал университет. Всю территорию частных домов между Розыбакиева и Гагарина выкупили еще до кризиса в 2008 году на пике цен, дома снесли, но грянул кризис, с тех пор вокруг образовались пустыри, которые сейчас активно начали застраивать новыми жилыми комплексами, а появление гипермаркета Магнум уже сейчас создает проблемы с движением. Что будет, когда все запланированное жилье введут эксплуатацию?
До появления многочисленных ТРЦ, примерно до середины 2000-х годов основным местом покупки одежды для алматинцев и вообще всех казахстанцев была барахолка на Северном кольце. Рынки росли один за другим, осваивая новые территории, торговые ряды из контейнеров вплотную прилегали к дороге, парковочных мест не хватало, трафик ужасно замедлялся, можно было часами ехать на переполненном автобусе до нужного тебе рынка. В это время за барахолкой начали строиться полулегальные дома на самозахваченных землях, которые образовывали новые городские кварталы без инфраструктуры и удобств, в них селились жители области, приехавшие за лучшей жизнью. Сейчас ситуация улучшается, в районах начала появляться инфраструктура и транспорт, а расширение дороги и создание парковочных мест свело на нет проблему трафика на Северном кольце.
Пересечение проспектов Момышулы и Райымбека. До присоединения новых городских территорий этот район был окраиной города, но после образования Наурызбайского района и активного строительства рынков и ТРЦ в западном и северном направлении он является важным транзитным узлом. Транзит и рынки стали главной проблемой этого места, несмотря на строительство эстакад и развязок в западном направлении, очевидна проблема трафика и экологии района.
Каменка. В начале 90-х в этом районе, вокруг территории санатория Алатау были кукурузные, свекольные и клеверные поля. Район начал интенсивно застраиваться частным жильем в начале 2000-х. Единственным оазисом остается зеленая территория санатория, которая является частным владением и доступна для жителей только платно.
КазГАСА. Саина-Рыскулбекова. Почти весь квартал был собственностью архитектурного института, на территории находились учебные корпусы, общежития для преподавателей и студентов. В начале 2000-х территория активно застраивается жилыми комплексами, а общежития приватизируются и продаются. Еще в конце 2000-х мы играли в футбол на стадионе, на месте которого сейчас построили высотный жилой комплекс.
Микрорайон Мамыр. До начала 2000-х активно застраивался частным жильем, до и после строительства ТРЦ Спутник, район начал уплотняться недорогим, социальным жильем, построенным по различным госпрограммам.
Микрорайон Тастак и водохранилище Сайран. Район преимущественно частной застройки в середине 2000-х объявили алматинским Манхэттеном, начали выкупать участки под жилые комплексы. Но район не стал от этого престижным, наличие строительных рынков, автовокзала и трафика не создают комфортную городскую среду и не привлекают инвесторов. Хотя при нужном подходе у района с большой рекреационной зоной есть огромный потенциал стать вторым центром города, учитывая, что географически это уже центр.
Микрорайон Самал. Всегда считавшийся престижным микрорайон Самал не имел больших возможностей для уплотнения. Вместо разрушенного легкоатлетического комплекса хотели строить элитное жилье, но построили ТРЦ Достык Плаза. Строительство жилья в основном пришлось на западную часть проспекта Назарбаева и восточную часть проспекта Достык, где с начала 2000-х образовалась целая улица высотного жилья и бизнес-центров.
Пересечение проспектов Назарбаева и аль-Фараби. Район перспективного строительства, уже сейчас вечерние и утренние пробки вынуждают водителей подолгу стоять на аль-Фараби. Когда все участки подобные этому будут застроены высотным жильем, мы узнаем, что такое настоящий трафик.
Сейчас в это трудно поверить, но проспект Сейфуллина еще недавно заканчивался проспектом Абая. В начале 2000-х участки частных домов были скуплены для пробивки улицы до проспекта аль-Фараби и больших девелоперских проектов жилья и ТРЦ. Мы с коллегами часто шутим, что для того, чтобы попасть из жилых домов в ТРЦ Forum Almaty, находящийся через дорогу, нужно будет вызывать такси.