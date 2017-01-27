На реконструкцию дворца бракосочетания уйдет 5 лет

Компания собирается сохранить первоначальный облик фасада. Для этого ее сотрудники связались с семьей архитектора Малбагара Мендикулова, умершего в 1986 году, и теперь изучают его архивы, касающиеся строительства этого памятника архитектуры. Найден документальный фильм о дворце, снятый Казахфильмом еще в советское время.

Фасад здания сейчас украшает мозаика, на которой изображены молодожены,их ноги в нулевых годах были обрезаны для того, чтобы сделать небольшую входную группу. В компании надеются восстановить эту мозаику художника Кенбаева и монументалиста Цивчинского.

По словам представителя ТОО, Татьяны Шуваловой, пока что непонятно: была ли мозаика обрезана или же покрашена. Это станет ясно только с началом строительных работ, — когда снесут пристройку. В компании надеются, что мозаику все же закрасили, тогда ее будет легче восстановить.

Больше всего вопросов возникает по внутренним интерьерам: они переделывались много раз, а первоначальный их вид, созданный художником Кенбаевым, неизвестен. Как бы там ни было, окончательного решения по интерьерам пока нет. Возможно, внутри здание будет полностью перестроено.