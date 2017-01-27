На реконструкцию дворца бракосочетания уйдет 5 лет

Компания собирается сохранить первоначальный облик фасада. Для этого ее сотрудники связались с семьей архитектора Малбагара Мендикулова, умершего в 1986 году, и теперь изучают его архивы, касающиеся строительства этого памятника архитектуры. Найден документальный фильм о дворце, снятый Казахфильмом еще в советское время.
Фасад здания сейчас украшает мозаика, на которой изображены молодожены,их ноги в нулевых годах были обрезаны для того, чтобы сделать небольшую входную группу. В компании надеются восстановить эту мозаику художника Кенбаева и монументалиста Цивчинского.
По словам представителя ТОО, Татьяны Шуваловой, пока что непонятно: была ли мозаика обрезана или же покрашена. Это станет ясно только с началом строительных работ, — когда снесут пристройку. В компании надеются, что мозаику все же закрасили, тогда ее будет легче восстановить.
Больше всего вопросов возникает по внутренним интерьерам: они переделывались много раз, а первоначальный их вид, созданный художником Кенбаевым, неизвестен. Как бы там ни было, окончательного решения по интерьерам пока нет. Возможно, внутри здание будет полностью перестроено.
Вид на дворец со стороны речки.
Перед зданием дворца заменят фонтан, высадят более 100 деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, почти 2000 кв. метров газона, установят 20 скамеек и 16 столбов освещения.
Вокруг здания планируют сделать «Аллею влюбленных», построить «Мост влюбленных» через реку Есентай, установить памятник Баян Сулу и Козы Корпеш, а также организовать летнюю площадку. И, судя по эскизам проекта, перед дворцом, сто стороны реки, появится арка — иногда кажется, что сейчас любой объект без ее появления считается неактуальным.
На реконструкцию планируется потратить около 5 лет, сам дворец не будет работать только несколько месяцев — когда будут работать над внутренними интерьерами. Сейчас проект дорабатывается, проводится тестирование материалов и новых технологий для проведения реконструкции фасада и интерьера.
В компании утверждают, что она открыта для обсуждения проекта и исторического облика дворца.Проект реконструкции будет проходить согласование с ГАСК и управлением культуры. Только после этого ТОО приступит к полноценной работе.
Алматинский дворец бракосочетания был построен в 1969-1971 годах по проекту архитекторов М. Мендикулова, А. Леппика, инженера Н. Оразымбетова, памятником архитектуры местного значения здание стало с 4 апреля 1979 года. В 2001 году его реконструировали по проекту К. Монтахаева. У дворца оригинальная круглая форма диаметром 34 метра, на первом этаже – центральный вестибюль, освещенный сплошной лентой окон круглого барабана, комнаты жениха и невесты, залы ожиданий.
Сейчас дворец выглядит так: